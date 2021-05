Mika Singh appelle Kamaal Rashid Khan « chuha », « gadha » au milieu de la controverse de ce dernier avec Salman Khan

Au milieu de la lutte en cours entre l’acteur Salman Khan et le critique autoproclamé Kamaal Rashid Khan, la superstar a trouvé le soutien du chanteur Mika Singh qui l’a maintenant défendu.

Mika, qui a travaillé avec Salman dans plusieurs projets, a qualifié KRK de « gadha » (âne) et de « chuha » (souris) et a également déclaré qu’il ne devrait faire de commentaires personnels contre personne.

Salman a giflé KRK avec une poursuite en diffamation qui, selon ce dernier, est en représailles à sa critique du film récemment sorti de l’acteur » Radhe « . Les avocats de Salman, cependant, ont précisé que la « poursuite en diffamation avait été déposée pour « publication et approbation d’allégations diffamatoires » et pour avoir qualifié Salman de « corrompu » et de « dacoit ».

Dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube de Bollywood Spy, Mika a déclaré en hindi : « Les critiques et les médias ont parfaitement le droit d’exprimer leurs opinions sur les films, ils ne devraient pas faire d' »attaques personnelles ».

Il a ajouté : « Je suis surpris que Salman bhai ait attendu si longtemps pour porter plainte contre lui. Les ânes comme lui doivent être apprivoisés le plus tôt possible… Il fait toujours des attaques personnelles, ce qui est faux.

Mika a également expliqué comment KRK avait fait des commentaires négatifs sur Sonu Sood, mais le félicite maintenant après les efforts philanthropiques de ce dernier pendant la pandémie de COVID-19. Il a déclaré: « » S’il y a une personne qui a parlé le plus négativement de Sushant Singh Rajput, c’est KRK. Je suis surpris que notre fraternité cinématographique soit restée silencieuse pendant si longtemps. Ils auraient dû porter plainte contre lui il y a longtemps. «

Le chanteur a partagé que KRK est son voisin et s’il devait commenter à son sujet, il ne porterait pas plainte contre lui, mais giflerait KRK.

« Meri taraf se koi étui-vase nahi hoga, seedha jhaapad hoga. KRK itna bada chuha hai, woh apni bil se bahar nahi niklega, kyuki usse pata hai jaise salut woh bahar niklega usse jhaapad padne waale hain attaqué). »

Mika a également révélé qu’il avait des vidéos de Kamaal Rashid Khan lui demandant pardon après avoir critiqué ses chansons.

Réalisé par Prabhu Deva, ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’ a reçu des critiques négatives de la part des critiques et des téléspectateurs et est le film le moins bien noté de Salman Khan sur IMDb avec une note de 1,8/10.