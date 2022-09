Mika Singh achète une île avec sept bateaux et dix chevaux, selon les fans, “elle ressemble plus à un naala”

Mika Singh a récemment dépensé généreusement sur une île privée, affirmant être le premier musicien indien à le faire. Il a mis en ligne une vidéo de lui-même faisant un tour en bateau sur le lac. Le rapport indique que Mika possède désormais 10 chevaux en plus de l’île et 7 bateaux.

Mika a également lancé une invitation à rejoindre son “beau paradis” dans la vidéo. Il a toutefois ajouté qu’il leur faudrait “un bateau” pour se rendre à sa nouvelle résidence. Les fans l’ont félicité et se sont également moqués de lui peu de temps après qu’il ait posté la vidéo.





Réagissant à la vidéo, un fan a écrit dans la section des commentaires, “ressemble plus à une sorte de naala”.

Mika est apparu pour la dernière fois dans Swayamvar – Mika Di Vohti, une série télé-réalité. L’émission, diffusée sur Star Bharat et animée par le chanteur Shaan, s’est concentrée sur la recherche par Mika d’un partenaire de vie parmi les 12 concurrents. Il a choisi Akanksha Puri, un concurrent, comme gagnant de l’émission et sa future épouse. Son compagnon Akanksha a joué dans un certain nombre de films et d’émissions de télévision du sud de l’Inde. Elle a atteint sa plus grande renommée pour avoir joué la déesse Parvati dans Vighnaharta Ganesha.

Bien que les fans de Mika aient apprécié le programme, d’autres ont affirmé par la suite qu’il était “scénarisé” et “pré-planifié”. Akansha a plus tôt clarifié la situation en affirmant qu’elle et Mika n’avaient jamais eu de relation amoureuse.

Elle a déclaré à ETimes : “Je voudrais réitérer que ce (l’émission) n’est pas une imposture. Mais les choses doivent se produire progressivement sur une période de temps.”

Elle a ajouté: “Mon entrée dans l’émission n’était pas prévue. En fait, il a été surpris lorsqu’il m’a vu comme un concurrent de wild card. Mika et moi sommes amis, mais nous ne sommes pas sortis ensemble ou amoureux l’un de l’autre. Le mariage est une décision importante, il faut donc beaucoup réfléchir avant de se lancer. Vous ne pouvez pas vous marier juste après avoir terminé certaines tâches dans une émission.