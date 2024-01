Mikaela Shiffrin hospitalisée après une chute sur le parcours des Jeux olympiques de 2026 en Italie

Mikaela Shiffrin s’est écrasé dans les filets de sécurité après avoir perdu le contrôle lors d’un saut lors d’une descente de Coupe du monde vendredi sur le parcours des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 et était sous contrôle pour une éventuelle blessure à la jambe gauche.

La skieuse américaine avec un record de 95 victoires en Coupe du monde a été aidée à sortir du parcours avec sa botte gauche soulevée de la neige.

“Mikaela Shiffrin a été emmenée en ambulance à la clinique de Cortina et est en cours d’évaluation pour une blessure à la jambe gauche. Les premières analyses montrent que le LCA et le PCL semblent intacts. Plus de détails à venir”, a indiqué l’équipe de Shiffrin dans un communiqué.

Shiffrin a écrit sur les réseaux sociaux: “Merci à tous pour votre soutien.”

Mikaela Shiffrin, des États-Unis, se concentre avant une course de ski alpin de descente de la Coupe du monde féminine, à Cortina d’Ampezzo, en Italie, le 26 janvier 2024. AP Photo/Gabriele Facciotti



Les bras de Shiffrin s’agitaient alors qu’elle atterrissait dans une zone de neige molle sur la partie supérieure du parcours Olympia delle Tofane, juste avant l’étroit schuss – ou chute – qui traverse deux parois rocheuses et constitue l’élément le plus caractéristique du plus grand parcours féminin. course de la saison. Elle a ensuite percuté le filet à grande vitesse et a rebondi sur la neige.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les médecins se sont immédiatement occupés de Shiffrin et elle s’est finalement levée et a boité pour obtenir plus de soins.

L’ancienne championne du classement général Federica Brignone a également chuté peu après la reprise de la course après un long retard en raison de la chute de Shiffrin. Mais Brignone s’est relevé et a commencé à descendre.

“Je vais bien même si j’ai quelques bleus ici et là”, a déclaré Brignone, ajoutant qu’en raison du terrain supplémentaire et des roulis sur le parcours, c’était l’un des tests les plus difficiles que les femmes aient affrontés toute la saison.

“En fait, c’était parfait”, a déclaré Brignone, qui est tombé à mi-chemin. “Nous nous sommes habitués à tellement de parcours faciles comme des autoroutes grandes ouvertes que lorsque vous trouvez un parcours difficile, vous devez vous adapter. … J’ai fait une erreur stupide.”

Brignone a également suggéré qu’il y avait trop de courses au programme.

Immédiatement après la chute de Brignone, la championne olympique Corinne Suter s’est arrêtée à mi-course en raison d’une blessure apparente. Suter s’assit et serra son genou gauche.

Michelle Gisin, double championne olympique, s’est également écrasée plus tard, mais a semblé éviter de graves blessures.

Au total, 12 des 52 partants n’ont pas terminé la course, remportée par l’Autrichienne Stéphanie Venier.

La descente s’est déroulée dans des conditions claires et ensoleillées mais avec des températures chaudes.

Le parcours Tofane accueillera le ski féminin aux Jeux de 2026 et Shiffrin a remporté quatre médailles dans quatre épreuves aux championnats du monde 2021 à Cortina.

Shiffrin et Brignone sont devenus les quatrième et cinquième anciens champions de la Coupe du monde à chuter au cours des deux dernières semaines suite aux blessures de fin de saison d’Alexis Pinturault, Aleksander Aamodt Kilde et Petra Vlhova.

Kilde est le petit ami de Shiffrin et Vlhova est sa plus grande rivale.

Shiffrin, spécialisé dans les disciplines techniques du slalom et du slalom géant, n’avait pas participé à une épreuve de vitesse depuis un super-G à Val d’Isère, en France, il y a plus d’un mois. Elle n’a pas non plus terminé cette course après avoir raté une porte tournante dans une section aveugle qui a troublé plusieurs autres athlètes.

Mais Shiffrin a remporté la précédente descente à laquelle elle avait participé à Saint-Moritz, en Suisse, en décembre.

Ayant été absent du circuit de vitesse pendant si longtemps, Shiffrin a également connu des difficultés lors de la seule séance d’entraînement tenue mercredi, notant sur Instagram qu’elle a eu quelques “moments effrayants sur le parcours”.

Une deuxième séance d’entraînement prévue jeudi a été annulée en raison de vents violents.

Pourtant, presque immédiatement après sa chute, Shiffrin a pris le temps d’écrire un message à ses coéquipières américaines qui n’avaient pas encore couru. “Tout va bien mesdames, la surface c’est de l’argent, vous l’avez compris !” » Shiffrin a déclaré sur le groupe WhatsApp de l’équipe.

Marta Bassino, une skieuse italienne qui a terminé 11e, est devenue nerveuse lorsqu’elle a vu Shiffrin allongé dans les filets alors qu’elle montait dans le télésiège jusqu’au départ.

“Cela m’a laissé un impact considérable parce qu’elle était dans les filets et ne bougeait pas”, a déclaré Bassino. “Mais ensuite elle s’est levée et ce fut un grand soulagement.”

Il y avait également un sentiment de soulagement dans la zone d’arrivée bondée lorsque Shiffrin s’est levé, alors que la foule poussait un soupir collectif.

