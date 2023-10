Migration mondiale record – Enjeux mondiaux

Le lundi 15 mai 2023, les États membres de l’OIM ont élu Mme Amy Pope comme nouvelle directrice générale.

GENEVE, Suisse, 03 oct (IPS) – Le 14 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a publié son rapport annuel phare, Tendances mondiales : Déplacement forcé 2022. Il indique qu’à la fin de 2022, le nombre de personnes déplacées par la guerre, les persécutions, la violence et les violations des droits humains avait considérablement augmenté de 19,1 millions – la plus forte augmentation jamais enregistrée – pour atteindre un total de 108,4 millions.

Ce déplacement record résulte principalement de la guerre en Ukraine et de l’éclatement du conflit au Soudan. Les conflits en cours en Afghanistan, en Éthiopie, dans la région africaine du Sahel et ailleurs y ont également contribué, tout comme les importantes catastrophes naturelles liées au changement climatique.

Se précipiter vers le conflit, tarder à trouver une solution

Dans le rapport, le Haut-Commissaire Filippo Grandi avait raison d’imputer cette tragédie à des personnes qui « sont beaucoup trop promptes à se précipiter dans un conflit et beaucoup trop lentes à trouver des solutions », ce qui entraîne « une telle dévastation, un déplacement et une angoisse pour chacun des millions de personnes ». de personnes déracinées de force de leurs foyers.

Le lundi 15 mai 2023, les États membres de l’OIM ont élu Mme Amy Pope comme nouvelle directrice générale.

Pourtant, blâmer les auteurs de tels conflits ne revient pas à absoudre le reste du monde d’avoir réagi de manière si épouvantable à de tels déplacements. Il s’agit inévitablement d’une migration irrégulière ou illégale. Le jour de la publication du rapport de l’ONU, pas moins de 600 hommes, femmes et enfants ont péri inutilement lorsque le bateau d’un passeur d’êtres humains, Adriana, a chaviré au large des côtes grecques.

Au mois de juillet suivant, des photographies d’actualité montraient 27 corps de migrants africains ainsi que des dizaines de personnages en état d’ébriété bloqués le long de la frontière libyenne-tunisienne. Quelques semaines plus tard, le 21 août, Human Rights Watch a rapporté que les gardes-frontières d’un important pays du Moyen-Orient avaient commis des abus « généralisés et systématiques » contre des centaines de migrants et demandeurs d’asile africains tentant de traverser sa frontière entre mars 2022 et juin 2023.

Ce pays a rejeté cette allégation comme étant fausse. Si les preuves prouvent le contraire, nous pourrions alors considérer cela comme un exemple extrême d’« une sorte de monotonie sombre et tragique », selon l’expression utilisée par le L’humanitaire quaker américain Louis W. Schneider en 1954 pour caractériser l’attitude agressive du monde envers les migrants indésirables.

Lansana GberieFrontières sécurisées, passages sécurisés

Peut-être plus pernicieuse, parce que plus subtile et plus facilement reproductible ailleurs, est la pratique croissante des pays riches consistant à fournir une formation, une coordination logistique et d’autres soutiens de haute technologie aux pays les plus pauvres afin que ces pays les plus pauvres puissent empêcher par la force la migration vers les pays riches.

À ce soutien et à cette coordination pernicieux est liée la récente tragédie d’un bateau de migrants au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, après que des patrouilleurs ont pourchassé un bateau de pêche transportant des migrants. Manœuvrant dans l’obscurité totale pour s’échapper, le bateau de migrants s’est égaré et a heurté des rochers au large d’une plage populaire de Dakar, au Sénégal, tuant au moins 16 personnes.

Il ne fait aucun doute que ces pays ont des raisons légitimes, et probablement même humaines, pour justifier leurs efforts énergiques pour mettre fin à ce type de migration irrégulière et dangereuse : des milliers de jeunes Africains sont morts au fil des années en essayant cette route périlleuse. Et la souveraineté des États nécessite des frontières sûres.

Pourtant, il est difficile de se débarrasser de l’impression selon laquelle endiguer les flux de migrants illégaux est une plus grande priorité que d’aider les jeunes désespérés – souvent déplacés par les conflits et les catastrophes écologiques – vers des destinations plus sûres et plus prospères.

La question n’est pas seulement une question de considération morale. Il s’agit d’un problème extrêmement complexe, clairement l’un des grands défis mondiaux de notre monde inégal, et un problème sans solution facile. Néanmoins, le monde doit trouver une manière plus humaine et plus efficace d’y faire face.

