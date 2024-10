Mike Bullard, comédien et animateur canadien, décédé à 67 ans

L’humoriste et animateur canadien Mike Bullard est décédé, a confirmé sa famille dimanche.

Le demi-frère de Bullard, le musicien Chuck Jackson, a confirmé à La Presse canadienne que la famille de Bullard a appris son décès vendredi.

Jackson a déclaré que le coroner enquêtait et que la cause exacte du décès reste inconnue pour l’instant, mais Bullard, 67 ans, avait des problèmes de santé.

Un ami l’a trouvé dans une résidence où il résidait et le corps est détenu par les autorités, a déclaré Jackson.

Il a déclaré qu’une célébration de la vie aurait lieu plus tard, lorsque la famille de l’étranger pourra se réunir, mais pour l’instant, la famille demande à faire son deuil en privé.

Bullard, à droite, rit avec Jean Chrétien, alors premier ministre, lors d’un enregistrement de Open Mike à Toronto en mai 2001. Il a remporté deux prix Gemini pour son travail à CTV. (Reuters)

Comédien de longue date, Bullard a animé deux talk-shows de fin de soirée : Ouvrez Mike avec Mike Bullarddiffusé de 1997 à 2003 sur CTV, et Le spectacle de Mike Bullarddiffusée brièvement sur Global de 2003 à 2004. Il a remporté deux prix Gemini pour l’émission de CTV.

Mark Breslin, fondateur et PDG de la chaîne de bars humoristiques Yuk Yuk’s, a travaillé avec Bullard et a déclaré dimanche à CBC Toronto qu’il était également un « très bon ami » depuis plus de trois décennies.

Breslin a décrit Bullard comme un « comédien fantastique » qui excellait particulièrement dans le travail d’animateur et d’animateur. « Le travail collaboratif était sa spécialité et il était probablement le meilleur du pays », a déclaré Breslin.

Bullard a également travaillé à la radio en tant qu’animateur de Au-delà du micro avec Mike Bullard entre 2010 et 2016 sur CFRB à Toronto, mais il a perdu cette émission après avoir été accusé d’avoir passé des appels harcelants à une ex-petite amie.

En 2018, Bullard a plaidé coupable d’avoir passé des appels téléphoniques harcelants à la victime, la journaliste Cynthia Mulligan, ainsi que d’avoir violé des ordonnances du tribunal. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle.

Breslin a déclaré que les contestations judiciaires « ont plongé [Bullard] dans une dépression majeure dont il a fallu des années pour en sortir. »

« Il était assez amer de voir que beaucoup de gens l’avaient abandonné à cause de cela », a déclaré Breslin.

Bullard s’est rendu en Ukraine en novembre 2022 pour effectuer un travail humanitaire, collecter des fonds et livrer des fournitures, souvent près de la ligne de front. Il est revenu au Canada en février 2023.