Mika Singh affirme que KRK est interdit en Inde en raison d’une fraude immobilière | Nouvelles des gens

Mumbai : Le chanteur Mika Singh a déclaré à sensation que le critique autoproclamé Kamaal R. Khan est interdit en Inde, et cite la fraude immobilière comme raison.

Mika et KRK sont impliqués dans une bagarre depuis que Salman Khan a porté plainte contre ce dernier, un acteur devenu critique, pour certaines remarques qu’il a faites. Bientôt, Mika a sauté sur le ring, prétendant prendre les triques au nom de Salman ainsi que d’autres dans l’industrie sur lesquels KRK avait braqué ses armes. Il a sorti un morceau de diss intitulé « #KRKKutta ».

Et maintenant, Mika affirme que KRK est interdit en Inde en raison d’une fraude immobilière. « KRK est interdit en Inde. Il ne peut pas entrer en Inde. Si ce n’est pas vrai, alors KRK doit sortir et le prétendre faux, et faire une annonce officielle quant à la date à laquelle il envisage de retourner en Inde », a déclaré le chanteur.

Mika déclare : « Je sais avec certitude que KRK ne retournera pas en Inde pour deux raisons – d’abord, nous avons déposé une plainte contre KRK il y a un an et demi. J’ai des copies du FIR avec moi. KRK a commis une fraude avec nous . Il a vendu deux propriétés à mon cousin, l’une de ces propriétés appartenait à KRK et la seconde appartenait à son frère. KRK a signé les papiers sur sa propriété, ce qui est bien, mais il a également signé le papier de la propriété de son frère. Quand nous avons déposé le FIR, KRK a admis avoir falsifié la signature et depuis, il s’est enfui. »

« Il a été notifié au tribunal à de nombreuses reprises, mais il les a tous ignorés. KRK ne peut pas retourner en Inde maintenant. Il s’enfuit et a été interdit en Inde. KRK a été interdit à Delhi et à Mumbai plus tôt, maintenant il est interdit dans toute l’Inde. S’il revient, il sera arrêté », affirme Mika.