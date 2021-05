Mika Singh après que KRK l’ait appelé « chanteur de chirkut »

Il semble que la bagarre entre le critique autoproclamé Kamaal Rashid Khan alias KRK et Mika Singh ait atteint un autre niveau. Mika a sauté dans le bras de fer juridique de KRK avec Salman Khan et a qualifié KRK d' »âne » et de « singe ». Le chanteur a également déclaré qu’il était surpris que Salman ait mis autant de temps à porter plainte contre KRK.

Samedi, Mika a répondu au tweet d’un fan et s’est appelé le « papa » de KRK. Il a dit en pendjabi : « Il ne s’en prend qu’aux gens doux de Bollywood. Il ne plaisantera pas avec son papa. Dites à mon fils de me débloquer s’il vous plaît. Je ne suis pas Karan Johar ou Anurag Kashyap. Je suis son papa.

eh monsieur Bollywood ch décent célèbre et doux lokkan nal pange lainda… par Baap nal nahi lega… s’il vous plaît simple bete ko bolo mujhe débloquez kare s’il vous plaît .. je ne suis pas @karanjohar ou alors @anuragkashyap72 … mai iska papa hu.. https://t.co/7Rqc2nNMz6 – Le roi Mika Singh (@MikaSingh) 29 mai 2021

Les choses ont empiré samedi 29 mai lorsque Mika a déclaré qu’il ne fallait pas faire de commentaires personnels contre qui que ce soit et que si KRK commentait à son sujet, il ne porterait pas plainte contre l’acteur de « Deshdrohi », mais le giflerait.

« Je suis surpris que Salman bhai ait attendu si longtemps pour porter plainte contre lui. Les ânes comme lui doivent être apprivoisés le plus tôt possible… Il fait toujours des attaques personnelles, ce qui est faux.

Il a ajouté: « Meri taraf se koi étui-vase nahi hoga, seedha jhaapad hoga. KRK itna bada chuha hai, woh apni bil se bahar nahi niklega, kyuki usse pata hai jaise salut woh bahar niklega usse jhaapad padne waale hain attaqué). »

Mika a également révélé qu’il avait des vidéos de Kamaal Rashid Khan le suppliant de lui pardonner après avoir critiqué ses chansons et a déclaré qu’il ferait un morceau de diss sur lui intitulé « KRK Kutta ».

KRK a ensuite tweeté sans nommer personne et a fouillé un « chanteur de chirkut » qui, selon lui, cherchait de la « publicité ». Il est intéressant de noter que Kamaal Khan a désormais rendu son compte Twitter privé.

«Maintenant, un chanteur de Chirkut veut se lancer dans l’affaire pour obtenir de la publicité. Mais je ne lui donnerai pas. Kood Beta, Jitna Koodna Hai. Tujhe Toh Bhav Bilkul Nahi Doonga ! Kyonki Teri Aukaat Hi Nahi Hai (Fils, excitez-vous autant que vous voulez. Je ne vous prêterai aucune attention parce que vous n’avez pas la stature pour cela) », a tweeté KRK.

Salman a giflé KRK avec une poursuite en diffamation qui, selon ce dernier, est en représailles à sa critique du film récemment sorti de l’acteur » Radhe « . Les avocats de Salman, cependant, ont précisé que la « poursuite en diffamation avait été déposée pour « publication et approbation d’allégations diffamatoires » et pour avoir qualifié Salman de « corrompu » et de « dacoit ».