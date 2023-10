Mikael Lawal a averti Isaac Chamberlain d’oublier les « trucs de clown » et de se préparer à des « feux d’artifice » lorsque la première cloche sonnera pour leur bataille pour le titre des cruiserweight britanniques.

Les rivaux acharnés feront la une au York Hall historique samedi soir alors que la guerre des mots se termine et que la cloche sonne, en direct. Sports aériens.

« Quand il s’agit de lui, cela n’a rien de personnel », a déclaré le champion britannique Lawal.

Chamberlain et Lawal réagissent après avoir découvert qu’ils seront en tête d’affiche au York Hall après le report de Joshua Buatsi contre Dan Azeez



« Je pense que depuis le début, certaines choses se sont produites et je l’ai pris personnellement.

« Ce ne sont que des affaires, c’est comme ça que j’essaie de voir les choses à l’avenir.

« Toutes les discussions, toutes ces histoires de clowns ne fonctionnent pas vraiment pour moi – tout ce qui compte pour moi, c’est ce qui se passe samedi soir.

« Ça va être un feu d’artifice. Je vais gagner de toute façon, c’est donc ce que j’attends avec impatience. »

Chamberlain explique son « bœuf » avec Lawal avant leur affrontement contre les poids lourds britanniques



Les deux hommes ont été propulsés à la une des journaux après que le combat de Joshua Buatsi et Dan Azeez ait été mis sur la glace en raison d’une blessure d’Azeez.

Mais Lawal se dit ravi de montrer ses compétences dans ce qui est un combat digne des gros titres.

« Je suis excité – personnellement, je pense que cela a du sens, il y a une raison pour laquelle cela se produit – c’est malheureux », a déclaré Lawal.

« Mais j’ai hâte de montrer ce que j’ai appris au gymnase.

Lawal dit qu’il n’est pas affecté par les jeux d’esprit de son adversaire Chamberlain



« Cela fait définitivement la une des journaux. C’est un combat qui se construit depuis un certain temps.

« Évidemment, nous étions censés nous battre, mais cela n’a jamais eu lieu.

« Mais maintenant, cela se produit, et beaucoup de gens veulent voir ce combat – je veux voir ce combat, donc j’ai hâte qu’il se produise.

Lawal et Chamberlain avaient beaucoup à se dire lors d’une conférence de presse tendue avant leur combat



« Je pense qu’avec la boxe, il faut juste s’adapter à chaque situation, donc j’y suis habitué. Donc, pas de pression supplémentaire du tout. »

Lawal a remporté le titre britannique en novembre 2022 contre David Jamieson et utilise la ceinture comme motivation.

« Certainement, ça va revenir à la maison avec moi », a-t-il déclaré. « Cela montre tout le travail acharné que j’ai fourni.

« Je l’ai gardé ouvert [in the house]pour que ça me motive.

L’antipathie entre Lawal et Chamberlain n’a pas disparu depuis que leur premier combat a été reporté !



« Je n’étais pas au meilleur de ma forme mentalement lorsque je l’ai gagné, mais maintenant j’y repense et je peux en être fier car en fin de compte, je suis dans les livres d’histoire. »

Regardez Isaac Chamberlain contre Mikael Lawal se battre pour le championnat britannique des cruiserweight, en direct sur Sky Sports.