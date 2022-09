Migration climatique : une femme kenyane perd presque tout à cause du lac

KAMPI ya SAMAKI, Kenya (AP) – Winnie Keben s’est sentie bénie d’élever ses enfants dans la maison d’enfance de son mari dans la communauté de Kampi ya Samaki – à un peu plus de 500 mètres du rivage du lac Baringo.

Le vaste lac d’eau douce bourdonnant d’oiseaux et de vie aquatique dans la région volcanique semi-aride de la vallée du Grand Rift au Kenya a longtemps été une oasis. Il a attiré des pêcheurs et des touristes internationaux dans la communauté, à environ cinq heures de route de Nairobi.

Mais au cours de la dernière décennie, le lac Baringo a doublé de taille, principalement en raison des fortes pluies liées au changement climatique, selon les scientifiques, et ses eaux à montée rapide deviennent de plus en plus une menace. Le lac en expansion a englouti des maisons et des hôtels et a amené des crocodiles et des hippopotames qui sont apparus aux portes des gens et dans les salles de classe.

“Ce n’était pas comme ça dans le passé”, a déclaré Keben. “Les gens se déplaceraient quand l’eau bougerait, mais elle reviendrait assez tôt.”

Keben n’avait jamais imaginé partir.

Puis le lac a presque tout emporté.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cela fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres facteurs causés ou exacerbés par le changement climatique.

Dans ses derniers instants à Kampi ya Samaki, Keben nettoyait la saleté du jardin dans les eaux rafraîchissantes du lac Baringo. C’était une journée de travail dans ses champs de maïs avec son mari. Le soir tombait. Son esprit était de rentrer à la maison pour préparer le dîner.

Puis quelque chose a bougé.

“A peine étais-je penchée pour me laver la jambe droite que j’ai vu un crocodile surgir des eaux”, a-t-elle déclaré. “J’ai crié si fort mais malheureusement, je suis tombé dans le lac.”

Le crocodile l’a entraînée dans des eaux plus profondes alors qu’elle tentait de le combattre. Son mari a couru des champs vers ses cris. Mais elle avait du mal à rester au-dessus de la surface.

Elle réussit à tendre la main au-dessus de l’eau et à remuer ses doigts, espérant que son mari, maintenant sur le rivage, les verrait.

Laban Keben l’a vue, a sauté dedans et l’a attrapée mais l’animal féroce a tenu bon. Laban a encore essayé. Et encore. Après sa troisième tentative, sa femme et la mère de leurs enfants ont perdu connaissance, a-t-il dit.

“Je l’ai vue mourir, me laissant derrière”, a-t-il déclaré.

Il pensa à leur fille, à peine âgée de six mois, et à leurs deux autres enfants.

Ne sachant pas quoi faire d’autre, il a commencé à crier à l’aide. Un autre homme a couru avec une machette et a frappé le crocodile, a déclaré Laban, et tout à coup, il a nagé, laissant derrière lui le corps inerte de Winnie.

Sa jambe n’était rien d’autre que des os avec de la chair pendante, a déclaré Laban, qui, avec des résidents locaux, a transporté Winnie au-delà des routes inondées jusqu’à la route pavée la plus proche où des véhicules pourraient l’amener à des soins médicaux. Mais à l’hôpital de la ville voisine, les médecins ont déclaré qu’ils n’étaient pas équipés pour traiter une blessure aussi grave.

Deux hôpitaux plus tard, elle craignait de ne pas survivre.

“J’ai dit à mon mari de venir chercher mes enfants et de les emmener chez ma mère, car je savais que je n’y arriverais pas”, a-t-elle déclaré.

Les médecins ont fini par amputer la jambe pour lui sauver la vie. Sa mère est restée à son chevet jusqu’à sa sortie de l’hôpital.

La famille a été forcée de vendre ses poulets et ses chèvres pour couvrir ses frais médicaux.

Mais pendant qu’elle guérissait, une pluie incessante continuait de tomber. Le lac a pris encore plus aux Kebens. Il a inondé leur maison et leurs terres agricoles.

Ils ont quitté leur communauté, la perte finale.

Une habitante d’un autre village, Meisori, a appris leur calvaire et leur a proposé de les accueillir, un geste de gentillesse dont elle est reconnaissante.

Mais quitter Kampi ya Samaki, où son mari et ses enfants sont nés, fait toujours mal.

“J’aimais beaucoup mon endroit, car je pouvais faire de l’agriculture avec mon mari et collecter des fonds pour la nourriture et les frais de scolarité”, a déclaré Winnie.

Avec une seule jambe, Winnie a déclaré qu’elle ne pouvait plus cultiver. Son mari gagne sa vie en creusant des latrines à fosse et en travaillant dans des fermes de la région pour subvenir aux besoins de leur famille qui s’agrandit. Elle a donné naissance à son sixième enfant le mois dernier.

“Maintenant, nous sommes des mendiants de la terre”, a-t-elle déclaré.

Baringo est l’un des dix lacs de la vallée du Rift au Kenya qui se sont agrandis au cours de la dernière décennie. L’ensemble du système de rift est-africain, qui s’étend au sud jusqu’au Mozambique, et le rift occidental – jusqu’en Ouganda – sont également touchés. Les eaux pluviales ont submergé les villages et les îles et ont amené les féroces crocodiles du Nil face à face avec les habitants.

La montée des eaux du lac a déplacé plus de 75 000 ménages, selon un rapport de 2021 sur l’expansion des lacs par le ministère kenyan de l’Environnement et des Forêts et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Les inondations autour du lac Baringo ont été parmi les plus graves, selon le rapport, avec plus de 3 000 foyers détruits.

Le lac Baringo reste une importante source d’eau douce pour les villageois, le bétail, la pêche et la faune. Mais les scientifiques craignent qu’il ne fusionne un jour avec un grand lac salé non loin de là, le lac Bogoria également en expansion, contaminant l’eau douce.

Keben se souvient de l’époque où le rivage était à quelques pas de chez eux et où les hippopotames et les crocodiles restaient profondément à l’intérieur du lac.

“Ils n’ont jamais attaqué des personnes ou des animaux”, a déclaré Keben. “Aujourd’hui, ils attaquent tout.”

Keben, 28 ans, est toujours hantée par son attaque il y a dix ans. Elle n’est pas retournée dans le village de sa famille — même pour une brève visite — et pour cause. Les risques de telles attaques n’ont fait qu’augmenter : depuis son départ, d’autres crocodiles et hippopotames sont apparus à Kampi ya Samaki.

Il n’est plus rare maintenant de voir des enfants du village marqués par des marques de dents acérées.

D’autres, comme Keben, ont perdu des membres et un nombre inconnu est décédé.

Un garçon de 10 ans a récemment été traîné par un hippopotame et n’a pas été retrouvé.

Keben a déclaré qu’elle ne prévoyait jamais de retourner à Kampi ya Samaki. Même si elle aspire à la communauté.

“C’est l’endroit que j’ai appelé chez moi”, a-t-elle dit, sa voix toujours emplie de douleur.

Watson a rapporté de San Diego.

