Miguel ‘Piojo’ Herrera engagé comme entraîneur de Tijuana pour la 2e fois

Miguel Herrera aura hâte de recréer le succès de son premier passage à la tête du Club Tijuana. Agustín Cuevas/Getty Images

L’ancien coach mexicain Miguel “Piojo” Herrera a été nommé nouvel entraîneur-chef du Club Tijuana, l’équipe de la Liga MX annoncé vendredi.

L’homme de 54 ans revient du côté de la ville frontalière après avoir dirigé le Xoloitzcuintles (Xolos pour faire court) de 2015 à 2017, où il les a menés à des finitions haut de gamme lors des saisons régulières Apertura 2016 et Clausura 2017.

Très expérimenté en Liga MX, Herrera a précédemment entraîné Atlante (2002-04, 2011), Monterrey (2004-07), Veracruz (2008), Tecos (2008-10), Club America (2012-13, 2017-20), et plus récemment Tigres (2021-22).

Lors de sa première course avec Club America, le manager énergique et impétueux a fait la une des journaux non seulement pour avoir remporté un trophée lors de la Clausura 2013, mais aussi pour ses célébrations théâtrales compatibles GIF.

Herrera a été embauché pour diriger l’équipe nationale masculine du Mexique la même année, les aidant plus tard à se qualifier pour la Coupe du monde 2014 et à remporter le titre de la Gold Cup de la CONCACAF en 2015. Peu de temps après avoir remporté le trophée, il a été licencié par la Fédération mexicaine de football (FMF) après une prétendue altercation avec un journaliste dans un aéroport de Philadelphie.

Il était lié à un retour en tant qu’entraîneur du Mexique avant que l’ancien patron des Tigres Diego Cocca ne soit dévoilé vendredi comme successeur de Gerardo “Tata” Martino.

Maintenant au Club Tijuana, Herrera cherchera à recréer la même magie qui les a menés à des classements consécutifs en tête de série en 2016 et 2017.

Xolos sont actuellement sans victoire dans la Clausura 2023 avec un record 0W-4D-1L. L’ancien manager Ricardo Valiño a été licencié la semaine dernière, l’équipe étant 15e de la saison Apertura 2022 après un mauvais début en 2023.