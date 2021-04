Mike Atherton espère que Haseeb Hameed ira «de force en force» au Nottinghamshire | Nouvelles de cricket

4:23



Haseeb Hameed du Nottinghamshire a passé 824 minutes dans le pli contre le Worcestershire

L’ancien capitaine anglais Mike Atherton espère que Haseeb Hameed ira « de mieux en mieux » au Nottinghamshire après le bon début de la saison dans le comté.

Hameed a marqué 111 et 114 pas hors la semaine dernière contre le Worcestershire, établissant un nouveau record de 635 balles pour le plus grand nombre de livraisons en un seul match de championnat du comté.

Le joueur de 24 ans est tombé amoureux d’un canard contre le Derbyshire mercredi, mais a suivi avec 94 dans la deuxième manche, résumant parfaitement une carrière de montagnes russes qui comprend trois sélections de test pour l’Angleterre contre l’Inde en 2016.

Hameed a quitté le Lancashire en 2019 après une chute de forme spectaculaire, mais est sur la voie du retour après avoir été nommé vice-capitaine dans son nouveau comté au cours de l’hiver.

« C’est formidable de voir Haseeb Hameed retrouver une forme », a déclaré l’ancien ouvreur anglais Atherton. Le spectacle de cricket.

«Ce déménagement a été une bonne chose pour lui – juste pour s’éloigner d’un endroit où il luttait pendant un certain temps, et s’éloigner de sa famille.

« Une chance de recommencer et de recommencer avec un nouveau groupe de joueurs et un regard différent de la part d’un entraîneur de Peter Moores et d’essayer de recommencer sa carrière.

«Je pense qu’il est arrivé à un stade du Lancashire où sa forme était si pauvre depuis si longtemps; il avait fait tellement de changements dans son jeu, bricolant.

«Je suis beaucoup Hameed, évidemment, parce que je suis un ancien ouvreur du Lancashire et que vous ressentez donc une affinité ou une affection pour quelqu’un qui vous suit.

«Je l’ai regardé et il apportait tellement de changements à son jeu que je pense qu’il a presque perdu le sens de ce qui lui avait semblé auparavant naturel et instinctif.

«Je pense donc que le changement est une bonne chose et j’espère que nous le verrons aller de mieux en mieux.

« J’ai toujours pensé que si vous jouez aussi bien qu’il l’a fait lors de cette tournée en Inde il y a quelques années à 18 ans, c’est là, c’est en vous et cela reviendra éventuellement au bon moment et au bon moment. circonstances. Alors croisons les doigts pour lui qu’il puisse revenir. «

Hameed a marqué 31 et 82 lors de ses deux premières manches de test, et a ajouté un autre demi-siècle lors du troisième test de la tournée anglaise en Inde en 2016, mais par la suite, ses performances ont chuté.

Les statistiques de Hameed ont subi une baisse alarmante dans les années qui ont suivi ses débuts en test

« Il n’arrêtait pas de claquer des doigts et de se blesser gravement, ce qui vous fait toujours reculer », a déclaré l’ancien skipper anglais Nasser Hussain.

«Ses statistiques ressemblent à celles de quelqu’un qui s’est lancé dans le cricket international et qui l’a trouvé un peu trop exigeant, puis s’est estompé. Mais en fait, il a simplement joué comme un joueur international.

«La seule chose que je note, c’est que nous sommes restés dans les parages après cette tournée en Inde pour les un jour et Haseeb est resté avec son père.

«J’ai noté lors de cette tournée qu’il était allé voir beaucoup de grands indiens; il était assis avec Virat Kohli et MS Dhoni.

« Je l’ai juste regardé et je me suis dit » fais juste attention ici. Tu as fait une bonne tournée, apprécie ton succès, n’essaye pas de le rendre trop important « .

« Je parle moi-même d’expérience ici. Frappe et cricket – vous pouvez les rendre un peu trop importants. Oui, faites vos recherches et votre préparation, mais appréciez également le voyage.

« C’est ce qu’il a dit; son déménagement à Notts et jouer avec Peter Moores dans un nouvel environnement signifie qu’il apprend réellement à apprécier le voyage et à ne pas le rendre trop important, alors qu’au fond de votre esprit, vous savez que c’est quelque chose que vous voulez réussir à. «