Mike Budenholzer : les Milwaukee Bucks sont « excités » par l’opportunité du 6e match de remporter la gloire de la finale NBA à domicile | Nouvelles de la NBA

Trois victoires consécutives en finale de la NBA signifient que les Milwaukee Bucks ont pris l’avantage sur le terrain pour la première fois lors de la finale de la NBA et l’entraîneur-chef Mike Budenholzer est ravi que son équipe ait la chance de tout gagner à domicile.

Mardi soir, le plus gros match de tous les temps aura lieu au Fiserv Forum, où ils ont déménagé en 2018, car les Bucks peuvent remporter leur premier titre depuis 1971 – chez eux à Milwaukee.

C'est après que les Bucks ont remporté une victoire de 123-119 à Phoenix pour se donner une chance de remporter la série en six matchs.

















Faits saillants du cinquième match de la finale NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns



Et l’élan est bon avec Milwaukee, alors que tous leurs «trois grands» ont passé à la vitesse supérieure aux deux extrémités du sol lors de la victoire du cinquième match de samedi soir.

Les Bucks sont devenus la première équipe de route à gagner dans la série et avec une victoire de plus, ils termineront leur deuxième retour 2-0 en séries éliminatoires – ainsi que le cinquième de l’histoire des finales NBA.

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday ont cumulé 88 points et ont flirté avec la meilleure soirée de tir de l’histoire des finales NBA pour aider leur équipe à revenir d’un déficit de 16 points au deuxième trimestre et à remporter une victoire vitale.

La victoire offre aux Bucks la chance de remporter leur premier titre NBA en un demi-siècle.

L’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, à gauche, accueille l’attaquant Giannis Antetokounmpo au cours de la seconde moitié du match 2



« Rentrer chez nos fans, rentrer chez nous à Milwaukee est une excellente opportunité pour nous », a déclaré Budenholzer. « Mais vous devez sortir et jouer. C’est à ce stade, vous pouvez le sentir ce soir, le basket de haut niveau des deux côtés.

« Ce sera la même chose dans le match 6. Les deux équipes vont sortir, s’attendre à un très, très bon basket-ball. Nous allons devoir nous battre défensivement et nous allons devoir faire des jeux, jouer ensemble. C’est plus à ce sujet. Mais pour rentrer à la maison avec nos fans, Fiserv a basculé. Cela a été énorme pour nous, et nous sommes enthousiasmés par notre opportunité dans le match 6. «

















Giannis Antetokounmpo marque 32 points, neuf rebonds et six passes décisives lors de la victoire des Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns lors du cinquième match de la finale NBA



« De toute évidence, nous savons quel est l’accord. C’est à un match d’être le champion NBA », a déclaré Antetokounmpo.

Les vainqueurs du match 5 d’une série à égalité ont remporté la série 21 fois sur 29 lors des finales NBA. Les Bucks ont maintenant deux chances de revendiquer la gloire du titre, à partir de leur arène à domicile mardi soir, en direct sur Sky Sports.