MARIÉ À First Sight, Mike Gunner d’Australie a confirmé qu’il était dans une nouvelle relation sur Instagram après sa rupture amère avec son ex-épouse Heidi Latchman.

Mike, 45 ans, a révélé qu’il sortait avec Sonja Marcelline alors que le couple s’était retrouvé sur une photo lors d’une soirée.

Il a légendé leur cliché: « Ma fille » et a tagué Sonja sur d’autres photos de son histoire Instagram.

Mike a épousé la mère de deux enfants dans la sixième série de l’émission de télé-réalité, qui n’est diffusée que maintenant sur E4 au Royaume-Uni.

Ils ont réussi à aller jusqu’au bout de l’émission et étaient les favoris des fans, mais à un moment donné, la présentatrice de la radio Sea FM, Heidi, qui avait 38 ans lorsqu’elle a épousé Mike, s’est fâchée de la façon dont Mike lui avait parlé.

Heidi a affirmé que Mike lui avait parlé de manière agressive: « Ce matin, je dormais, j’ai toussé, la toux m’a réveillé et j’ai toussé environ 10 fois, puis vous avez dit: ‘Pouvez-vous mettre un oreiller sur votre bouche lorsque vous toussez? ‘ »

Contre ses larmes, elle a ajouté: « Je suis tellement choquée de la façon dont tu m’as parlé! »

Bien que le couple ait décidé de rester mariés après la fin du spectacle, ils se sont finalement séparés avec Heidi en disant qu’ils « ne partageaient pas les mêmes valeurs ».

Après la séparation, Mike a déclaré dans une interview qu’il « ne pouvait pas rendre Heidi heureuse ».

Mais elle a répondu à un épisode de Talking Married et a déclaré: «Je ne cherche jamais quelqu’un pour me rendre heureux.

« Ce n’est pas pour ça que je me lance dans une relation. Je me rends heureuse, puis je cherche quelqu’un avec qui profiter de ma vie, donc ce n’est pas vrai. »

Malgré leurs retombées, Mike est toujours très populaire auprès des téléspectateurs.

Voyant son nouveau bonheur sur Instagram, l’un d’eux a déclaré: « Regarder du Royaume-Uni; vous aimer dans la série. J’espère que vous vous portez bien et que vous restez vous-même x »

Un autre a dit: « Tu mérites d’être heureux Mike, tu es un bon gars! »

Et un autre a écrit: « Je suis au Royaume-Uni et accro à MAFS, si heureux de vous voir heureux et amoureux, vous le méritez tellement. Vous êtes l’un de mes favoris, fidèle à vous-même, l’un des rares x »

