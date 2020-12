GENÈVE: Avec sa vie professionnelle et personnelle encore incertaine, Mikaela Shiffrin est réaliste quant à ses chances de remporter un quatrième titre au classement général de la Coupe du monde.

La skieuse américaine concourra à Courchevel, en France, ce week-end dans ses premières courses de slalom géant depuis janvier.

Cela fait également 11 mois que Shiffrin a couru ou entraîné dans les disciplines de vitesse du super-G, dont elle est championne du monde, et de la descente.

La vie de Shiffrin a été bouleversée en février par la mort de son père, juste avant le coronavirus la pandémie a ajouté plus d’anxiété et des plans d’entraînement hors saison limités pour tous les athlètes.

Je suis dans une position assez différente cette année que je ne l’ai jamais été, a déclaré Shiffrin lors d’une conférence téléphonique de Courchevel, reconnaissant que certains de ses objectifs habituels ne sont pas vraiment à l’ordre du jour cette année.

J’ai juste l’impression que je joue au rattrapage en ce moment, et je ne pense pas qu’il soit réaliste ou sage d’essayer de rattraper chaque événement au même moment.

Pour l’instant, cela signifie se concentrer sur le slalom et le slalom géant, les épreuves dans lesquelles elle a remporté des médailles d’or olympiques et 59 de ses 66 victoires en Coupe du monde en carrière.

Le titre général de la saison qu’elle a remporté trois fois en 2017-19 n’est pas mon truc, a déclaré Shiffrin.

Je pourrais soit me tuer en essayant, soit simplement appeler un chat et un chat et travailler sur ce que je peux faire, a-t-elle déclaré, désignant des rivaux qui vont être extrêmement compétitifs et à ce stade, je ne me vois pas comme l’un d’eux.

Parmi eux figurent Petra Vlhova, Michelle Gisin et la championne en titre Federica Brignone, qui a profité de la pause de Shiffrins du circuit la saison dernière pour remporter le titre.

Vlhova a remporté trois des quatre courses cette saison, dont les deux slaloms le mois dernier à Levi, en Finlande. Shiffrin a terminé deuxième et cinquième à ces deux courses lors de son retour à la compétition.

Alors que Shiffrin vise un retour aux courses de vitesse d’ici la fin de la saison, on ne sait pas si elle prévoit de défendre son titre mondial de super-G le 9 février à Cortina d’Ampezzo, en Italie. Ses événements spécialisés ont lieu plus d’une semaine plus tard.

Shiffrin voyage en Europe avec sa mère, Eileen. Il y a encore des moments difficiles pour faire face aux émotions de perdre son père, Jeff, après un accident dans la maison familiale du Colorado.

La motivation pour le ski n’est pas toujours là à 100%, dit-elle.

Je me réveille certains matins et je n’ai faim de rien sauf du bacon et des œufs, a déclaré Shiffrin. «Avec tout ce que je fais, il y a beaucoup plus de tristesse, de regret et aussi de colère. Cela ne m’aide pas vraiment à me motiver, cela me rend juste fou.

___

