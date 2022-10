Mikaela Mayer : Alycia Baumgardner n’a pas été testée comme j’ai été testée | Nouvelles de boxe

Mikaela Mayer n’a jamais hésité à sa guerre des mots avec Alycia Baumgardner.

Les deux Américains se battent pour unifier les titres mondiaux WBO, IBF et WBC des super-poids plumes sur la sous-carte de Claressa Shields contre Savannah Marshall le 15 octobre. vivre de Sports du ciel.

Ils ont forgé eux-mêmes une rivalité féroce. “Cela vient avec le territoire. C’est beaucoup de drame. C’est beaucoup de choses dont je m’excuserais normalement dans ma vie de tous les jours”, a déclaré Mayer. Sports du ciel.

Mayer dit que Baumgardner la prend trop à la légère avant leur unification super-plume



“Mais je comprends que cela fait partie du travail et que cela vient avec le territoire parce que c’est du divertissement. Donc je l’embrasse dans ce sens mais je le fais pour une raison.”

Elle a expliqué les racines de l’hostilité entre les deux champions. « Elle a obtenu le [WBC] ceinture alors j’ai commencé à l’appeler. C’est tout”, a déclaré Mayer.

“Elle n’aimait pas ça. Certaines personnes, je suppose, c’est comme ça qu’elles se construisent, c’est comme ça qu’elles se vantent. C’est ce qu’elles doivent faire pour croire en elles-mêmes.

“Ce n’est pas moi. Je souris la plupart du temps. Ma confiance vient du travail que j’ai effectué au gymnase, dans mon camp d’entraînement et dans mon équipe. La confiance que mon équipe m’inspire grâce à un travail acharné et à une correction constante. et des ajustements et des critiques de mon équipe. C’est de là que vient ma confiance. Elle s’en tire, je ne sais pas.

“Elle m’a traité de haineux, mais c’est elle. Elle est tellement en colère. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle.”

Le mauvais sang entre Mayer et Baumgardner a refait surface lorsqu'ils ont eu un échange enflammé lors de la journée des médias Shields vs Marshall



Mayer s’est amèrement opposée à ce que Baumgardner la qualifie de “choyée” par sa plateforme avec le promoteur Top Rank et le diffuseur américain ESPN. Mais Mayer souligne qu’elle a mérité cette position, notamment en devenant olympienne et avec ses performances sur le ring.

« Nulle part dans mon histoire, rien ne m’a été remis », a déclaré Mayer. “J’ai commencé tard. J’ai juste travaillé dur. Littéralement dans la salle de gym et au restaurant en tant que serveuse essayant d’empiler mon argent pour m’assurer d’avoir accès à ces tournois.

“Aller à l’école, aller au gymnase, puis tenir un bar et servir jusqu’à tard, tôt le matin, j’ai fait ça pendant des années, accumuler de l’argent pour aller à ces tournois, m’assurer de ne pas les manquer. Je n’ai pas peu importe ce qu’il fallait”, a-t-elle poursuivi.

“Nous étions quatre entassés dans une chambre d’hôtel, partageant les coûts de tout. Aller chez Walmart et remplir notre réfrigérateur avec toute la nourriture de la semaine pour ne pas avoir à sortir et à manger. Nous avons fait cela pendant des années. Il n’y avait là aucun privilège. [For] nous les femmes de cette époque il n’y avait pas de privilège là-bas. Nous devions juste nous dépêcher, nous montrer et gagner.”

Mayer a été surprise par un message du héros de l'enfance Mel C avant son combat d'unification des super-poids plume contre Baumgardner



Mayer est convaincue, cependant, que ces dures expériences ont fait d’elle une combattante plus redoutable.

“Je n’ai jamais entendu parler d’elle en tant qu’amatrice”, a-t-elle déclaré. “Je dis juste des faits. Elle pense qu’on lui manque de respect mais c’est juste vrai.

“Elle n’a jamais fait partie de l’équipe nationale avec moi ou d’un camp d’entraînement quand ils ont amené les numéros trois et quatre, je n’avais jamais entendu parler d’elle. Ce n’est pas moi qui déteste, c’est moi qui vous raconte les faits. Je suis très surpris que elle avait eu 165 combats amateurs parce que je n’avais jamais entendu parler d’elle.

“Je ne déteste pas. Je dis que tu n’as combattu personne chez les pros – regarde-la [on] Boxrec. Les filles qu’elle a assommées, [most of them] avoir un dossier perdant. La plupart des personnes sur son CV ont un dossier perdant. Je ne pense pas qu’elle ait été testée. Si c’est tous les combats qu’elle pourrait obtenir, très bien, mais le fait est que vous n’avez pas été testé comme j’ai été testé.

“Encore une fois, les faits, si vous n’aimez pas la façon dont cela sonne, je suis désolé, c’est juste vrai. Vous n’avez pas l’expérience des adversaires que j’ai eus. Ce n’est donc pas un manque de respect. Ce sont juste des faits.”