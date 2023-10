« La vie est bien plus dure que la boxe. »

Quand Mikael Lawal dit cela, il parle avec autorité.

« Pour n’importe qui. Peu m’importe qui vous êtes, à quel point vous pensez être dur, cela vous brisera si vous le permettez », a poursuivi le champion britannique. « Il faut être fort mentalement, plus que physiquement. »

Il a vu des choses que personne ne devrait voir. Ces expériences cruelles ont fait de lui un combattant.

« Beaucoup de gens ne voient que les réussites. Mais avant de pouvoir en arriver à cette réussite, vous allez traverser l’enfer », a déclaré Lawal. Sports aériens.

« Et j’ai dû mourir juste pour atteindre le lieu de paix dans lequel je me trouve en ce moment. J’ai échoué tellement de fois. J’ai donc dû apprendre beaucoup à travers toutes ces situations. »

Lawal a affronté la mort de la pire des manières. Lorsqu’il était enfant, il a vu sa mère mourir. Il passerait un certain temps sans abri dans les rues de Lagos.

Une fois au Royaume-Uni, il a finalement trouvé une voie à suivre grâce à la boxe.

« Perdre ma mère à un si jeune âge, ça m’a bouleversé. Parce que c’était mon roc », a déclaré Lawal.

« J’avais 13 ans, je l’ai vue mourir. Juste devant moi. Les gens ne comprennent pas ça. Donc c’est dur.

« Après cela, je suis entré dans un endroit sombre. Mon état a commencé à empirer. J’ai commencé à devenir accro à certaines choses auxquelles je n’aurais pas dû être accro, j’essayais juste de trouver une évasion.

« J’ai juste dû faire face à toutes mes peurs, faire face à ce que je devais affronter juste pour être qui je suis. Alors maintenant, je comprends ce qu’est la vie.

« Je comprends qu’il faut traverser toutes ces épreuves et tribulations juste pour réussir et j’ai accepté la vie telle qu’elle est. »

Il croit boxer Isaac Chamberlain, pour les titres britanniques et du Commonwealth à York Hall lors de l’événement phare du Sports aériens ce samedi soir, sera pour lui un moment de clarté.

« Cela a finalement du sens », a-t-il déclaré. « Je sais pourquoi je me bats, je sais que c’est mon objectif et c’est pour cela que j’essaie de me battre.

« Je pense que seuls les plus forts l’emportent. Et c’est ce que je veux montrer la nuit et quand nous nous battons. Je veux lui montrer que j’ai traversé beaucoup de choses, que je peux en supporter beaucoup plus.

« Dans la vie, tout est une question de timing. Même quand on tire, le timing est tout. J’attendais ce moment et maintenant je vais montrer ce que je peux faire.

« J’ai la volonté de gagner. J’ai la volonté de me battre pour ma famille, de me battre pour ce qui est important pour moi. C’est tout ce qui compte vraiment.

« Il faut traverser beaucoup de choses dans cette vie. Je traverse encore beaucoup de choses, mais je me bats toujours et je reste fort et c’est ce qui compte. »

Attendez-vous à ce que Chamberlain soit également inspiré dans ce combat. Il est convaincu que cela permettra au vainqueur de se battre pour un titre mondial l’année prochaine.

« Je pense que la WBC ou la WBA », a-t-il déclaré Sports aériens. « Je pense que ce seront ceux disponibles.

« Il [Lawal] peut revenir, c’est un bon combattant. J’avance et je monte. Je pourrais certainement me battre pour un titre mondial grâce à ce combat, et faire une unification avec Chris Billam-Smith, dans le stade de Bournemouth ou dans un autre stade. »

Billam-Smith, désormais champion du monde WBO, a battu Chamberlain lors d’un concours passionnant l’année dernière. La seule autre défaite de Chamberlain est survenue contre Lawrence Okolie, qui est également devenu champion du monde.

C’est là que Chamberlain considère que son rival londonien Lawal manque. Le champion britannique n’a pas vécu ce genre d’expérience.

« Je suis déjà venu ici. J’ai affronté des frappeurs plus durs que lui. Je sais sur quoi je me trouve. Je sais ce que je peux faire. Il se retrouve toujours là-dedans », a déclaré Chamberlain.

