Une deuxième poursuite a été déposée contre la société propriétaire d’un restaurant 4S Ranch récemment liée à un certain nombre de cas confirmés ou probables d’E. coli.

La poursuite, annoncée vendredi, a été déposée au nom de Denis Bisson, un résident de San Diego qui serait tombé malade après avoir mangé au Miguel’s Cocina, situé sur Craftsman Way.

“La nature de cette épidémie est inquiétante. Alors que certains de nos clients ont mangé des chips et du guacamole, d’autres, comme M. Bisson, ont développé E. coli après avoir mangé des fajitas aux champignons, au poulet et aux crevettes”, selon l’avocat Ron Simon. « De plus, les victimes y ont mangé pendant 12 jours, ce qui signifie qu’il y a eu un problème grave et endémique pendant une période prolongée. Les victimes ont été exposées à un agent pathogène grave pendant une période beaucoup plus longue qu’auparavant. la plupart des épidémies dans les restaurants.

Trois autres personnes ont déclaré avoir été malades à cause de l’épidémie depuis jeudi, portant le nombre total de cas à 20, a confirmé samedi le porte-parole du comté, Tim McClain.

Les personnes malades ou leurs familles ont déclaré avoir mangé au restaurant du 6 au 18 octobre et avoir présenté des symptômes du 13 au 19 octobre. Sept de ces cas ont conduit à une hospitalisation et au moins une personne a développé la complication la plus grave de l’infection appelée syndrome hémolytique et urémique, selon un communiqué du comté.

La première plainte a été déposée jeudi au nom d’une femme qui aurait été malade après avoir mangé au restaurant. Selon cette plainte, parmi les personnes présentant des symptômes figure un garçon de 14 ans qui « se bat pour sa vie ».

La femme qui a déposé la plainte jeudi a mangé chez Miguel le 12 octobre, indique la plainte.

Elle a mangé des chips, du riz, du guacamole et bu du thé glacé, puis, quelques jours plus tard, elle a commencé à souffrir de « douleurs abdominales extrêmes, de diarrhée et de nausées, et a remarqué une quantité importante de sang dans ses selles », ce qui l’a amenée à consulter un médecin en octobre. 17.

Les médecins lui ont ensuite diagnostiqué une E. coli produisant de la toxine Shiga, selon la plainte, qui indique qu’elle est depuis sortie de l’hôpital mais qu’elle continue de ressentir certains symptômes.

Selon les responsables du comté, les produits alimentaires spécifiques qui étaient à l’origine de la bactérie E. coli font l’objet d’une enquête et le restaurant coopère avec le comté. La direction du restaurant a volontairement décidé de fermer le restaurant mardi matin jusqu’à ce que la source puisse être identifiée, a indiqué l’agence de santé et des services sociaux du comté.

Le Dr Wilma Wooten, responsable de la santé publique du comté, a déclaré : « Les personnes qui ont visité le restaurant et qui se sentent malades devraient consulter leur médecin dès que possible. Nous voulons qu’ils se fassent tester et que les résultats soient envoyés au service de santé local. Les enfants, les adultes de 65 ans et plus et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les personnes à risque d’infection.

Un directeur de Miguel’s Cocina a refusé de commenter les poursuites lorsqu’il a été contacté dimanche par City News Service. Le restaurant appartient et est exploité par Brigantine Inc., qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les responsables de la santé du comté ont déclaré que la plupart des personnes infectées par E. coli productrice de shigatoxines commencent à se sentir malades trois à quatre jours après avoir mangé ou bu quelque chose contenant la bactérie, mais les maladies peuvent commencer entre 1 et 10 jours après l’exposition.

Les symptômes varient d’une personne à l’autre et comprennent souvent de graves crampes abdominales, une diarrhée aqueuse ou sanglante et des vomissements.

Bien que l’état de la plupart des gens s’améliore en cinq à sept jours, la gravité des infections peut varier de légère à potentiellement mortelle.

“Le public est prié de contacter votre fournisseur de soins de santé si vous avez ressenti ces symptômes à compter du 6 octobre, et surtout si vous avez une diarrhée qui dure plus de trois jours ou une diarrhée accompagnée d’une fièvre supérieure à 102 degrés”, ou du sang dans les selles, ou des vomissements tellement nombreux que vous ne pouvez pas retenir les liquides et que vous urinez très peu”, indique un communiqué du comté.







Jackie Crea de NBC7 était au 4S Ranch avec plus de détails sur l’épidémie et l’enquête.