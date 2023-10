Les plans divulgués de T-Mobile concernant une migration forcée ont fait l’actualité nationale, probablement parce que les changements de plan forcés incluaient des augmentations de tarifs. Dans des moments comme ceux-ci, où beaucoup cherchent à économiser le plus d’argent possible, l’idée d’une grande entreprise (et très rentable) prenant plus d’argent suffisait à intéresser les gens. Le fait est que le PDG de T-Mobile pense que la réaction négative était basée sur un manque de contexte.

Dans un e-mail envoyé en interne et ensuite divulgué, et non dans une déclaration publique comme cela devrait probablement être le cas pour aider à dissiper toute confusion existante, Mike Sievert de T-Mobile affirme que le plan divulgué n’était qu’une partie d’un « petit test ». Selon lui, de tels tests contribuent à façonner les futurs programmes, offres et promotions.

« Le test n’a même pas encore été lancé », a écrit Sievert dans l’e-mail, expliquant aux employés que « quand ce sera le cas, nous toucherons un petit sous-ensemble de clients qui bénéficient de plans tarifaires plus anciens (certains vieux de dix ans). pour leur faire savoir qu’ils ont la possibilité de passer de leurs forfaits existants à de nouveaux forfaits plus performants qui offriront plus de fonctionnalités et plus de valeur par rapport à ce dont ils disposent actuellement.

Je vous rappelle que nulle part dans les informations divulguées précédemment il n’est dit que ces changements étaient un « test ». Tout ce qu’il disait, c’est que l’opérateur allait effectuer une migration de plan tarifaire d’une petite partie des comptes de particuliers et d’entreprises vers des plans tarifaires plus récents. Noir et blanc.

Test solide, T-Mobile.

// Le rapport mobile