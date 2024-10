Mike Bullard est décédé à 67 ans

L’humoriste canadien et ancien animateur de talk-show Mike Bullard est décédé.

Le décès de l’homme de 67 ans originaire d’Etobicoke a été confirmé à CTV dimanche après-midi par sa famille ainsi que par son ami de longue date et cofondateur de Yuk Yuk, Mark Breslin.

Breslin a déclaré dimanche après-midi à CTV News que Bullard avait été retrouvé mort dans son appartement.

La cause de son décès n’est pas immédiatement connue, a déclaré à la Presse canadienne le demi-frère de Bullard, le musicien Chuck Jackson. Il a déclaré que le coroner devrait confirmer la cause du décès plus tard cette semaine, ajoutant que Bullard avait des problèmes de santé.

La famille de Bullard a appris son décès vendredi, a déclaré Jackson.

Breslin a déclaré qu’il avait rencontré Bullard il y a plus de trois décennies après avoir travaillé avec son jeune frère Pat, qui est également animateur de télévision et humoriste.

Il se souvient qu’à cette époque, Bullard lui avait demandé de lui donner autant de places d’animateur chez Yuk Yuk que possible, lui disant qu’il pensait que s’il pouvait travailler sur son animateur, cela «le mettrait en ligne pour éventuellement faire un talk-show». »

« Et cela s’est produit exactement comme il l’avait dit », a déclaré Breslin.

Bullard a ensuite animé deux émissions-débats de fin de soirée : « Open Mike with Mike Bullard » sur CTV de 1997 à 2003, pour lequel il a remporté deux prix Gemini, et « The Mike Bullard Show » sur Global de 2003 à 2004.

Il a ensuite animé Beyond the Mic avec Mike Bullard sur NewsTalk 1010, mais a quitté le programme à l’automne 2016 après avoir été accusé de harcèlement criminel et d’entrave à la justice pour avoir prétendument traqué une ancienne petite amie.

En juin 2018, Bullard a plaidé coupable à une accusation de harcèlement dans les communications avec la victime ainsi que de violation d’ordonnances du tribunal. Il a reçu une libération conditionnelle qui comprenait six mois de probation ainsi que la participation à un programme contre la violence domestique.

Mike Bullard est montré sur une photo distribuée. (CP PICTURE ARCHIVE)

Breslin a déclaré que l’on se souviendra de Bullard pour avoir présenté l’émission-débat la plus longue de tous les temps au Canada et pour son professionnalisme.

« D’une manière ou d’une autre, Mike avait cette combinaison de talents qui a permis à cette émission de se dérouler, je pense, sur sept ans, peut-être huit. C’est du jamais vu », a-t-il déclaré.

« Il était certainement l’un des meilleurs comiques de stand-up de ce pays, surtout en ce qui concerne le travail de foule et l’animation, et il est triste qu’il y ait autant de jeunes dans le pays qui ne savent pas grand-chose de lui. »

En 2022, Bullard s’est rendu en Ukraine pendant quatre mois pour faire du bénévolat auprès d’un certain nombre de groupes humanitaires à la suite de l’invasion du pays par la Russie.

Breslin a déclaré qu’au début, il ne croyait pas que Bullard lui disait la vérité sur son voyage dans ce pays d’Europe de l’Est, affirmant qu’il pensait au départ qu’il plaisantait à ce sujet.

« Il y avait un côté idéaliste chez Mike Bullard que beaucoup de gens ne voyaient pas vraiment en surface parce que c’est un gars bourru, mais il a un cœur en or. C’était un véritable amoureux », a-t-il déclaré, ajoutant que Bullard était gentil avec les autres bandes dessinées et essayait toujours de les aider dans leur numéro.

« Il était aussi populiste, et je le dis de la meilleure des manières. »

Breslin a ajouté que Bullard prenait le temps de discuter avec les gens qui l’approchaient dans la rue et qu’il était quelqu’un qui « était en phase avec les valeurs des cols bleus ».

«Je dirais qu’il était le meilleur comique au Canada pour faire du travail de foule. … c’est-à-dire parler à quelqu’un, répondent-ils, puis vous avez vu quelque chose se flétrir. Ils seraient sévèrement réprimandés de sa part », a-t-il souri, ajoutant que Bullard était celui vers qui il se tournait lorsqu’il avait besoin d’un « vrai animateur génial » s’il avait une ouverture de club.

« Mike était absolument le meilleur du pays dans ce domaine. »

Jusqu’à présent, aucune disposition funéraire n’a été prise pour Bullard, mais une célébration de la vie aura lieu lorsque la famille de l’étranger pourra se réunir. Pour l’instant, la famille de Bullard demande à faire son deuil en privé.

Avec des fichiers de Luca Caruso-Moro de CTV News et de La Presse Canadienne