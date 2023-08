Mika Singh fait face à une perte de Rs 15 crore après avoir annulé des concerts en raison de problèmes de santé

Le chanteur le plus renommé et le plus populaire de Bollywood, Mika Singh, fait actuellement la une des journaux pour avoir subi une perte massive de Rs 10,15 crore en raison de l’annulation de ses concerts en raison de problèmes de santé. Mika Singh est hors du radar des médias depuis un certain temps maintenant, et on a appris que le chanteur luttait contre de graves problèmes de santé qui l’avaient amené à souffrir financièrement et émotionnellement. Parlant de sa lutte contre une grave infection de la gorge et de sa capacité à rebondir, Mika a révélé dans une interview : « En 24 ans de carrière, c’est la première fois que je dois reporter mes spectacles à cause de ma santé. Je suis toujours très prudent. quand il s’agit de ma santé et je prends toutes les précautions, notamment pour ma gorge. »

L’as du chanteur de Bollywood, qui se trouve actuellement en Californie, a dû annuler sa tournée mondiale en raison de la détérioration de sa santé et a subi une perte massive de Rs 10 15 crore à cause de ces problèmes de santé et a révélé qu’il devait payer de l’argent aux sponsors en raison de de ne pas être en mesure de remplir ses engagements. « Nous avons subi une perte d’environ 10,15 millions de dollars parce que nous avions des spectacles consécutifs. J’ai également rendu de l’argent à certaines personnes. Mais je suis heureux que tout le monde m’ait soutenu et que les fans aient également compris ma position. C’était important pour moi de reporter au lieu de jouer les chansons sur CD ou en synchronisation labiale au nom d’un spectacle live, ce que font de nombreux chanteurs ces jours-ci. Aaj tak ki saari mehnat, image, respect, sab kharab ho jaati ».

Cela dit, Mika a assuré qu’il se sentait bien en ce moment et qu’il reprendrait bientôt ses concerts prévus pour les mois de janvier et février de l’année prochaine. Mika a même partagé la leçon qu’il a apprise en luttant contre sa mauvaise santé, c’est qu’il n’assistera pas à trop de concerts à la fois, ne prendra pas soin de sa santé et ne se reposera pas autant que possible. Nous souhaitons au chanteur un prompt rétablissement.