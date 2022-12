Miguel Tomasín, el baterista que muestra otro universo musical

Un journaliste et une photographie du New York Times passent une semaine en Argentine pour interviewer Tomasín et documentar su vida, tanto à Buenos Aires como en Río Gallegos. Tomasín habla con frases cortas que son en gran medida comprensibles para un hispanohablante, pero qu’a veces requieren que un familiar que lo acompaña las ponga en contexto.

Tomasín tiene 58 ans, aunque, como muchos otros artistas, se quita la edad, insistiendo en que tiene 54.

Nació en Buenos Aires, el segundo de tres hijos de padres de clase media. Su padre era un capitán de la Marina y su madre una licenciada en Bellas Artes que se quedó en casa para criar a los niños.

En los años 60, la mayoría de las familias argentinas enviaban a los niños con síndrome de Down a internados especiales, que en la práctica eran poco más que asilos, según su hermana menor, Jorgelina Tomasín.

Tras visitar varios de ellos, sus padres decidieron criar a Tomasín en casa, donde fue tratado como sus otros hermanos.