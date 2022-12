Mikaela Mayer sur le match revanche d’Alycia Baumgardner: “Les chiffres sont là. Les fans le veulent, ça devrait lui suffire’ | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer a l’intention de se frayer un chemin vers les combats dont elle rêve et un match revanche avec Alycia Baumgardner est en tête de sa liste de succès.

Baumgardner a unifié les titres des super-poids plume WBC, IBF et WBO lorsqu’elle a battu Mayer par décision partagée à l’O2 Arena en octobre.

Il ne fait aucun doute que Mayer veut se venger. “Je crois toujours que j’ai gagné”, a-t-elle déclaré Sports du ciel. “Je n’ai même pas l’impression que cela aurait pu être un match nul, je pense que j’ai gagné assez clairement d’au moins deux tours.”

Faits saillants de l’affrontement de Baumgardner avec Mayer dans leur combat d’unification du titre mondial des super-poids plume



Cela a laissé Mayer frustré. Elle pense également que la boxe féminine, où les combats de championnat du monde durent encore 10 rounds de deux minutes, devrait passer à des rounds de trois minutes comme dans la boxe masculine.

“Cela m’a juste fait souhaiter en faire plus. J’ai l’impression de mettre en place un plan de match intelligent, nous ne voulions pas nous engager avec elle au début parce qu’elle aime fouetter cette main droite, donc c’était les feintes et prendre ça prendre du recul et la faire rater. Ce qui m’a fait perdre les deux premiers tours, puis j’ai commencé à retrouver mon rythme”, a déclaré Mayer.

“Mais j’ai l’impression que j’aurais dû la pousser un peu plus loin, juste pour que ce soit clair. C’est ce pour quoi je suis bon. Ce n’est pas que je ne peux pas faire ça. Je suivais le plan de match que j’avais.

“C’est presque comme si une stratégie comme celle-là était difficile à faire avec 10 rounds de deux minutes. Si j’avais eu ce temps supplémentaire, j’aurais pu jouer tout ce plan de match. Mais je ne l’ai pas fait et je savais que je ne faisais que avait des tours de deux minutes, donc c’est de ma faute. Mais avec le recul, je reviendrais et je la presserais davantage.

“Mon QI de l’anneau, quand il s’agit de stratégie, il grandit et ça craint de savoir que vous devez presque en jeter une partie par la fenêtre et lâcher vos mains”, a-t-elle ajouté. “J’ai l’impression que cela nous empêche de vraiment passer au niveau supérieur.”

Baumgardner a déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat que Mayer ne méritait pas de revanche malgré leur grande rivalité



Mayer est catégorique, elle reste toujours le plus grand combat disponible pour Baumgardner.

“Vous n’obtenez pas ce que vous méritez dans ce sport ou dans la vie, vous obtenez ce que vous négociez et nous n’avons pas négocié de clause de revanche. Mais les chiffres sont là. Les gens veulent le voir, les fans veulent le voir et ça devrait suffire. Le fait que les fans le veuillent, cela devrait suffire à Baumgardner”, a-t-elle déclaré.

“Cela doit la ronger. Je pense qu’elle sera poussée dans ce match revanche par tout le monde.”

Mais si Mayer ne peut pas obtenir ce combat immédiatement après, elle participera aux concours qui la positionnent pour cela. Son équipe a approché Delfine Persoon, qui a poussé Katie Taylor à la limite, pour son prochain combat.

“Je ne veux pas de petits combats. Je veux seulement me défier contre les meilleurs”, a déclaré Mayer.

“[Persoon’s] L’équipe a dit que nous voulions combattre Mikaela mais nous ne sommes pas disponibles pour février ou mars. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu’elle a l’impression d’être la prochaine en ligne pour cette ceinture [which Baumgardner holds]. Alors peut-être qu’elle ne veut pas risquer de perdre contre moi.

“Notre prochaine meilleure pensée était d’aller chercher la fille qui a battu Baumgardner, qui est Christina Linardatou. Elle a combattu Katie Taylor, elle n’a perdu que contre Persoon et Katie Taylor. Donc je me sens bien de me défier contre quelqu’un comme elle. Elle est dure. Nous ‘ j’attends ça.

Image:

Mayer et Baumgardner ont une rivalité féroce (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Peu importe, nous montons sur le ring fin février, début mars.”

Elle ne se concentrera pas uniquement sur une éventuelle revanche avec Baumgardner.

“Il y a d’autres gros combats pour moi. Ce prochain combat, je vais probablement le faire à 135 livres. Mais je vais rester proche de 130 livres, donc je suis disponible pour ce match revanche si elle décide de me le donner. Mais jusque-là, je vais aller là où se trouve l’opportunité”, a déclaré Mayer.

Un combat avec la championne unifiée des super-welters Natasha Jonas serait un autre blockbuster. Mais Mayer n’augmentera pas trop de poids trop tôt.

“Natasha Jonas sera un grand combat sur toute la ligne, mais pas encore”, a-t-elle déclaré.

“Finalement, je sais que je peux aussi monter dans ces divisions. Mais il reste encore du travail à faire plus bas. Il y a encore quelques choses que je dois entreprendre avant de sauter autant de poids. Parce qu’une fois que j’ai sauté autant de poids, il n’y a plus rien à venir reculer.

Baumgardner avait un message pour ses sceptiques après avoir battu Mayer par décision partagée



“Je pense que les gens veulent toujours me voir contre Katie Taylor, je pense que ça va être un grand combat, je veux toujours le match revanche avec Baumgardner.

“Je veux monter et me mettre au défi, il y a tellement de filles de 135, 140 livres qui construisent leur nom et je veux aussi me défier contre elles, si elle ne me donne pas une revanche dans un délai raisonnable.

“Je vais juste continuer à me battre, continuer à gagner et je ne peux pas être refusé.

“J’ai déjà établi une telle carrière pour moi-même que vous ne pouvez pas m’ignorer. Je ne peux pas être ignoré. Je suis toujours un gros combat, toujours un gros tirage. Parce que j’ai mes racines si profondes et j’ai construit mon carrière à partir de zéro, un combattant et une défaite ne peuvent pas m’enlever ça.

“Les femmes créent un nouveau récit pour la boxe où nous perdons et nous revenons et nous gagnons à nouveau. Nous affrontons les meilleurs.

“C’est ce qui est le plus important et tant que je continue à le faire, je reviendrai.”