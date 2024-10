Mike Bullard était un comédien doué et un pionnier canadien, et parfois son pire ennemi

Ouvrez cette photo dans la galerie : Mike Bullard, à droite, rit avec l’ancien premier ministre Jean Chrétien lors d’un épisode de Open Mike avec Mike Bullard à Toronto en 2001.FRANK GUNN/La Presse Canadienne

L’un des premiers emplois du regretté comédien Mike Bullard était celui d’installateur chez Bell Canada. Le problème avec les bandes dessinées et les monteurs de lignes téléphoniques, c’est qu’ils gravissent tous les deux un échelon à la fois, et quand ils tombent, ils tombent durement.

La nouvelle du décès de Bullard a été rendue publique dimanche. Un coroner enquête sur la cause exacte du décès. Le comédien, 67 ans, vivait seul et avait des problèmes de santé.

Il était surtout connu comme animateur de l’émission primée aux prix Gemini Ouvrez Mike avec Mike Bullard sur CTV de 1997 à 2003. La diffusion nationale de fin de soirée de six saisons a représenté une réalisation majeure dans un pays où les téléspectateurs regardaient traditionnellement les émissions-débats américaines après la tombée de la nuit.

Après la mort de Bullard, plus d’un commentateur des médias sociaux l’a surnommé le Johnny Carson du Canada. Il n’était pas ça. Carson était drôle, pimpant et malicieux ; Bullard avait un charisme brut et une amabilité amicale de brasserie. Plus important encore, là où Carson détenait un pouvoir immense au sein de NBC, Bullard n’avait aucun effet de levier sur le réseau.

Après un différend avec la direction de CTV au sujet de la programmation et après l’expiration de son contrat de réseau, il a présenté l’émission à Global Television. Le rebaptisé Le spectacle de Mike Bullard a été annulé après trois mois d’exécution. CTV avait remplacé Bullard par la satire américaine du soir Le spectacle quotidienqui a battu Le spectacle de Mike Bullard dans les notations.

« Je pense que Mike a pris de très très mauvaises décisions au cours de sa carrière », a déclaré Mark Breslin, co-fondateur de la chaîne de comédies Yuk Yuk. « Quitter CTV en était une – en fait, la plus importante. »

Dans un article paru en 2003 dans le Toronto Star, Bullard a publiquement dénoncé CTV comme étant un réseau « dysfonctionnel ». Dans la même histoire, son producteur, John Brunton, a déclaré que « l’amertume de Bullard est cohérente avec son amertume envers la vie en général. … Je ne comprends pas comment il pense que sa position amère puisse l’aider dans sa carrière.»

Tant à CTV qu’à Global, Bullard a fait la promotion et l’embauche de talents canadiens à tort. Ses invités couvraient toute une gamme, de l’ancien premier ministre Jean Chrétien au comédien Tom Green, qui avait autrefois apporté une carcasse de raton laveur.

Annonçant l’annulation de l’émission en 2004, le vice-président senior mondial, Doug Hoover, a envoyé un communiqué de presse souhaitant à Bullard « un succès bien mérité dans le futur ». Une nouvelle renommée télévisée ne s’est pas produite et n’a probablement jamais eu la moindre chance. Il avait brûlé les ponts à CTV, avait été congédié par Global et le Bullard obstiné n’avait en aucun cas été construit pour CBC.

Il a ensuite relancé sa carrière de stand-up. Et de 2010 à 2016, il a animé Au-delà du micro avec Mike Bullard sur Newstalk 1010 à Toronto.

En 2016, cependant, Bullard a été accusé de harcèlement criminel, d’entrave à la justice et de manquement aux conditions pour rester à l’écart de son ancienne petite amie, la radiodiffuseur Cynthia Mulligan.

En 2018, il a plaidé coupable d’avoir passé des appels téléphoniques harcelants à Mulligan après la fin de leur relation et d’avoir violé sa caution. La même année, Mulligan a déclaré au magazine Chatelaine que Bullard « était comme deux personnes différentes ».

En tant qu’humoriste, il était réputé pour ses interactions spontanées avec les membres du public. Ce talent pour être rapide sur scène s’est bien traduit dans son travail à la radio. L’animateur de Newstalk 1010, Jim Richards, se souvient avoir partagé un stand avec Bullard chaque jour alors que leurs équipes se croisaient.

« Pendant neuf minutes, je marchais aveuglément dans le siège de génie le plus fou et sans but du segment des pantalons sur le cadran », a posté Richards sur X. « Son talent pour colorer en dehors des lignes et faire des ravages était ce qui le rendait si remarquablement unique. »

Les réactions à sa mort sont polarisées. Pour certains, ce type sympa paraissait difficile, troublé et peu disposé à assumer la responsabilité de ses actes. Bullard était son pire ennemi ; ses querelles étaient généralement unilatérales.

Dans un profil du Toronto Star de 2023 faisant état du travail caritatif de Bullard en Ukraine, l’écrivain Jeremy Nuttall a écrit que le comédien ne faisait pas semblant de se repentir lorsqu’il parlait de l’affaire de harcèlement criminel : « Son ton devient tendu et sévère, dérivant parfois vers la colère. Il affirme avoir été traité injustement par les médias, le public et les procureurs. Les condamnations pénales et le scandale qui en a résulté ont eu des conséquences néfastes sur sa carrière, dit-il.»

George Stroumboulopoulos, animateur de l’émission-débat de la télévision CBC, a dit un jour au comédien : Ouvrez Mike avec Mike Bullard avait « ouvert la voie ». Bullard lui a dit d’économiser les éloges et, à la place, de prendre une semaine de congé et de lui confier le poste d’hôte invité.

C’était une blague, mais pas vraiment.