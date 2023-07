Mike Babcock revient dans la LNH en tant qu’entraîneur des Blue Jackets de Columbus

Mike Babcock est de retour dans la LNH en tant qu’entraîneur des Blue Jackets de Columbus, les rejoignant samedi après une période de près de quatre ans sans emploi professionnel.

Le vainqueur de la Coupe Stanley 2008 revient après la fin de son long contrat avec les Maple Leafs de Toronto, qui ont congédié Babcock au début de sa cinquième saison avec eux en 2019.

Columbus a décidé au début du mois dernier d’embaucher Babcock, mais a dû attendre jusqu’en juillet pour le rendre officiel en raison de l’importante somme qui lui était encore due sur l’accord de 50 millions de dollars sur huit ans qu’il avait signé avec Toronto en 2015.

Babcock, qui a également fait des voyages à la finale de la Coupe avec Anaheim en 2003 et Detroit en 2009 et a guidé le Canada vers des médailles d’or olympiques en 2010 et 2014, donne aux Blue Jackets un vétéran accompli derrière le banc pour superviser leur tentative de redevenir un concurrent dans la conférence orientale.

Columbus a raté les séries éliminatoires chacune des trois dernières saisons après avoir fait quatre années de suite sous l’actuel entraîneur de Philadelphie, John Tortorella. Les Blue Jackets ont terminé à égalité pour le deuxième plus petit nombre de points dans la ligue la saison dernière et ont sélectionné Adam Fantilli avec le troisième choix du repêchage.

Ils ont congédié l’entraîneur Brad Larsen en avril après deux saisons dans ce rôle, dont la deuxième a été déraillée par des blessures après que Columbus a signé le meilleur agent libre Johnny Gaudreau l’été dernier et semblait prêt à faire un pas en avant. Le directeur général Jarmo Kekalainen compte désormais sur Babcock pour y parvenir.

Autrefois considéré comme le meilleur entraîneur de hockey au monde – et payé comme ça par les Leafs – Babcock a vu sa réputation en prendre un coup lorsque des histoires ont émergé sur certaines de ses techniques polarisantes de la vieille école.

L’attaquant de longue date de Detroit Johan Franzen en 2019 a qualifié Babcock de « pire personne » qu’il ait jamais rencontrée, et l’ancien coéquipier Chris Chelios a déclaré que Babcock avait réprimandé Franzen en 2012 au point d’une dépression nerveuse. Le centre des étoiles des Maple Leafs, Mitch Marner, a déclaré au cours de son année recrue que Babcock lui avait fait classer ses coéquipiers du travail le plus dur au moins dur et l’avait partagé avec quelques coéquipiers près du bas.

Lorsque Babcock a été congédié en novembre 2019, le défenseur à la retraite Mike Commodore a déchiré son ancien entraîneur dans une tirade sur les réseaux sociaux.

« Faites simplement cesser vos joueurs de vous », a tweeté Commodore. «Ils vous ont abandonné parce que vous êtes un être humain terrible. Vous êtes un entraîneur moyen avec un ego extrêmement surdimensionné. Vous avez enfin obtenu exactement ce que vous méritez… . Le monde du hockey est extatique.

Babcock a passé du temps en tant que conseiller principal de l’équipe masculine de hockey de l’Université du Vermont avant de retourner chez lui dans sa réserve natale de l’Ouest canadien pour entraîner l’Université de la Saskatchewan en 2021-2022.

Maintenant âgé de 60 ans, Babcock en sera à son quatrième emploi dans la LNH après des séjours à Anaheim, Détroit et Toronto.

Stephen Whyno, Associated Press

