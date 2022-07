Mika Di Vohti : Akanksha Puri gagne le cœur de Mika Singh et le show ? L’actrice réagit [Exclusive]

Mika Singh cherche une épouse sur Mika Di Vohti. L’émission fait l’objet de nombreuses discussions et les vidéos sont virales sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Selon PTC News, son meilleur ami de longue date Akanksha Puri a remporté Mika Di Vohti. Elle a rejoint l’émission il y a quelques semaines en tant que joker. En rejoignant l’émission, Akanksha Puri a déclaré que lorsqu’elle a vu d’autres femmes essayer de convaincre sa meilleure amie Mika Singh, elle s’est sentie mal. Akanksha Puri a déclaré qu’il était son bon ami et qu’il avait toutes les qualités qu’elle attend avec impatience chez un homme. Nous avons contacté Akanksha Puri pour savoir si c’est vrai.

Akanksha Puri nous a dit: “Je ne peux pas en parler avant la diffusion. Je suis sous contrat. Veuillez regarder pour savoir si je suis l’élu de Mika.” Eh bien, nous ne savons pas comment les autres se sentiraient étant donné qu’il connaît Akanksha Puri depuis longtemps. En fait, il a visité sa maison familiale à Indore dans le cadre de l’émission. Là, il a rencontré son frère et sa belle-sœur. Il semble que ses parents veuillent rencontrer Mika bientôt pour arranger le mariage. Mika Di Vohti est dans la lignée de Mujhse Shaadi Karoge qui avait Paras Chhabra et Shehnaaz Gill.

Akanksha Puri a déclaré que Mika Singh avait été avec elle à travers les hauts et les bas. Elle a dit qu’il connaissait son passé, y compris sa relation avec Paras Chhabra. L’actrice a déclaré que des amis communs leur avaient conseillé de se marier, notamment Vindu Dara Singh. Mika Di Vohti a été promu par son frère et comédien vedette Kapil Sharma. Des actrices comme Hina Khan et Divyanka Tripathi sont également venues dans l’émission.