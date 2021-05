Mumbai: le chanteur Mika Singh dit qu’il fera un nouveau single intitulé « KRK Kutta », affirmant que la chanson est censée être une « réponse digne » à l’acteur devenu critique Kamaal R. Khan, ou KRK, dans le contexte de ces derniers lutte en cours avec la star de Bollywood Salman Khan.

Une déclaration publiée par les avocats de Salman a récemment déclaré qu’il intentait une action en diffamation contre KRK pour avoir allégué que la star se livrait à des activités frauduleuses et blanchissait des fonds par le biais de son ONG, Being Human. L’annonce de Mika intervient à un moment où KRK a déclaré qu’il refusait de s’excuser auprès de qui que ce soit.

« KRK est un » gadha « (cul). Salman Khan aurait dû porter plainte contre lui il y a longtemps. KRK dit intentionnellement des choses désagréables pour attirer l’attention, afin qu’il continue de faire de la publicité. Il fait des attaques personnelles, il commence à attaquer la famille C’est faux. Il dit des bêtises, commence à abuser des gens, il dit n’importe quoi à n’importe qui et toute l’industrie du divertissement est silencieuse. Quelqu’un doit lui donner une réponse appropriée », a déclaré Mika, justifiant sa chanson.

« Je pense que KRK serait content de la chanson. Il cherche la popularité et je vais le rendre super populaire. Je vais lui donner une réponse appropriée à travers ma chanson. La chanson s’intitule ‘KRK Kutta’ (KRK le chien) . La musique sera composée par Toshi Sabri », a-t-il ajouté, s’adressant aux médias.

Lorsqu’on lui a demandé si Mika lui-même n’était pas en train de créer la controverse avec une telle chanson, le chanteur a répondu : « Je n’essaie pas de créer la controverse avec ma chanson. C’est simplement une réponse à KRK. Je ne veux pas dire de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. médias et ramasser des arguments inutiles, ça n’aurait pas l’air bien. Je veux divertir les gens et rendre KRK populaire, ce qui le rendrait heureux.

« Je travaille et vis à Mumbai depuis 15 ans et je n’ai vu personne se battre dans les rues. Laissez Bollywood de côté, je n’ai vu personne se disputer ou se battre. L’ambiance de cette ville est telle que les gens s’occupent de leur travail et je ne crois pas qu’il faut s’abaisser à des niveaux bas, mais KRK a franchi toutes les lignes », a déclaré Mika.

« Les gens de l’industrie auraient dû porter plainte contre lui il y a longtemps et le remettre à sa place. KRK se cache à Dubaï parce qu’il sait qu’au moment où il reviendra, il sera critiqué. Je suis un chanteur et je ne fais que répondre musicalement , au nom de tous », a déclaré Mika.

Pendant ce temps, KRK a refusé de s’excuser, affirmant qu’il ne faisait que son travail. Soit dit en passant, bien que la déclaration de l’équipe juridique de Salman ait déclaré que la poursuite en diffamation n’avait rien à voir avec la critique par ce dernier du nouveau film de Salman « Radhe: Your Most Wanted Bhai », KRK semble laisser entendre que c’est le cas.

Dans une vidéo YouTube, KRK a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il ne s’excuserait pas. Dans des tweets séparés, KRK a également affirmé qu’il avait le soutien de plus de 20 personnes à Bollywood.

« Plus de 20 personnes de Bollywood m’ont appelé pour me donner leur soutien. Ils ont dit qu’ils n’étaient pas capables de faire ça quoi que je fasse. Parce qu’ils n’étaient pas prêts à avoir un conflit direct avec lui. Ils avaient peur de faire de lui leur ennemi. Je dis Merci beaucoup à tous ! » a-t-il tweeté.

« Maintenant, je m’en fiche, quel sera le résultat. Mais je me battrai pour tous ces gens. Je ne peux pas permettre à tant de gens d’être déçus. Je ne briserai pas leur confiance », a-t-il encore écrit.

Dans un renversement de ce qu’il avait dit plus tôt, KRK avait également récemment déclaré qu’il continuerait certainement à revoir les films de Salman.

« Normalement, je ne critique pas le film si le producteur, le réalisateur ou l’acteur du film me demande de ne pas le critiquer. Mais maintenant, si cet homme me demande, ou même touche mes pieds aussi, je vais quand même revoir chaque film et chaque chanson. . Satyamev Jayate ! Jai Hind ! » KRK avait tweeté le 27 mai.