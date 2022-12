Mikaela Mayer cible le combat de Katie Taylor en 2023 après avoir confirmé le passage au poids léger | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer a ciblé un combat avec Katie Taylor en 2023 après avoir confirmé qu’elle passerait au poids léger pour son prochain combat, qui pourrait être annoncé la semaine prochaine.

L’Américain a dit Sky Sports Nouvelles il reste “des affaires inachevées” avec Alycia Baumgardner, qui l’a battue par décision partagée en octobre pour unifier les titres IBF, WBC et WBO des super-poids plumes.

Mais les plans immédiats de Mayer sont de monter d’une division et de faire ses preuves en poids léger afin de pouvoir défier la championne incontestée Taylor.

“Je monte à 135 [lbs] pour ce prochain combat, je vais commencer à me faire un nom dans cette division”, a déclaré le joueur de 32 ans.

“Katie Taylor a toujours été sur ma liste. J’ai beaucoup de respect pour elle, elle a beaucoup accompli dans ce sport et je veux me défier contre elle.

Katie Taylor (à gauche) a battu Karen Carabajal en octobre pour porter son record professionnel à 22-0





“J’espère vraiment que ce combat aura lieu en 2023, et je ne vais pas m’arrêter là. J’ai l’impression d’avoir la taille et les compétences nécessaires pour monter à 140 et 147.

“C’est ce qui est génial chez les femmes de cette époque, nous sommes prêtes à nous mettre au défi dans plusieurs catégories de poids. Nous allons là où se trouvent les grands combats.

“Ce serait génial [to fight Taylor]. Nous avons tous les deux fait nos preuves. Elle a évidemment fait ses preuves depuis de nombreuses années mais je pense que j’ai passé une excellente année. J’ai l’impression d’avoir une base de fans très forte et je pense que les gens veulent voir ce combat. Espérons que nous pourrons le faire.”

Mayer profitera de Noël avec sa famille et ses amis à Colorado Springs, mais ensuite, elle se prépare pour son prochain combat.

“Je commence le camp dès qu’il est terminé”, a-t-elle déclaré. “J’attends toujours la date exacte du combat, mais l’accord est conclu à environ 90%.

“Je suis ravi d’annoncer cela, probablement la semaine prochaine.”

Cela fait plus de deux mois que Mayer a subi sa première défaite professionnelle contre Baumgardner à l’O2 Arena de Londres.

C’est une défaite qui la ronge toujours, mais elle a été frustrée dans ses tentatives de revanche.

“Il y a des affaires inachevées là-bas”, a déclaré Mayer. “La rivalité est toujours bien vivante. J’ai l’impression qu’il y a plus à faire.

“Il n’y a pas de secret, je veux ma revanche avec Baumgardner et je pense qu’elle serait idiote de ne pas aller de l’avant avec ça.

“Je comprends qu’elle veuille aller se battre [Hyun Mi] Choi mais Choi n’a pas l’air de vouloir se battre de si tôt. Elle est partie et s’est blessée, donc on verra.

“En fin de compte, je veux faire de grands combats pour les fans. Si elle veut être une championne de premier ordre, elle voudra faire de même.

“Quand ce match revanche pourrait-il avoir lieu? Je ne vais pas rester assis et attendre. Il y a beaucoup de gros combats pour moi et d’autres divisions à conquérir.”