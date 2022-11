Migration nette au Royaume-Uni au plus tard en 2022: un record d’un demi-million de personnes entrent en Grande-Bretagne cette année

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Le directeur général après la démission de cette affaire tragique, je vais à Rochdale plus tard dans la journée afin de leur parler et de parler à d’autres de la situation là-bas. Mais mon point de vue pour le moment est que cette organisation ne mérite pas d’obtenir ce financement supplémentaire.

Lorsqu’on lui a demandé si l’organisation devait encore fonctionner, il a répondu : « Je vais leur parler plus tard dans la journée. J’ai déjà eu des conversations avec le président de l’organisation et des conversations avec le directeur général sortant et je veux voir la situation sur le terrain.