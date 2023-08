Mikaela Mayer et Lauren Price poursuivent leur quête du titre mondial lorsqu’elles reviennent toutes les deux sur le projet de loi de match revanche Smith vs Eubank Jr | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer et Lauren Price poursuivent leur quête de titres mondiaux lorsqu’elles reviennent toutes les deux sur la sous-carte du match revanche de Liam Smith avec Chris Eubank Jr.

Mayer, qui détenait auparavant deux ceintures mondiales, affronte l’ancienne championne européenne des super-légers de l’UER Silvia Bortot à Manchester le 2 septembre, en direct sur Billetterie Sky Sports devant Smith contre Eubank Jr 2.

Price peut également étendre son record professionnel parfait à cinq victoires, gardant la tenante du titre britannique sur la bonne voie pour un combat potentiel contre la championne poids welter récemment couronnée Natasha Jonas.

Mikaela Mayer a salué sa rivalité avec Caroline Dubois « forte et talentueuse »



La candidate britannique invaincue Caroline Dubois sera également à Manchester, surveillant de près Mayer depuis le ring, après avoir été liée à un futur combat contre la star américaine.

« Mikaela Mayer est une compétitrice de classe mondiale et nous sommes ravis d’annoncer son ajout à ce qui était déjà une undercard empilée pour ce ‘Smith vs Eubank II : Répéter ou se venger ?’ événement à succès à la carte », a déclaré Ben Shalom, PDG de BOXXER.

« Mayer a été un grand succès auprès des fans de combat britanniques lors de sa dernière visite ici, mais une personne qu’elle n’a pas impressionnée était Caroline Dubois. Nous savons que Caroline sera au bord du ring à Manchester pour ce combat et elle a récemment eu des choses à dire sur Mayer, donc si Mayer gagne le 2 septembre, nous verrons peut-être ces deux-là s’affronter en 2024.

Image:

Lauren Price vise un titre mondial après être devenue championne britannique





« Les réalisations de Lauren Price MBE parlent d’elles-mêmes. C’est une compétitrice d’élite et même si certaines personnes pourraient penser qu’il est trop tôt pour qu’elle parle de titres professionnels, c’est un talent de classe mondiale et elle ne voit aucune raison d’attendre. Elle cherchera à faire une déclaration à Manchester et je suis sûr que Natasha Jonas suivra de près.

Smith et Eubank Jr reviennent sur le ring un peu plus de huit mois après la rencontre électrisante de janvier qui s’est terminée par une victoire d’arrêt de Smith après une fusillade frénétique en quatre rounds.

Mayer et Price complètent une carte qui présente également la sensation ultra-légère Adam Azim contre le dangereux Ukrainien Aram Fanyan, un gros affrontement national de poids lourds entre Frazer Clarke et David Allen, une rencontre de poids welters entre « Le roi albanais » Florian Marku et son rival irlandais Dylan Moran plus Le champion britannique des super-moyens Mark Heffron défendant sa ceinture contre Jack Cullen.

Chris Eubank Jr a décrit Liam Smith comme une « merveille à un coup » après que les deux se soient rencontrés pratiquement avant leur match revanche très attendu le 2 septembre.



Les derniers billets restants sont disponibles via Boxxer.com.

Regardez le match revanche de Liam Smith avec Chris Eubank Jr le 2 septembre, en direct sur Sky Sports Box Office. Réservez ici.