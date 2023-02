Miguel Almiron révèle que ses bottes sont maintenues ensemble par de la colle depuis octobre

Miguel Almiron ne serait nulle part sans Neil Stoker.

L’attaquant paraguayen de Newcastle United n’avait pas marqué plus de quatre buts en une seule saison de Premier League avant 2022-23.

Loin à Tottenham en octobre, Almiron a frappé son sixième de la campagne pour sceller une victoire 2-1. Ce faisant, cependant, il a fendu sa botte gauche au milieu des lacets jusqu’aux orteils.

Il est allé directement chez Stoker – qui a fait partie du mobilier du club pendant 33 ans en tant que steward d’abord et depuis 2000 en tant que kit man – désespéré de prolonger la durée de vie de ses roues et de sa propre forme époustouflante.

“Mes chaussures de football porte-bonheur s’étaient ouvertes comme un sandwich”, raconte Almiron FFT, traçant une ligne invisible le long de son pied. Il a toujours l’air un peu affligé même maintenant, assis en face de nous à la mi-janvier sur le terrain d’entraînement de Darsley Park.

« J’ai dit à Neily qu’il devait faire quelque chose parce que j’avais encore marqué ! C’est un génie – d’une manière ou d’une autre, il l’a recollé avec de la colle et ils sont toujours solides. J’espère juste qu’ils me dureront toute la saison. Ensuite, je les signerai et les lui offrirai en cadeau.

Les bottes Almiron sont si superstitieuses de garder le tact? Quelques Puma Ultra Ultimate fluo.

S’ils survivent, les présenter à Stoker ne sera certainement pas la première fois qu’il surprendra quelqu’un avec quelque chose lié au football.

En effet, à l’âge de 15 ans, le Paraguayen s’est fait tatouer River Plate sur le dos et a annoncé la nouvelle à sa mère le jour de Noël, espérant qu’elle ne se mettrait pas trop en colère à cause de la saison des fêtes.

“Ha, c’est vrai”, confirme Almiron à FFT. “J’ai toujours aimé River et quand j’avais 15 ans, j’ai décidé de me faire tatouer.

“Je savais qu’elle serait furieuse, alors je lui ai dit à Noël pendant Medianoche [a meal that starts just before midnight on Christmas Day] quand tout le monde mangeait et s’amusait. J’ai pensé, si tout le monde est content, peut-être qu’elle ne voudra pas gâcher Noël !”