« Il y a certaines choses que seule l’expérience peut vous apprendre. J’ai plus d’expérience et ça va jouer un rôle important dans ce combat. »

Lawal s’est battu contre Oleksandr Usyk et Tony Bellew (ce dernier a révélé que c’était Lawal qui s’était cassé une côte avant son match revanche avec David Haye). Mais le niveau de sa boxe, estime-t-il, a été négligé.

Image:

Lawal et Chamberlain s’affrontent (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





« Les gens ont parlé de moi, de ceci et de cela. J’ai laissé cela m’atteindre tellement de fois et j’ai essayé de jouer pour d’autres personnes. J’ai dépassé tout cela », a déclaré le champion britannique.

« Tout ce que je fais en ce moment, c’est d’essayer de me rendre fier et d’essayer de faire ce que je peux pour ma famille. C’est ce qui compte. »

Son redoutable pouvoir ne peut cependant être négligé. « Je peux frapper. Je pense que c’est un don de Dieu. J’utilise simplement cet outil du mieux que je peux », dit-il doucement, la menace non moins claire étant sous-estimée.

Mais Chamberlain est convaincu qu’il est capable de surpasser le puncheur. « Je peux le blesser. Il n’a jamais été touché. Il n’a jamais été touché au menton, il n’a jamais été touché sur son corps, il n’a jamais été touché durement. Nous allons donc devoir voir », a insisté Chamberlain.

« Je pense que je l’arrête. Je visualise un arrêt dans l’une des grandes performances du York Hall, l’une des plus grandes performances que le York Hall ait jamais vues.

« Une étoile va naître. »

Un autre classique du York Hall ?

Le combat Louis Greene contre Sam Gilley pour le titre des super-welters du Commonwealth sur la sous-carte pourrait également être un affrontement classique au York Hall.

Green, le champion, est un combattant du passé. Il a subi des pertes, toutes à un bon niveau, et à chaque fois il revient.

Harry Scarff l’a battu l’année dernière. Green vient de prendre du poids et s’est rendu en Pologne pour infliger à Tomasz Nowicki une première défaite.

Il se rendrait ensuite en Écosse pour remporter et défendre le titre du Commonwealth, battant Dean Sutherland, qui n’avait également jamais perdu auparavant, et Paul Kean.

Il a également remporté ces trois derniers combats sur la distance.

Pour lui, c’est ça la boxe. « Notre métier est de se battre », a déclaré Greene Sports aériens. « J’accepte ce qui est proposé et il faut le faire à la dure et je crois qu’il [Sam Gilley] a été dans la même situation.

« Sam, le dernier garçon [he fought] était 10-0 et il a arrêté le garçon. Celui d’avant, il avait un bon bilan et il l’a arrêté aussi.

« Il faut les respecter plus qu’un homme à qui tout est offert, je crois. »

« C’est un bon combat dur », a-t-il poursuivi. « Vous avez deux garçons, un champion, un veut être champion et ils sont tous les deux dans la fleur de l’âge, sur une grande plateforme. Ils vont y entrer et mélanger les choses. Je pense que c’est génial. »

Il y voit en fait un antidote à l’état du sport contemporain. « La boxe a un peu d’ombre en ce moment », a-t-il déclaré. « Cela devient un peu un jeu et un peu une moquerie. N’importe qui peut devenir professionnel maintenant. Je pense que c’est une liberté.

« La façon dont les gens démarrent les conférences. Il s’agit plus du comportement des médias sociaux que du combat. Il ne s’agit pas du combat. Il s’agit de tout ce qui semble important en dehors du combat. Ils se comportent comme ça et ils ne sont prêts à combattre personne.

« Arturo Gatti et Micky Ward n’avaient pas besoin de se dénigrer et c’était le plus grand combat de boxe », a-t-il déclaré. « Humbles messieurs. Vous n’êtes pas obligé d’être une gueule.

« Je veux participer à ces combats. Je veux participer à de grands combats passionnants. Cela ne me dérange pas d’avoir des coupures et mon visage est un peu brisé, je me retire moche, cela ne me dérange pas. Je veux participer à ces combats. « .

