Mike Brown des Kings condamné à une amende de 50 000 $ pour avoir critiqué les arbitres après le match

L’entraîneur-chef des Sacramento Kings, Mike Brown, a été condamné à une amende de 50 000 $, en partie pour son diatribe d’après-match dirigé vers les officiels après la défaite de son équipe 143-142 en prolongation contre les Milwaukee Bucks dimanche soir.

Brown, qui a été expulsé au quatrième quart-temps et a dû être retenu par les joueurs après s’être précipité vers l’arbitre Intae Hwang et avoir crié de frustration, a brandi un ordinateur portable lors de sa conférence de presse d’après-match pour montrer ce qu’il pensait être une incohérence dans les fautes signalées tout au long du match.







“Les arbitres sont humains et ils vont faire des erreurs, mais il faut simplement espérer qu’il y ait une sorte de cohérence et une sorte de communication entre les arbitres”, a-t-il déclaré aux journalistes dimanche. “Les arbitres ce soir ont été formidables, ils ont communiqué avec moi toute la soirée. Mais en termes de cohérence, vous l’avez vu ici. À mon avis, la cohérence n’était pas là ce soir.”

Les Bucks détenaient finalement un avantage de 32-20 aux lancers francs et un avantage de 27-15 aux lancers francs réussis, ce qui a sans aucun doute un facteur dans le résultat final. La disparité était encore plus prononcée en première mi-temps, lorsque les Bucks ont tiré 14 lancers francs de plus que les Kings.

Pourtant, Sacramento a eu une chance de gagner le match en prolongation et n’a pas réussi, en partie grâce au trois points héroïque et gagnant de Damian Lillard à la fin du temps imparti.

“Nous avions une chance de gagner le match et nous n’y sommes pas parvenus”, a déclaré Brown aux journalistes. “Mais je te dis, mec, de passer par [the inconsistency in calls], c’est dur, mec. C’est dur de vivre ça.”

Brown est désormais le deuxième entraîneur-chef au cours de la semaine dernière à fustiger les officiels et à se voir infliger une amende. Mardi dernier, l’entraîneur-chef des Raptors de Toronto, Darko Rajaković, n’a pas hésité à arbitrer après une défaite 132-131 contre les Lakers de Los Angeles.

“C’est scandaleux. Ce qui s’est passé ce soir, c’est complètement stupide”, a-t-il déclaré. a déclaré aux journalistes. “C’est une honte. Honte pour les arbitres. Honte pour la ligue de permettre cela. Vingt-trois lancers francs pour eux, et nous obtenons deux lancers francs au quatrième quart-temps ? Genre, comment jouer le jeu ? Je comprends le respect de tous -Des stars et tout ça, mais nous avons aussi des joueurs vedettes dans notre équipe.”

“Ils devaient gagner ce soir ? Si c’est le cas, faites-le-nous savoir pour que nous ne nous présentions pas au match, donnez-leur simplement une victoire”, a-t-il ajouté. “Mais ce n’était pas juste ce soir.”

Les Lakers ont terminé le match avec un avantage de 36-13 aux lancers francs et un avantage de 23-2 dans le seul quatrième quart-temps. Rajaković était condamné à une amende 25 000 $ pour ses commentaires.