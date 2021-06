Mikaela Mayer reste invaincue avec une victoire par décision unanime sur Erica Farias dans la défense du titre WBO des super-plumes | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer a surpassé la défiante Erica Farias pour rester invaincue samedi à Las Vegas dans son ascension comme l’un des visages de la boxe féminine aux États-Unis.

Mayer a défendu son championnat WBO des super-plumes pour rester sur la bonne voie pour les combats d’unification dans une division qui comprend la Britannique Terri Harper en tant que championne WBC.

L’ancienne olympienne Mayer a réalisé une performance disciplinée et contrôlée pour remporter son 15e combat consécutif, sa première défense de titre mondial.

Image:

Mayer a été contraint de gagner par décision



Farias est une ancienne championne des deux poids qui en était à son 18e combat pour le titre mondial et avait partagé un ring avec Delfine Persoon, Cecilia Braekhus et Jessica McCaskill, ce qui représentait le test le plus rigoureux de la carrière de Mayer jusqu’à présent.

Mayer a laissé ses mains aller au cinquième tour à distance, fouettant une main droite au milieu qui a secoué Farias.

Farias a rendu la vie difficile à Mayer dans les sixième et septième, sa plus grande expérience l’incitant à affronter la jeune championne.

Image:

Mayer a défendu sa ceinture WBO



Mayer a été forcée de creuser dans les derniers tours et elle a bien réagi, augmentant son rythme de travail et fouettant une série de crochets.

Les juges ont tous marqué le combat en faveur de Mayer (97-93, 98-92, 98-92).

Image:

Mayer ciblera les combats d’unification



L’Américaine se tournera ensuite vers un combat d’unification pour le titre avec Maiva Hamadouche, la championne IBF.

Harper, le détenteur du titre WBC et Hyun Mi Choi (WBA) devraient se rencontrer plus tard cette année pour rapprocher la division des super-plumes d’un champion incontesté.

