Mikaela Mayer et Alycia Baumgardner ravivent une rivalité ardente avant le combat pour l’unification du titre | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer et Alycia Baumgardner devaient être séparées par la sécurité alors que le duo américain reprenait sa rivalité passionnée mercredi avant le combat d’unification du titre de ce week-end à l’O2 de Londres.

La paire en est venue aux mains lors de l’enregistrement de leur face-à-face après la suggestion de Baumgardner selon laquelle son ascension dans les rangs n’a pas bénéficié des «ressources» et des «revenus» dont Mayer avait bénéficié.

Mayer a ensuite expliqué qu’elle en avait « marre de ce récit » avant que Baumgardner ne réitère son intention de « blesser » son adversaire samedi soir.

S’exprimant lors de l’événement Grand Arrival de mercredi depuis The O2, Mayer a insisté sur le fait qu’elle se concentrait uniquement sur les ceintures WBO, IBF et WBC en jeu plutôt que sur tout supposé mauvais sang.

Nuit de combat en direct



Samedi 15 octobre 19h30





Découvrez la préparation de la semaine de combat de Mikaela Mayer alors qu’elle se prépare pour son combat contre Alycia Baumgardner à l’O2 Arena samedi.



“C’est ce dont il a toujours été question pour moi, Baumgardner semble avoir pris tout cela beaucoup plus personnellement”, a déclaré Mayer à Sky Sports.

“Elle semble très émotive, elle semble me détester beaucoup, probablement parce qu’elle voulait me combattre depuis longtemps car j’ai toujours été la fille n°1 de cette division chez les amateurs et maintenant chez les pros.

“Mais pour moi, il s’agit de rester incontesté comme je l’ai prévu, quand j’entreprends de faire quelque chose, je le fais et je poursuis chaque champion.

“Si vous ne m’aimez pas en tant que combattant, c’est bien, mais vous ne pouvez pas dire que je n’ai pas essayé de faire les plus grands combats parce que c’est ce que j’ai fait et ce n’est qu’une étape vers l’obtention de ce titre incontesté.”

Le promoteur Ben Shalom et Adam Smith attendent avec impatience la carte entièrement féminine de samedi à l’O2 Arena



Une guerre de mots en cours entre les champions du monde a pointé vers un concurrent de Fight of the Night dans ce qui marque l’avant-dernière compétition avant le combat principal de Claressa Shields et Savannah Marshall pour le championnat incontesté.

“Elle devient tellement anxieuse et je sais que je suis sous sa peau, mais c’est génial”, a déclaré Baumgardner.

“Vous devez vous connecter à ce combat car il va être un combat qui vaut la peine d’être regardé. Vous avez deux champions du monde, un comme outsider, un comme favori et encore une fois, l’outsider l’emporte toujours.

“J’ai montré cela quand j’ai combattu Terri Harper et que je suis devenu champion du monde et vous le verrez quand j’ai battu Mikaela Mayer samedi soir.”

Savannah Marshall dit que cela ne devient pas plus gros que le combat de samedi soir contre Claressa Shields, tandis que Shields dit que ce sera son combat de déclaration



Baumgardner s’est annoncée avec une victoire de TKO au quatrième tour sur la star britannique Harper pour remporter le titre WBC en novembre 2021, et a depuis défendu avec succès la ceinture avec une victoire par décision unanime contre Edith Soledad Matthysse en avril pour améliorer son record à 12-1 ( sept KO).

Mayer (17-0, cinq KO) revient à l’action pour la première fois depuis sa défaite de Jennifer Han par décision unanime en avril après avoir unifié les titres WBO et IBF dans un thriller contre Maiva Hamadouche en novembre dernier.

La joueuse de 32 ans est préparée au pouvoir de frappe acclamé de Baumgardner, ce qui suggère qu’elle est unidimensionnelle en ce qui concerne la menace qu’elle représente.

“Je n’ai évidemment pas envie de subir le poids de sa puissance à chaque coup, mais je me suis entraîné comme si j’affrontais un adversaire très très fort, je serais stupide de ne pas le faire”, a déclaré Mayer.

“Nous verrons, nous saurons le premier tour. Nous avons un plan de match et nous savons comment le gérer et je me sens toujours très confiant indépendamment de sa puissance ou non parce que j’ai l’impression d’être le combattant le plus habile et je peut se battre dans toutes les zones du ring.

“Une fois que ce pouvoir ne fonctionnera pas pour elle et qu’elle ne pourra pas me faire de mal comme elle le pense, elle n’aura pas de plan B. Je suis prêt à partir.”

La championne du monde unifiée des super-plumes Mikaela Mayer insiste sur le fait que sa rivalité avec Alycia Baumgardner est bien réelle, avant leur combat du 15 octobre.



Mayer a ajouté que sa volonté d’affronter tous les combats de sa carrière est importante dans la progression continue de la boxe féminine, qui atteint de nouveaux sommets avec la carte historique entièrement féminine de samedi.

“J’ai eu toute l’expérience dont j’ai besoin et pour que la boxe féminine décolle, nous devons faire quelque chose de différent, nous devons être de plus en plus grands et mettre notre queue en jeu”, a-t-elle déclaré.

“Je fais ma part en faisant les plus gros combats possibles alors que je suis encore dans la fleur de l’âge. Il me reste trois ans et j’ai l’impression que ce ne sont que de grands combats à partir d’ici.”

Regardez Mikaela Mayer et Alycia Baumgardner se rencontrer pour unifier les titres WBO, IBF et WBC en direct sur Sky Sports à partir de 19h30 samedi.