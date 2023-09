Mike Babcock démissionne de son poste d’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus en raison d’allégations d’atteinte à la vie privée des joueurs

CNN

Mike Babcock a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, l’équipe annoncé le dimanche.

« Après réflexion, il est devenu clair que continuer comme entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus allait être trop de distraction », a déclaré Babcock dans le communiqué. « Même si je suis déçu de ne pas avoir eu l’occasion de poursuivre le travail que nous avons commencé, je sais qu’il est dans le meilleur intérêt de l’organisation que je me retire maintenant. Je souhaite à tous les membres de l’organisation bonne chance pour la saison à venir.

Le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, a qualifié cette décision de « difficile » mais « nécessaire » pour « garantir que notre concentration reste sur les joueurs et la saison à venir de l’équipe ».

La démission intervient après que l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) et actuel animateur de la TNT, Paul Bissonette, a déclaré la semaine dernière sur son podcast Barstool Sports, «Spittin’ Chiclets», qu’un joueur lui avait dit que Babcock avait demandé au capitaine des Blue Jackets, Boone Jenner, de lui montrer des photos sur son téléphone pour « lui faire savoir quel type de personne vous êtes ».

Babock et Jenner appelé les allégations constituent une « fausse représentation » de ce qui s’est réellement passé.

« Lors de ma rencontre avec nos joueurs et notre personnel, je leur ai demandé de partager, hors de leur téléphone, des photos de famille dans le cadre du processus visant à mieux les connaître », a déclaré Babcock dans un communiqué la semaine dernière. « Il n’y avait absolument rien de plus que ça. La façon dont cela a été décrit sur le podcast « Spittin’ Chiclets » était une déformation flagrante de ces réunions et extrêmement offensante. … Ces réunions ont été très importantes et bénéfiques, non seulement pour moi mais aussi pour nos joueurs et notre staff, et les décrire ainsi est irresponsable et complètement inexact.

Nick Turchiaro/USA TODAY Sports/Reuters La dernière fois que Babcock a été entraîneur dans la LNH, c’était avec les Maple Leafs de Toronto en 2019.

Jenner, 30 ans et vétéran de 10 saisons dans la LNH, a également nié les allégations et a soutenu la déclaration de Babcock.

« Lors de ma rencontre avec Babs, il m’a posé des questions sur ma famille et d’où je viens, sur mon prochain mariage et sur des trucs liés au hockey », Jenner dit. «Il m’a ensuite demandé si j’avais des photos de ma famille et j’étais heureux d’en partager quelques-unes avec lui. Il m’a montré des photos de sa famille. J’ai pensé que c’était une excellente première rencontre et un bon moyen pour nous de commencer à construire une relation. Que cela soit disproportionné est vraiment décevant.

«Nos joueurs méritent d’être traités avec respect sur leur lieu de travail», a déclaré Marty Walsh, directeur exécutif de l’AJLNH, dans une déclaration à CNN. « Malheureusement, ce n’était pas le cas à Columbus. La décision du club d’aller de l’avant avec un nouvel entraîneur-chef est la ligne de conduite appropriée.

La semaine dernière, l’AJLNH s’est rendue à Columbus pour enquêter sur les allégations contre Babcock, a déclaré à CNN une source connaissant la situation.

CNN a contacté la LNH pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

L’équipe a nommé dimanche Pascal Vincent comme nouvel entraîneur-chef, annonçant également avoir signé avec Vincent, 51 ans, un contrat de deux ans jusqu’à la saison prochaine.

Ben Jackson/NHLI/Getty Images Vincent a accédé au poste d’entraîneur-chef à la suite du départ de Babcock.

Vincent s’est joint aux Blue Jackets en tant qu’entraîneur associé en 2021 après avoir passé 10 saisons au sein de l’organisation des Jets de Winnipeg.

« Pascal Vincent est un entraîneur exceptionnel », a déclaré Kekalainen. « Il connaît nos joueurs et notre organisation et est respecté par tout le monde ici. Il était un bon candidat pour notre poste d’entraîneur-chef il y a plusieurs mois et il est le mieux placé pour nous aider à gérer ce changement alors que nous commençons le camp et diriger notre équipe vers l’avant.

En juillet, Babcock a été nommé neuvième entraîneur de l’histoire des Blue Jackets après avoir entraîné les Ducks d’Anaheim, les Red Wings de Détroit et les Maple Leafs de Toronto. L’homme de 60 ans a aidé les Ducks à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2003 et les Red Wings à remporter la Coupe Stanley en 2008. Babcock a établi un record de 700-418-19-164. Les 700 victoires de Babcock se classent au 12e rang dans l’histoire de la LNH.