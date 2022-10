Migration climatique : un village d’Alaska résiste malgré les menaces

SHISHMAREF, Alaska (AP) – Recherchez en ligne la petite ville de Shishmaref et vous verrez des maisons dangereusement proches de l’océan, et des gros titres qui avertissent que cette communauté autochtone de l’ouest de l’Alaska est sur le point de disparaître.

Le changement climatique est en partie responsable de la montée des mers, des inondations, de l’érosion et de la perte de glace et de terres protectrices qui menacent ce village Inupiat d’environ 600 habitants à quelques kilomètres du cercle polaire arctique.

Mais la situation désastreuse n’est qu’une partie de l’histoire.

Les habitants de Shishmaref sont ingénieux et résilients, a déclaré Rich Stasenko, qui est arrivé à Shishmaref pour enseigner dans les années 70 et n’est jamais reparti. “Je ne vois pas de victimes ici.”

Oui, les résidents ont voté deux fois pour déménager. Mais ils n’ont pas bougé. Il n’y a pas assez d’argent pour financer la relocalisation. Et peut-être, plus important encore, il n’y a pas d’endroits comme Shishmaref. Ailleurs, ils seraient loin des meilleurs endroits pour la chasse, la pêche et la cueillette de baies de subsistance qui constituent l’essentiel de leur alimentation. Ils seraient dispersés de leur communauté très unie qui est fière de ses traditions et célèbre des jalons chez eux, à l’école locale et dans l’une des églises luthériennes les plus septentrionales du monde.

Mais il est trop lourd de s’attarder uniquement sur la crise climatique, a déclaré le révérend Aaron Silco, qui est co-pasteur de l’église luthérienne Shishmaref avec sa femme, Anna. “Il y a encore de la vie qui se passe.”

Un dimanche récent, ils ont célébré la messe avec environ deux douzaines de paroissiens. La révérende Anna Silco a demandé aux enfants du groupe de se rassembler sur les marches de l’autel et leur a donné des graines de moutarde pour expliquer la parabole de garder la foi malgré les difficultés. “Une graine de moutarde peut devenir un arbre énorme”, leur a-t-elle dit. “Ma foi peut être aussi petite qu’une graine de moutarde et cela suffira.”

Ardith Weyiouanna et deux de ses petits-enfants ont réfléchi à la façon dont ils étaient liés à Shishmaref.

“C’est difficile de me voir vivre ailleurs”, a déclaré Weyiouanna, dont la famille est arrivée pour la première fois à Shishmaref avec une équipe de traîneaux à chiens en 1958.

“Ma maison, c’est mon mode de vie, transmis par mes ancêtres – vivre de la terre, de l’océan, de l’air… Et il est important de l’enseigner à mes enfants, à mes petits-enfants… afin qu’ils puissent continuer la vie que nous ‘ai connu à notre époque et avant notre époque », a-t-elle déclaré.

Ce mode de vie traditionnel est vulnérable aux effets du changement climatique. En Alaska, la température moyenne a augmenté de 2,5 degrés (1,4 degrés Celsius) depuis 1992, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Selon le programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, l’Arctique se réchauffait deux fois plus vite que le globe dans son ensemble, mais il est maintenant passé à trois fois plus vite certaines saisons.

___

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres choses causées ou exacerbées par le changement climatique.

___

Shishmaref se trouve sur la petite île de Sarichef. Environ la moitié seulement est habitable, mais des centaines de pieds de rivage ont été perdus au cours des dernières décennies. Un climat plus chaud fait également fondre plus rapidement une couche protectrice de glace à l’automne, ce qui la rend plus vulnérable aux tempêtes. En 1997, environ 30 pieds de la rive nord ont été érodés après une tempête, provoquant le déplacement de 14 maisons, selon un rapport du département du commerce de l’Alaska. Cinq autres maisons ont été déplacées en 2002.

Aujourd’hui, Shishmaref est l’un des dizaines de villages autochtones de l’Alaska qui font face à d’importantes menaces environnementales, selon un rapport du US Government Accountability Office publié en mai qui indique que le changement climatique “devrait exacerber” ces menaces.

« J’ai peur que nous devions éventuellement déménager », a déclaré Lloyd Kiyutelluk, président du conseil tribal local. « Je ne veux pas qu’elle soit déclarée urgence. Mais la façon dont les choses sont… nous avons des tempêtes que nous n’avons jamais vues auparavant.

Avant une puissante tempête en septembre, les responsables ont averti que certains endroits en Alaska pourraient connaître les pires inondations en 50 ans. À Shishmaref, la tempête a détruit une route menant à la décharge et à la lagune d’eaux usées, créant un danger pour la santé d’une ville qui manque d’eau courante. Molly Snell a dit qu’elle avait prié pour un miracle qui empêcherait son village d’être forcé d’évacuer.

“La bonne tempête avec le bon vent pourrait emporter toute notre île”, a déclaré Snell, 35 ans, directeur général de la Shishmaref Native Corporation.

“Que quelqu’un dise que le changement climatique n’est pas réel fait un peu mal parce que nous le voyons de première main”, a-t-elle déclaré.

Récemment, elle a préparé un dîner pour le 31e anniversaire de son partenaire, Tyler Weyiouanna, qui venait de rentrer d’un voyage de chasse. Leur repas comprenait de la dinde, un gâteau décoré d’une photo de lui et du dernier ours qu’il avait chassé, et de l’akutuq, un plat semblable à de la crème glacée traditionnellement préparé par les cultures indigènes de l’Alaska à partir de baies, d’huile de phoque et de graisse de caribou et d’autres animaux.

D’autres chasseurs sont également rentrés chez eux ce jour-là avec une prise de phoques tachetés qui ont été déposés à l’extérieur prêts à être écorchés et guéris, un processus traditionnel d’une semaine qui est généralement effectué par des femmes. La fourrure d’un ours polaire a séché dans un casier à côté de la piste d’atterrissage de la ville.

Les résidents conduisent des motoneiges et des véhicules tout-terrain, mais il n’y a pas d’autres véhicules sur les routes sablonneuses.

“Ce n’est pas une communauté qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre et de l’industrialisation dans la mesure où nous savons que l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord l’ont été”, a déclaré Elizabeth Marino, anthropologue et auteur de “Fierce Climate, Sacred Ground: An ethnography of climate changement à Shishmaref, en Alaska. Elle l’a décrit comme une injustice climatique, et certains pensent que cette injustice a coûté la vie.

Interrogez John Kokeok sur les effets du changement climatique et il vous dira qu’il a commencé à prêter attention après une tragédie personnelle. Son frère Norman, un chasseur habile, connaissait bien la glace et les sentiers. Pourtant, lors d’un voyage de chasse en 2007, sa motoneige est tombée à travers la glace qui a fondu plus tôt que d’habitude et est morte.

John blâme le changement climatique et depuis lors, il raconte son histoire dans l’espoir d’avertir les jeunes générations et de trouver des solutions pour protéger Shishmaref. Il a voté pour déplacer la communauté vers un terrain plus sûr. Mais il veut aussi protéger leurs traditions. Seule une évacuation forcée pourrait le faire partir maintenant.

“Je sais que nous ne sommes pas les seuls à être touchés”, a-t-il déclaré dans son salon, près de la photo de son frère.

« Je suis sûr qu’il y a tout le monde sur la côte. Mais c’est la maison.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Luis Andres Henao (), The Associated Press