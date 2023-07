Mikala Jones, surfeur qui a capturé l’action dans les vagues, décède dans un accident de surf en Indonésie

Mikala Jones, un surfeur né à Hawaï connu pour avoir pris des photos et des vidéos impressionnantes de l’intérieur de vagues massives et ondulées, est décédé après un accident de surf en Indonésie. Il avait 44 ans.

Jones était sorti dans l’océan dimanche matin lors d’un voyage dans les îles Mentawai au large de la côte ouest de Sumatra, en Indonésie, lorsque sa palme de planche de surf lui a coupé l’artère fémorale, a déclaré son père, John Jones. L’artère fémorale est un gros vaisseau sanguin dans la cuisse qui transporte le sang vers les membres inférieurs.

« C’était un artiste humble. Ses photos étaient incroyables », a déclaré lundi son père lors d’un entretien téléphonique depuis son bureau d’Honolulu.

Le compte Instagram de Jones montre de superbes images de vagues qui s’enroulent autour de lui d’en haut alors qu’il est accroupi sur sa planche. Dans certains clichés, un coucher ou un lever de soleil est visible à travers l’ouverture de la vague incurvée devant lui.

L’aîné Jones a pris des photos pour des magazines de surf à partir des années 1970, mais a surtout pris des photos de la plage ou pris des photos d’autres personnes dans l’eau. Pas son fils.

« Il était intéressé à prendre des photos pendant qu’il surfait de lui-même et de la vague », a déclaré l’aîné Jones.

Né à Kailua, Hawaï, Jones a commencé à surfer vers l’âge de sept ou huit ans et a commencé à concourir dans le groupe d’âge « menehune » des 12 ans et moins quelques années plus tard. Il a remporté deux championnats nationaux en tant qu’amateur.

Plus tard, il a trouvé des sponsors et s’est rendu sur des spots de surf à Tahiti, aux Fidji, en Afrique du Sud et aux îles Galapagos. Les photographes prenaient des images de lui et d’autres surfeurs sur les vagues qui apparaissaient dans des séries de photos dans des magazines de surf. Les fabricants de vêtements de surf les ont présentés dans leurs publicités.

Dans les années 1990, Jones a commencé à expérimenter la prise d’images de lui-même sur l’eau. Jones a attaché une caméra à une attache en tissu sur sa planche et a tenu la caméra sous son menton tout en pagayant vers les vagues en étant allongé sur le ventre. Il attrapait l’appareil photo en se tenant debout et le tenait derrière lui pendant qu’il prenait des photos.

Il a commencé à utiliser une GoPro lorsque les caméras légères ont été inventées et a finalement été parrainée par la société. Il a utilisé un logiciel pour assembler des images de plusieurs caméras GoPro pour des vues à 360 degrés.

Le père de Jones a déclaré qu’il était conscient des dangers qui peuvent accompagner le surf et a affirmé une fois avoir eu une expérience hors du corps après avoir failli se noyer.

« Il volait dans le ciel, il a baissé les yeux et son corps flottait dans l’océan », a déclaré son père. « Et puis il a entendu ses filles l’appeler ‘Papa rentre à la maison.’ Et puis il est redescendu dans son corps. »

Il s’est réveillé sur le récif, emporté par les vagues.

L’aîné Jones a déclaré qu’il avait essayé de faire porter à ses quatre enfants des combinaisons, des casques et d’autres équipements de protection lorsqu’ils surfaient. Il a dit qu’on dit souvent aux surfeurs d’utiliser du papier de verre pour émousser les bords des ailerons de leurs planches s’ils sont trop tranchants.

« Mais ils sont têtus, tu sais ? il a dit.

Jones laisse dans le deuil sa femme, Emma Brereton, et ses filles, Bella et Violet, qui partagent leur temps entre des maisons à Bali, en Indonésie et à Hawaï. En plus de son père, Jones laisse dans le deuil une sœur aînée et deux frères plus jeunes. Sa mère, Violet Jones-Medusky, est décédée en 2011.