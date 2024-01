Mike Brown des Kings condamné à une amende de 50 000 $ pour critique virale des arbitres après le match | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Brown, qui a été expulsé au quatrième quart-temps et a dû être retenu par les joueurs après s’être précipité vers l’arbitre Intae Hwang et avoir crié de frustration, a brandi un ordinateur portable lors de sa conférence de presse d’après-match pour montrer ce qu’il pensait être une incohérence dans les fautes signalées tout au long du match.

“Les arbitres sont humains et ils vont faire des erreurs, mais il faut simplement espérer qu’il y ait une sorte de cohérence et une sorte de communication entre les arbitres”, a-t-il déclaré aux journalistes dimanche. “Les arbitres ce soir ont été formidables, ils ont communiqué avec moi toute la soirée. Mais en termes de cohérence, vous l’avez vu ici. À mon avis, la cohérence n’était pas là ce soir.”

Les Bucks détenaient finalement un avantage de 32-20 aux lancers francs et un avantage de 27-15 aux lancers francs réussis, ce qui a sans aucun doute un facteur dans le résultat final. La disparité était encore plus prononcée en première mi-temps, lorsque les Bucks ont tiré 14 lancers francs de plus que les Kings.