Gestion humaine des migrations

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a été fondée en 1951 pour « contribuer à garantir la gestion ordonnée et humaine des migrationspromouvoir la coopération internationale sur les questions migratoires, contribuer à la recherche de solutions pratiques aux problèmes migratoires et fournir une aide humanitaire aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays.

La vision est ennoblissante et l’OIM prend sa mission au sérieux. L’organisation est actuellement composée de 175 États membres, opérant dans 180 pays à travers le monde (y compris le mien, la Sierra Leone). Elle emploie des milliers de personnes d’horizons divers pour remplir cette mission.

En mars de cette année, en tant que président du conseil d’administration de l’OIM, j’ai visité deux pays africains où l’OIM a une présence significative. Mon premier arrêt a été le Maroc – Rabat et Casablanca – où, pendant deux jours en mars de cette année, j’ai rencontré des migrants, du personnel de l’OIM, de hauts responsables gouvernementaux, des diplomates et des organisations de la société civile travaillant avec les migrants.

Le Maroc est une plaque tournante cruciale pour la migration – un pays d’origine, un point de transit et, de plus en plus, un pays de destination pour les migrants. Il combine les accords de sécurité aux frontières avec les pays plus riches du nord avec ses propres efforts pour accueillir les migrants, bien que peut-être avec une répartition inégale des ressources entre les deux.

En raison de la situation stratégique du Maroc, l’Union africaine a créé en 2020 le Observatoire africain des migrations (AMO) à Rabat. Dirigé par une diplomate égyptienne, l’ambassadrice Amira Elfadi, l’observatoire pourrait potentiellement contribuer à surveiller des événements tels que la tragédie à la frontière tuniso-libyenne. Mais lorsque j’ai rencontré Mme Elfadi, elle n’avait pas encore de personnel. L’AMO a besoin de soutien pour des opérations aussi vastes et énergiques que celles du Kenya.

La combinaison la plus efficace

J’ai eu de nombreuses conversations avec le personnel de l’OIM dans les deux pays, lors de réunions publiques organisées par les dirigeants locaux de l’OIM. La passion pour le travail de l’organisation était très forte. La passion combinée à de solides connaissances techniques et à un désir de collaborer avec les communautés de migrants et les autorités locales à tous les niveaux – que j’ai trouvé plus fort au Kenya – permet une plus grande efficacité.

En mai, par un vote retentissant et par acclamation unanime, l’OIM a élu Amy Pope directrice générale. C’est une Américaine ingénieuse et énergique qui incarne cette combinaison de passion, de connaissances et d’enthousiasme pour s’engager avec le personnel à tous les niveaux, avec tous les gouvernements et autorités locales, ainsi qu’avec les communautés de migrants.

Défenseure chevronnée des migrants, Mme Pope est la première femme à diriger cette importante organisation depuis sa création il y a 72 ans. En elle énoncé de visionelle s’est engagée en faveur d’une approche « centrée sur les personnes », la définissant comme un engagement envers « les migrants, les personnes vulnérables et les communautés que l’OIM sert, les États membres de l’OIM et son personnel ».

Depuis qu’elle est devenue directrice adjointe de l’OIM il y a plus de deux ans, Mme Pope a toujours poursuivi cette vision avec une passion rare dans les couloirs posés des bureaux du pouvoir de Genève. Elle fait désormais partie des rares femmes pionnières à diriger d’importantes organisations internationales à Genève, qui en accueille quelques dizaines. Tous ont pris leurs fonctions au cours des quatre dernières années. Cela a été un changement rafraîchissant.

La direction nouvelle d’une organisation mondiale aux prises avec un défi mondial de grande ampleur suscite généralement des attentes élevées. C’est à la fois l’attrait et l’écueil du changement progressif. Quoi qu’il en soit, cela n’enlèvera rien à l’engagement de Mme Pope de postuler qu’elle ne réussira que dans la mesure où le monde souhaite qu’elle réussisse.

Face aux développements extraordinairement sombres qui annoncent son mandat, le monde doit adopter son approche « centrée sur les personnes ». Ne pas le faire pourrait entraîner des calamités sans fin comme celles décrites ci-dessus.

Dr Lansana Gbérie est le Représentant permanent de la Sierra Leone à Genève. Il est président du Conseil d’administration de l’Organisation internationale pour les migrations.

