Mikaela Shiffrin est de retour et à la recherche de la prochaine étape alors qu’une nouvelle saison commence

Pour Mikaela Shiffrin, les objectifs ne cessent de bouger.

Tous ces discours sur le fait qu’elle ait établi le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde et qu’elle soit devenue la plus grande skieuse de tous les temps remontent à 2023. Maintenant que Shiffrin revient à la course alors que la saison alpine commence ce week-end à Soelden, en Autriche, la discussion s’est déplacée vers quand elle remportera sa 100e victoire, un chiffre plutôt idiot que peu de gens auraient envisagé il n’y a pas si longtemps, avant que Shiffrin ne commence à collectionner les victoires et les globes de cristal pour les championnats d’une saison comme s’il s’agissait de décorations de Noël.

Elle compte 97 victoires au début de la saison, ainsi que trois médailles olympiques, dont deux d’or, cinq titres au classement général, 11 titres de discipline et 14 médailles aux Championnats du monde. Tout cela est vraiment idiot.

Entendre Shiffrin, 29 ans, parler de sa carrière jusqu’à présent et de ce qui l’attend, c’est comprendre comment son travail implique de répondre à un ensemble de normes différentes de celles des autres.

Elle participera au slalom, au slalom géant et au super-G cette saison, mais a mis la descente en veilleuse pour le moment. Alors bien sûr, on lui demande pourquoi elle ne participe pas également à la descente.

Elle fait cela depuis qu’elle est au milieu de l’adolescence, et pourtant l’idée qu’elle pourrait être en retard dans sa carrière reste difficile à envisager. Elle sait mieux que quiconque à quel point il est physiquement difficile de concourir semaine après semaine pour pouvoir se lancer dans la course au titre général tout au long de la saison et atteindre son apogée en février pour les Championnats du monde alpins en Autriche, ou la saison prochaine, pour les Jeux olympiques. en Italie. Bien sûr, on s’attend à ce qu’elle fasse les deux et gagne… évidemment.

« Ce n’est jamais évident, ce n’est jamais facile », a déclaré Shiffrin lors d’une conférence téléphonique préparatoire cette semaine.



Après six semaines d’absence pour cause de blessure, Mikaela Shiffrin est revenue en mars et a remporté le titre en slalom lors de la finale de la Coupe du monde 2024. (Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Shiffrin a vécu un moment révélateur cet été aux Jeux olympiques de Paris. Ses sièges dans le stade olympique du 400 mètres haies se trouvaient juste à côté de ceux occupés par la famille de Sydney McLaughlin-Levrone, qui est fondamentalement la Mikaela Shiffrin de son sport, ou vice-versa, si vous êtes plutôt un athlétisme. qu’un skieur.

Tout le monde dans le camp de Shiffrin était sûr que McLaughlin-Levrone gagnerait – de loin. Elle était aussi proche de la garantie qu’à Paris.

Et pourtant, la famille de McLaughlin-Levrone était aux prises avec des fourmillements.

Ils savaient à quel point c’était difficile, comment tout pouvait arriver jusqu’à ce qu’elle franchisse le dernier obstacle et flotte jusqu’à l’arrivée. Shiffrin le sait aussi. Elle et son équipe font face à cela chaque semaine depuis près d’une décennie, ainsi qu’à tous les facteurs de stress liés au fait d’être l’un des athlètes les plus célèbres au monde.

Maintenant, aussi étrange que cela puisse paraître, Shiffrin va commencer à trouver un peu de calme là où d’autres ne le penseraient pas nécessairement. Après des mois passés à être tiraillés dans toutes les directions, à équilibrer les camps de ski d’été en Amérique du Sud et les blocs d’entraînement avec les obligations des sponsors, les opportunités promotionnelles et la philanthropie, la course commence. Une fois de plus, elle peut se concentrer sur la danse à travers les portes d’une montagne enneigée.

« C’est dur, c’est stressant, mais c’est aussi paisible, et c’est ce que j’aime », a-t-elle déclaré.

Elle sait qu’elle est au revers de sa carrière, mais n’a pas de plans précis quant à la durée de sa participation après les Jeux olympiques de 2026.

Après une saison criblée de blessures l’année dernière – elle a quand même remporté le titre de Coupe du monde de slalom – Shiffrin espère une course plus douce cette année.

Shiffrin s’est foulé le MCL et le ligament tibio-fibulaire de son genou en janvier. Ses blessures l’ont tenue à l’écart pendant six semaines. Elle a remporté deux autres courses à son retour, apaisant les doutes qui la tourmentent encore chaque fois qu’elle se blesse ou ne skie pas pendant un certain temps et on a l’impression que le monde du ski évolue sans elle.

« Vous ressentez de la douleur ou de la faiblesse et vous vous dites : « Je ne pense pas pouvoir faire ça », a-t-elle déclaré. « Logiquement, je sais que je l’ai fait, mais je ne pense pas pouvoir le refaire. »

Même pendant une saison saine, elle peut éprouver des doutes lorsqu’elle ne skie pas dans une discipline pendant quelques semaines et qu’elle doit ensuite y revenir.



« Ce n’est jamais évident, ce n’est jamais facile », dit Mikaela Shiffrin à propos de ses attentes. La nouvelle saison alpine débute ce week-end en Autriche. (Jonas Ericsson/Agence Zoom/Getty Images)

Sera-t-elle capable de bouger ses pieds assez rapidement pour contourner les portes étroites du slalom, se demande-t-elle ?

Tout cela semble probablement un peu idiot à ses concurrents. Même si elle ne participe pas à des compétitions de descente pour le moment – ​​aucun mot pour l’instant sur ses projets pour les Jeux olympiques de 2026 – Shiffrin est une aussi bonne skieuse polyvalente que les autres. Elle a remporté 60 courses de slalom, 22 de slalom géant, cinq super-G et quatre de descente.

Dans une certaine mesure, son intersaison a été un exercice visant à apaiser ces doutes à l’approche de ce week-end d’ouverture à Sölden. L’été dernier, elle a eu beaucoup de mal avec la météo, ce qui a limité son temps sur la neige. Puis elle a rempli son programme de courses et a commencé à avoir l’impression de courir à bout de souffle. Puis vint l’accident et les blessures.

Lorsque cette intersaison a commencé, elle s’est assise avec sa mère, Eileen, qui est son entraîneur le plus ancien, et a essayé d’élaborer un plan pour qu’elle puisse se sentir vraiment préparée au début de la saison. Ils ont imaginé un mélange de camps courts, de ski en salle et d’un voyage en Amérique du Sud pour s’assurer qu’elle dispose du temps nécessaire sur la neige.

Chaque jour, elle se poussait un peu plus loin. Même pour les meilleurs skieurs du monde, ce sport est un exercice de tolérance au risque. À quelle vitesse votre esprit peut-il permettre à votre corps de prendre un virage ? Jusqu’où cela vous permettra-t-il de voler en saut ?

« Chaque jour, j’étire un peu l’élastique », a déclaré Shiffrin.

Ce week-end, à Sölden, elle prévoit d’aller aussi loin qu’elle l’a fait depuis longtemps, et peut-être même de trouver un peu de paix en le faisant.

(Photo du haut de Mikaela Shiffrin célébrant son titre de slalom lors de la finale de la saison de Coupe du monde 2024 en Autriche en mars : Franz Kirchmayr / SEPA.Media / Getty Images)