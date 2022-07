Mikael Sylvestre donne son avis sur les liens de transfert du milieu de terrain vers Arsenal

Arsenal a saisi le marché des transferts à deux mains, puis cet été sous la direction du patron Mikel Arteta et du directeur technique du club Edu Gaspar, sautant au sommet du tableau des dépenses alors que les Gunners cherchent à revenir en Ligue des champions dès que possible. que possible.

Les offres pour la paire de Manchester City Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus, Fábio Vieira, Marquinhos et Matt Turner ont beaucoup dans la base de fans d’Arsenal qui s’attend à ce que le club revienne dans le top quatre au strict minimum lors de la saison 2022-23.

Mais l’ancien défenseur d’Arsenal, Mikael Sylvestre, a donné son avis sur ce que les Gunners pourraient encore faire avant la fermeture de la fenêtre de transfert cet été.

«Tielemans et Paqueta sont de très bons milieux de terrain qui ont bien performé. Ils ont les qualités pour jouer #afc.” 🌟https://t.co/RH9IT4fh4Z – Actualités de l’Arsenal FC (@ArsenalFC_fl) 21 juillet 2022

Dans des citations fournies par Football.London, Sylvestre a fait connaître son opinion selon laquelle Youri Tielemans et Lucas Paqueta seraient d’excellents ajouts supplémentaires à l’Emirates Stadium.

«Tielemans et Paqueta sont de très bons milieux de terrain qui ont bien performé. Ils ont les qualités pour jouer à Arsenal. Ils pourraient être de bonnes recrues et ils conviennent au style de jeu d’Arsenal.

L’intérêt pour les deux milieux de terrain n’est pas un secret cet été, car l’équipe première d’Arteta pourrait encore ajouter un autre nom au centre du parc, malgré les options centrales actuelles sous l’Espagnol, notamment Thomas Partey, Granit Xhaka, Sambi Lokonga, Mohammed Elneny et le fait qu’Oleksandr Zinchenko peut être déployé de manière fiable au milieu de terrain avec des goûts de Martin Ødegaard et Emile Smith Rowe capables de remplacer à la rigueur.

Un accord pour l’un ou l’autre des milieux de terrain dépendra certainement du transfert par le club d’une poignée d’actifs dans ce qui est une équipe senior gonflée qui compte maintenant trente-trois joueurs, mais si les options excédentaires étaient déplacées, Arsenal serait toujours capable d’ajouter un autre potentiellement transformateur. joueur à une équipe déjà bien améliorée.

Pour en savoir plus sur Arsenal, lisez ci-dessous

Mikel Arteta parle de la prolongation du contrat de la starlette d’Arsenal William Saliba

Les plans de transfert d’Arsenal révélés à la suite de la signature d’Oleksandr Zinchenko

Granit Xhaka fait la lumière sur le fait qu’il a failli quitter Arsenal pour l’AS Roma en 2021