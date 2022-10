Mikaela Mayer appelle à une revanche ou à un affrontement avec Katie Taylor après une défaite par décision partagée contre Alycia Baumgardner | ‘Je crois que j’ai gagné’ | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer a appelé à une revanche avec Alycia Baumgardner après sa défaite lors de leur affrontement pour l’unification du titre mondial des super-poids plume samedi, affirmant qu’elle était la véritable gagnante du combat.

Dans le combat de décision partagée âprement disputé, les résultats ont vu deux scores de 96-95 aller dans le sens de Baumgardner, tandis que le troisième officiel a marqué 97-93 à Mayer qui a été laissé sous le choc lorsque les scores ont été appelés.

S’exprimant pour la première fois depuis le combat contre Sports du cielMayer reste ferme dans sa conviction qu’elle aurait dû “gagner la décision” et estime que si Baumgardner veut être considérée comme une championne, elle devrait “lui donner une autre chance”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Une Mikaela Mayer déçue parle après sa défaite décevante par décision partagée contre Alycia Baumgardner, et insiste sur le fait qu’elle aimerait une revanche ainsi que le combat de Katie Taylor.



“Je crois que j’ai gagné fortement”, a déclaré Mayer. “J’étais très confiant, mon coin était confiant, et vous connaissez mon coin, mon entraîneur, il ne plaisante pas et il me dit la vérité.

“Nous avons respecté le plan de match, je l’ai battue et je crois clairement que j’ai gagné cette décision. C’est décevant.

“Quand ce deuxième score est arrivé et qu’un était pour moi et un pour elle, j’étais comme” qu’est-ce que tu veux dire?

“J’ai vu son visage à la fin de ces rounds et elle était vaincue, fatiguée, en mouvement, en courant, elle savait qu’elle n’avait pas gagné ce combat et vous pouviez le voir sur son visage, elle n’était pas confiante.

“J’ai vraiment l’impression que mon héritage, ce que j’ai toujours voulu que mon héritage soit, c’est quelqu’un qui défie le meilleur et met tout en jeu et fait les plus grands combats possibles et, bien que je n’aie pas pris la décision hier, cela ne ne change pas cet objectif pour moi.

“Je veux toujours les plus grands combats et, si Baumgardner ne veut pas me donner une revanche comme elle l’a dit hier, je pense qu’elle devrait parce que je pense que je mérite une revanche et je pense que j’ai gagné et si elle croit qu’elle est la meilleure elle me le donnera, mais sinon, je vais quand même aller pour les plus gros combats.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alycia Baumgardner avait un message pour ses sceptiques après avoir battu Mikaela Mayer par décision partagée.



Cependant, si Baumgardner reste ferme dans sa décision de sortir de leur dispute, Mayer cherchera toujours à affronter des combattants de renom et un combat avec Katie Taylor est quelque chose qu’elle recherche toujours.

“Je veux toujours Katie Taylor, je pense toujours que je le mérite”, a-t-elle ajouté. “Elle (Baumgardner) sait qu’elle a perdu, je crois sincèrement qu’elle sait qu’elle a perdu mais je pense que cela va changer car où d’autre va-t-elle obtenir ce genre d’argent et les fans veulent le voir ?

“Il s’agit des fans en fin de compte, il s’agit de divertissement.

“J’espère qu’elle deviendra la championne qu’elle devrait être et me donnera une autre chance et donnera aux fans ce combat.”

Baumgardner : Mayer ne mérite pas de revanche

Malgré les mots forts de sa féroce rivale, Baumgardner a rejeté les appels à une revanche et insiste sur le fait qu’elle se concentre sur l’unification des divisions et sur le titre incontesté.

“Faire partie de ce spectacle, pas seulement de la boxe mais faire partie de quelque chose de légendaire, le fait que nous ayons pu mettre une carte comme celle-ci et vraiment construire pour ce combat, cela a fait un combat incroyable, ” a déclaré Baumgardner.

“Nous avons eu les meilleurs des meilleurs combattant les meilleurs et je suis donc très chanceux d’en faire partie.

“Elle ne mérite pas une revanche. Pour moi, je vais pour incontesté et je veux Choi ensuite.

“C’est ce que j’avais prévu, c’est ce dont nous avons parlé et c’est ce que je vais faire.

“Si vous avez vu après le combat, je suis allé lui faire un câlin et lui dire merci, je fais toujours preuve d’esprit sportif.

“C’est un combat mais, en fin de compte, je te respecte toujours, je ne le montrais qu’après le combat.

“Mikaela a vraiment combattu mon plan de match. Elle pensait qu’elle allait me boxer mais je suis le meilleur boxeur.

“J’ai montré que mon jab était net, j’ai montré mon mouvement et elle ne pouvait pas dépasser ça, elle ne savait pas quoi faire d’autre avec ça.”