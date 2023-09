Migration sûre, régulière et ordonnée pour l’inclusion et la durabilité – Enjeux mondiaux

Shinkiari, Pakistan

BANGKOK, Thaïlande, 08 sept (IPS) – En Asie et dans le Pacifique, la migration est à nouveau en hausse. En 2020, près de 109 millions de personnes vivaient dans un pays autre que celui de leur naissance. Ils représentaient 2,3 pour cent de la population de la région en 2020 et près de 38 pour cent de la population. les migrants internationaux du monde.

Si elle est gérée correctement, la migration peut bénéficier aux migrants, à leurs familles, ainsi qu’aux pays d’où ils viennent et vers lesquels ils vont.

Croissance du stock de migrants internationaux en Asie et dans le Pacifique et par sous-région, 1990-2020

La migration est en grande partie le résultat de disparités

Les disparités de développement sont un facteur clé de la migration internationale. La pauvreté, les opportunités d’emploi limitées, récemment exacerbées par la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie, et la perspective de salaires plus élevés à l’étranger sont les principaux facteurs qui contribuent à la décision d’émigrer.

Les migrants occupent des emplois de tous niveaux de compétence : travailleurs du bâtiment et travailleurs domestiques, infirmiers, comptables, informaticiens, enseignants et bien d’autres. Les femmes sont particulièrement engagées dans les travaux domestiques et de soins.

La migration se produit principalement à l’intérieur de la région. Les gens préfèrent souvent migrer vers des pays géographiquement et culturels proches. La région présente des couloirs de migration distinctscomme de l’Asie centrale à la Fédération de Russie, des îles du Pacifique à l’Australie ou en Asie du Sud-Est.

La migration temporaire de main-d’œuvre de l’Asie et du Pacifique vers le Moyen-Orient est également importante, le Bangladesh, l’Indonésie, le Pakistan et les Philippines étant les principaux pays d’origine. Dans l’ensemble, l’Asie et le Pacifique constituent une plaque tournante des migrations internationales ; de nombreux pays sont simultanément pays d’origine, de destination et de transit.

Des millions de jeunes de la région Asie-Pacifique migrent également pour étudier à l’étranger. Après avoir obtenu leurs diplômes, nombre d’entre eux obtiennent un visa de travail et un emploi dans leur pays de destination, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.

Migration sans choix

D’autres n’ont d’autre choix que d’émigrer. Ils fuient leur pays à cause des guerres et des conflits. En 2022, il y avait 31,6 millions de réfugiés d’Asie et du Pacifique sous le mandat du HCR et 27,5 millions d’entre eux vivaient dans la région.

Au total, 53 pour cent des réfugiés des pays d’Asie-Pacifique sont des femmes et 43 pour cent ont moins de 18 ans. Des pays comme le Bangladesh, la République islamique d’Iran, le Pakistan et la Turquie comptent parmi les plus grands pays d’accueil de réfugiés au monde pour réfugiés des pays voisins en conflit. Un nombre croissant de personnes migrent pour des raisons environnementales et du changement climatique car elles voient leurs moyens de subsistance être détruits.

La migration a un coût élevé pour les migrants

Malgré les progrès réalisés, la migration a un coût élevé pour les migrants. Les coûts de recrutement pour les recruteurs privés restent élevés. Certains paient de leur vie : depuis 2014, chaque année, environ 4 000 décès sont enregistrés dans le monde entier sur les routes migratoires.

Chaque année, des milliers d’hommes et de femmes deviennent la proie des trafiquants et des passeurs, souvent pour des raisons de sécurité. travail forcé et exploitation sexuelle. L’accès aux services sociaux et à la protection, ainsi qu’aux droits, dans les pays de destination reste souvent limité, en particulier pour les travailleurs classés comme peu qualifiés, y compris les travailleurs domestiques. Les femmes migrantes courent un risque plus élevé d’être maltraitées et ont un accès limité aux services de santé sexuelle et reproductive.

Les migrants sont des agents de développement

Les migrants envoient généralement de l’argent ou des biens pour subvenir aux besoins de leur famille dans leur pays d’origine, ce que l’on appelle les envois de fonds. En 2022, un total de 311 milliards de dollars ont été envoyés vers l’Asie et le Pacifique sous forme d’envois de fonds, destinés à soutenir un meilleur logement, une meilleure nutrition et une meilleure éducation des enfants. Dans les pays de destination, les migrants occupent des emplois qui ne pourraient souvent pas être occupés autrement. Les travailleurs migrants sont essentiels dans de nombreux secteurs de l’économie, en particulier dans les sociétés vieillissantes.

La migration est une tendance irréversible dans la région Asie-Pacifique. Pour en exploiter les avantages, des voies de migration régulière sûres et peu coûteuses sont nécessaires. Il est également nécessaire de s’attaquer aux disparités de développement, aux conflits et à la dégradation de l’environnement afin de garantir que la migration soit un choix individuel pour les individus. Le dialogue régional et la coopération sur les migrations internationales sont essentiels à cette fin.

La septième Conférence sur la population de l’Asie et du Pacifique, organisée par la CESAP et le FNUAP, à Bangkok du 15 au 17 novembre 2023, offrira aux décideurs politiques, aux organisations de la société civile et à d’autres parties prenantes l’occasion de discuter des principales questions de population et de développement.

Les résultats de la réunion fourniront une contribution régionale à l’examen mondial du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) lors de la 57e session de la Commission sur la population et le développement, en 2024.

Vanessa Steinmayer est spécialiste des questions de population, Division du développement social, CESAP et Simon Graham est boursier du FNUAP en matière de population et de développement.

IPS Bureau de l’ONU

