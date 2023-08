Miguel est suspendu à des piercings dans le dos lors du concert « Viscera Experience »

Miguel donne un tout nouveau sens à « Sky Walker » avec son nouveau coup à couper le souffle pour son prochain album, Viscères.

Le chanteur de R&B a récemment offert aux spectateurs une performance à vous faire ramper lorsqu’il a été hissé dans les airs par ses piercings au dos et ses crochets.

Le lauréat d’un Grammy Award s’est associé à Sony pour un concert de 4 chansons intitulé « Viscera Experience » pour promouvoir Viscères le 25 août.

Les membres du public ont été informés que le spectacle de l’homme de 37 ans était innovant et « repoussant les limites », mais ils n’auraient pas pu anticiper ce que le natif de Los Angeles avait en tête.

Miguel a joué des chansons de son cinquième album très attendu. Alors qu’il interprétait un morceau intitulé « Number 9 », deux assistants ont équipé l’artiste de piercings temporaires dans la peau du haut du dos. Ils ont utilisé des crochets métalliques pour le suspendre dans les airs. La peau de l’auteur-compositeur dépassait alors qu’il s’élevait au-dessus de la foule et chantait les paroles.

Pour certains, c’était un spectacle qui couvrait les yeux.

Le pont qui présente le rappeur Lil’ Yachty se lit comme suit :

Je suis la faucheuse

Je suis le balayeur des rues

Je suis le traqueur de rêves de cauchemar

Il n’y a pas grand-chose qui dépasse mes deux yeux

Même la nuit

Mieux vaut réfléchir à deux fois

Ressentez vos émotions profondes

Accomplissez les dévotions

Ne t’en va pas, je serai sur ta peau comme une lotion

Je vis dans ton cerveau, je suis le rizz et ton esprit est ouvert (Il n’y aura personne d’autre et il ne restera plus rien de moi)