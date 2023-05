Mikal Bridges est une source d’inspiration pour les prospects de NBA Combine; plus d’autres notes de brouillon des Nets

CHICAGO – Mikal Bridges est à près de mille miles du NBA Draft Combine, mais son nom est apparu mercredi comme s’il était sur le point de traverser le Wintrust Center.

L’aile des Nets était un sujet de discussion parmi de nombreuses perspectives de repêchage. Que ce soit en tant que joueur sur lequel ils modèlent leur jeu ou quelqu’un dont l’arc de carrière est quelque chose qu’ils aimeraient imiter, Bridges était un mot à la mode tout au long de la session médiatique.

« J’étais un grand fan de Paul Pierce », a déclaré Kris Murray de l’Iowa. « …Ce n’était pas le gars le plus rapide, mais il arrivait toujours à sa place. C’était un grand tireur. Mais maintenant, c’est Mikal Bridges. Il suffit de voir comment il joue. Nous avons des types de corps similaires. J’ai l’impression que défensivement je peux lui ressembler. Il a été formidable dans son rôle, en particulier à Phoenix, maintenant à Brooklyn, il a élargi son rôle. C’est une personne que j’ai beaucoup regardée. »

L’ascension de Bridges de joueur de rôle à star a été bien documentée depuis qu’il s’agit d’une acquisition clé dans le commerce de Kevin Durant. Il est passé d’un acolyte 3-D à un buteur incontournable. Ses propres coéquipiers ont admis qu’ils ne s’attendaient jamais à ce qu’il organise des matchs à 30 et 40 points qui rivalisaient avec la production de Durant et sa célébration du doigt en l’honneur de Manny Machado a été copiée par d’autres stars. En 27 matchs avec les Nets, les points de Bridges par match sont passés de 17,2 à Phoenix à 26,1 à Brooklyn. Il a tiré 48% du terrain, une légère augmentation par rapport à la séquence de 56 matchs avec les Suns et a maintenu son pourcentage de 3 points juste en dessous de 40%.

« Comment il a changé son jeu, comment il a changé son état d’esprit, je pensais que vous ne le voyiez pas très souvent », a déclaré Murray. « Comment il a pu faire ça en peu de temps, c’était vraiment cool. »

De nombreuses personnes dans la ligue l’ont remarqué, mais la jeune génération du jeu l’a également remarqué. L’ascension de Bridges s’est propagée à travers la mer lorsque le Français Rayan Rupert a cité Bridges comme son joueur préféré après avoir regardé Kevin Durant dans son enfance. Cam Whitmore, un choix de loterie projeté qui a joué à Villanova après Bridges, a déclaré qu’il s’était appuyé sur l’attaquant de Bridges and Knicks Josh Hart, un autre produit de Nova, pour obtenir des conseils sur le processus de repêchage. Whitmore a déclaré qu’il avait dit aux équipes qu’il avait un jeu similaire à Bridges.

Mais c’est plus que sa saison d’évasion, mais comment il y est arrivé. Lors de la moissonneuse-batteuse de 2022, les joueurs citaient Bridges comme un joueur à imiter parce qu’il était le joueur prototypique 3-et-D. Cette année, les joueurs ont mentionné comment ils pourraient être repêchés dans une situation similaire à celle de Bridges, devant jouer un rôle avant d’avoir la chance d’en faire plus. Maxwell Jones de Pepperdine a déclaré qu’il avait dit aux équipes qu’il avait rencontrées qu’il pouvait évoluer vers un rôle plus important au fil du temps, comme s’ils le prenaient comme l’a fait Bridges.

« J’ai l’impression qu’il avait déjà un grand rôle avec les Suns, mais il vient d’avoir une très grande opportunité et en a profité », a déclaré Jones. « Je me vois être ce type de joueur dans quelques années. »

« Je veux avoir la même trajectoire et le même processus que lui », a déclaré Rupert. « Mikal Bridges est une grande source d’inspiration pour moi. »

Le directeur général des Nets, Sean Marks, serait heureux d’entendre cela. Marks a repéré Rupert en personne la saison dernière lorsque l’ailier de 6 pieds 6 pouces jouait pour les New Zealand Breakers dans le pays d’origine de Marks. Rupert a refusé de lister les équipes qu’il a rencontrées ou pour lesquelles il a travaillé, mais cela pourrait intéresser les Nets, qui détiennent les 21e et 22e choix lors du repêchage de juin.

L’émergence de Bridges était déjà un scénario majeur dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Maintenant, l’effet domino a fait son chemin jusqu’au repêchage.

Jett Howard rencontre les filets

Dans son brouillon post-loterie, L’Athlétisme Sam Vecenie a fixé les Nets pour prendre Jett Howard du Michigan au n ° 22. Howard est un excellent tireur et servirait un peu de police d’assurance si les Nets perdaient Cam Johnson en agence libre, car Howard a tiré 37% sur 3 et en moyenne 14 points par match en première année.

Howard a déclaré avoir rencontré les Nets à Chicago et avoir également parlé avec les Wizards, Warriors et Grizzlies. Il prévoit de rencontrer les Jazz et Mavericks jeudi. Fils de l’entraîneur du Michigan et vétéran de longue date de la NBA Juwan Howard, le processus de repêchage a été une sorte de réunion pour le joueur de 19 ans, qui a grandi autour du jeu pendant que son père jouait et a ensuite servi comme entraîneur adjoint à Miami avant de revenir. à son alma mater.

Jett Howard a déclaré avoir rencontré le directeur général adjoint de Jazz, David Fizdale, dans un ascenseur, qui lui a rappelé qu’il avait l’habitude de tirer sur le mini-cerceau de son bureau lorsqu’il travaillait avec son père à Miami. Mais les Howards ont également un lien avec les Nets bien que Juwan n’ait jamais joué dans le New Jersey ou à Brooklyn. Lorsque Jacque Vaughn était au lycée et l’une des recrues les plus recherchées du pays, il s’est rendu dans le Michigan, l’un de ses quatre finalistes, où il a été accueilli par Juwan Howard. Les deux sont cool depuis. Vaughn a finalement choisi le Kansas.

« Je dis toujours que les deux seules recrues que je n’ai pas eues (au Michigan) étaient Jacque Vaughn et Charles O’Bannon », a déclaré Juwan Howard. L’athlétisme.

Et-1s

Aile du Connecticut Jordan Hawkin a rencontré les Nets mercredi en plus des Thunder, Clippers, Mavericks et Lakers. Membre clé de l’équipe du championnat national des Huskies en 2023, Hawkins pourrait tomber aux filets au début des années 20 ou être hors du tableau quelques choix plus tôt. Considéré comme l’un des meilleurs tireurs de mouvement du repêchage, Hawkins a dit aux équipes qu’il ressemblait à Klay Thompson, Max Strus et Tyler Herro en raison de sa libération rapide et de sa capacité à se déplacer sur le sol. Les cartes de visite de Hawkins sont le tir et la défense, qui vont avec n’importe quelle équipe.

Xavier garde Colby Jones travaillera pour les Nets dans les semaines à venir, a-t-il déclaré L’athlétisme. Ailier 6-6, Jones a récolté en moyenne 15 points, six rebonds et quatre passes décisives par match sur plus de 50% de tirs, dont 38% de 3. Il fait un peu de tout et dit aux équipes qu’il aime se modeler sur des joueurs tels que comme Hart, qui a un impact sur la victoire de plusieurs manières. Il est un choix tardif prévu au premier tour.

Photo de Mikal Bridges : Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)