Mikaela Mayer : On suppose que ne pas avoir d’enfants ou être marié est un sacrifice | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer a parlé du « sacrifice » que font les athlètes féminines d’avoir une famille – et pourquoi la poursuite d’une carrière ne devrait pas être considérée de manière négative.

La championne américaine des super-plumes WBO invaincue met sa ceinture en jeu contre Erica Farias dimanche matin à partir de 3 heures du matin, en direct sur Sky Sports, sur l’undercard de Naoya Inoue.

Elle a expliqué son point de vue sur ce que la « société » dit aux femmes de faire : « C’est bizarre de penser que je fais un sacrifice.

« C’est une bonne question car il y a une horloge biologique.

« La société dit que nous devons trouver un partenaire, nous marier, avoir des enfants.

« On suppose que ne pas avoir d’enfants ou être marié est un sacrifice.

Ce que je veux dire, c’est que j’ai beaucoup sacrifié, mais avoir des enfants et un mari dans la vingtaine, n’est-ce pas ! Normalisez ça. – Mikaela Mayer (@MikaelaMayer1) 14 juin 2021

« Je pense juste que c’est drôle d’appeler cela un sacrifice pour poursuivre ses rêves et une carrière dans la vingtaine.

« C’est beaucoup trop prématuré – dans la vingtaine, vous êtes encore un enfant, vous continuez à comprendre le monde. Vous devez profiter de votre vie.

« Ce n’est que mon point de vue personnel.

Mayer est invaincu en 14



« Certaines personnes pensent que je sacrifie le fait d’avoir un petit ami, un mari, des enfants. Je pense qu’avoir des enfants dans la vingtaine est un sacrifice.

« Vous pouvez faire les deux. Mais c’est extrêmement difficile parce que vous ne pouvez pas être aussi égoïste. Pour moi, c’est un sacrifice.

« J’aime ma vie, c’est génial, je m’amuse, j’ai une carrière, je parcours le monde. Je ne rate rien. »

Terri Harper est-elle dans sa ligne de mire ?

Les champions rivaux de Mayer dans la même division sont Terri Harper (WBC), Hyun Mi Choi (WBA) et Maiva Hamadouche (IBF).

Harper s’est récemment retiré d’un combat d’unification avec Choi en raison d’une blessure à la main.

Terri Harper est la championne WBC des super-plumes



« Ce n’était pas un combat aussi facile que tout le monde le pensait », a déclaré Mayer à Sky Sports. « Cela aurait été un combat serré.

« Choi n’est pas techniquement solide mais laisse ses mains partir. Il y aurait beaucoup de coups de poing échangés.

« Terri est un peu plus fort et pourrait décrocher les bons coups, mais ils le feraient vraiment dans un combat serré et passionnant. »

L’ancien olympien américain Mayer pense que Harper essaie d’acquérir une expérience précieuse avant de se rencontrer sur le ring.

« C’est ce qu’elle fait depuis qu’elle est devenue championne », a déclaré Mayer.

« [Promoter Eddie Hearn] sait que Terri n’est pas aussi expérimenté qu’un champion du monde devrait l’être.

Mayer a mis fin au règne invaincu d’Ewa Brodnicka



« Avant de la jeter avec la crème de la crème, elle a besoin de plus de tours. Elle est encore jeune. C’est la bonne décision, une bonne idée.

« Je ne retiens pas mon souffle. Il est clair qu’ils attendront que Terri guérisse puis lui donneront Choi.

« Je ne resterai pas assis à attendre, je resterai actif. »

Mayer s’attend à un combat d’unification pour le titre mondial différent plus tard cette année : « On m’a dit que Maiva Hamadouche voulait se battre. Elle a dit qu’elle était disponible pour le 19 juin mais a ensuite commencé à s’entraîner pour les qualifications olympiques !

« Nous voulions ce combat. Je crois toujours que cela arrivera mais, d’abord, je dois traverser Farias.

« Farias est un ancien champion du monde qui a combattu deux fois Delfine Persoon, Cecilia Braekhus et Jessica McCaskill. »

