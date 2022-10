Mikaela Mayer et Alycia Baumgardner ont décidé de «s’embarrasser» alors que leurs rivaux américains s’affrontent à nouveau lors d’une conférence de presse | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer a prédit la performance de sa vie, tandis qu’Alycia Baumgardner a juré de faire taire son adversaire, avant que le duo ne doive à nouveau être divisé par la sécurité lors de leur confrontation avant le concurrent de Fight of the Night de samedi à l’O2.

Les rivales américaines s’étaient affrontées lors d’un enregistrement médiatique la veille lorsque Baumgardner avait suggéré qu’elle avait manqué des mêmes “ressources” que Mayer tout au long de leurs premières carrières de boxe.

Mayer a cherché à annuler ce récit en réponse et lors de la conférence de presse de jeudi, elle a souligné son succès comme la raison de l’aversion de son adversaire envers elle au milieu de leur querelle ardente.

“Elle n’a pas grand-chose à perdre, elle est juste arrivée sur les lieux”, a déclaré Mayer. “Si elle va quelque part, elle ne manquera à personne.

“J’ai beaucoup à prouver parce que je dirige cette division depuis longtemps, c’est pourquoi elle est si en colère contre moi. Je ne parle pas seulement des pros, je parle des amateurs.

“Elle connaît mon nom et cherche mon nom depuis longtemps. J’ai travaillé extrêmement dur pour arriver à ce poste et je ne vais pas la laisser m’enlever ça.”

Baumgardner a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucun respect pour Mayer tout en suggérant que sa victoire exceptionnelle sur Terri Harper “n’était qu’une fraction de qui je suis”.

“Il y a une différence, ma confiance est déclenchée par elle”, a ajouté Baumgardner. “Chacun de ses combattants qu’elle a combattu est venu la combattre et rentrer chez lui.

“Elle a maintenant un combattant devant elle qui est prêt à la combattre et à lui dire comment c’est, que je vais la battre, que je vais lui casser la mâchoire. Quoi qu’il en soit, je suis dans son visage et Elle n’aime pas ça.

“C’est la confiance avec laquelle nous avons affaire. Je suis un compétiteur dans l’âme, je fais ça depuis que j’ai huit ans et je suis excité.”

Baumgardner a critiqué Mayer tout au long de la préparation de leur combat d’unification des super-poids plume, citant un supposé manque de progression de la part de son adversaire.

“Elle a dit beaucoup de choses, ennuyeuses, au pied plat, ressemblent aux amateurs, pour moi, cela ne fait que montrer son QI d’anneau”, a répondu Mayer. “Je sais que je m’améliore constamment, quand je vais dans des camps avec mes entraîneurs, nous essayons constamment de nous améliorer, son QI n’est évidemment pas aussi élevé qu’elle le dit.

“Je m’attends à la performance de ma vie. Contrairement à ce qu’elle dit, je n’ai pas évolué, ce n’est pas vrai. J’ai toujours l’impression de ne pas avoir atteint mon apogée.

“Je veux l’embarrasser et la faire paraître stupide. Qu’elle m’aime ou non, sur le papier, je suis son plus grand test absolu. Je suis plusieurs fois championne du monde, olympienne, elle n’a combattu personne avec mon CV. Elle faut accepter ça.”

Baumgardner a précédé pour suggérer que les connaissances qu’elle allait perdre étaient “une pilule difficile à avaler” pour Mayer.

“C’est super, tous ces attributs, mais ça n’a pas d’importance samedi soir parce qu’un combattant comme moi va battre ça et ce sera embarrassant pour son record que quelqu’un qui est sorti du bois et qui est devenu champion du monde, n’est pas avoir l’expérience, va la battre, c’est super”, a-t-elle poursuivi.

“Quand quelqu’un parle trop, il faut le faire taire. Le samedi soir.”