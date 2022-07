Migration climatique : un couple hondurien fuit au milieu des tempêtes et des menaces

Commentez cette histoire Commentaire

TIJUANA, Mexique – Avec son étui imprimé de licorne joyeuse, l’iPhone d’Ana Morazan contient tout ce qui reste de ce qu’elle appelle son “autre monde”, faisant référence à sa vie de classe moyenne avant que des ouragans consécutifs ne détruisent sa maison au Honduras. Il y a des photos glamour de la femme de 42 ans avec des cheveux blonds de style salon, un maquillage impeccable et des robes de cocktail. Et des photos d’elle en tant qu’aide-soignante à domicile dans sa blouse médicale blanche, souriant fièrement en tant que professionnelle qui était propriétaire de sa maison et vivait sans dette.

La vie confortable qu’elle a construite grâce à des années de travail acharné et de sacrifices a disparu en l’espace de deux semaines lorsqu’elle est devenue une partie des quelque 1,7 million de personnes déplacées par les ouragans Eta et Iota qui ont frappé le Honduras et le Guatemala en novembre 2020.

Morazan et son petit ami, Fredi Juarez, qui ont emménagé avec elle pendant la pandémie, disent qu’ils se sont endettés en essayant de reconstruire la maison de Morazan, puis ont commencé à recevoir des menaces. Depuis, le couple est en mouvement et vit actuellement dans une tente dans un refuge bondé de Tijuana.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres choses causées ou exacerbées par le changement climatique.

Les photos et les vidéos de l’iPhone de Morazan la consolent et la tourmentent. Ils lui rappellent qui elle était et ce qu’elle possédait, lui donnant l’espoir d’y revenir, mais aussi la preuve de la rapidité avec laquelle elle a été balayée par les tempêtes qui l’ont amenée à devenir une migrante.

Elle essuie une larme en regardant une vidéo qu’elle a enregistrée sur la destruction près de San Pedro Sula. Dans la vidéo, elle scanne chaque pièce de sa maison autrefois impeccable, peinte d’une couleur citron vert vif et maintenant éclaboussée de saleté. Puis elle regarde la caméra et dit : “Tout ce que j’ai, c’est de la boue et encore de la boue et encore de la boue.”

Le couple a déclaré que depuis son départ, ils avaient été attaqués, kidnappés et volés, ce qui les maintenait en mouvement. Maintenant, elle et Juarez font partie des dizaines de milliers de Centraméricains dans les villes frontalières mexicaines qui demandent l’asile aux États-Unis, mais ils sont bloqués par une ordonnance sanitaire liée à la pandémie qui a été invoquée par l’administration Trump et qui s’est poursuivie sous le président Joe Biden.

Alors que la peur de la violence les empêche d’essayer de retourner au Honduras, même s’ils y retournaient, ils n’auraient pas d’endroit où vivre. Si Eta et Iota n’avaient pas frappé, cela n’aurait pas déclenché une réaction en chaîne d’autres choses qui les ont forcés à fuir.

“Tous nos problèmes ont commencé avec les ouragans”, a déclaré Juarez, 48 ans.

Aucune nation n’offre l’asile aux personnes déplacées spécifiquement à cause du changement climatique, bien que l’administration Biden ait étudié la migration climatique pour explorer les options. Chaque année, les tempêtes, la sécheresse, les incendies de forêt et autres catastrophes naturelles forcent en moyenne 21,5 millions de personnes à quitter leur foyer dans le monde, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le Honduras faisait partie des 11 pays identifiés comme étant les plus préoccupants dans la première évaluation du gouvernement américain par les agences de renseignement sur l’impact du changement climatique et ses vastes effets d’entraînement sur la stabilité mondiale qui a été publiée l’année dernière. Mais identifier les migrants climatiques n’est pas facile, surtout dans les régions en proie à la violence.

“Je demande juste que le président Biden m’aide”, a déclaré Morazan. « Ce n’est pas facile pour nous, compte tenu de notre âge. C’était un cauchemar. Votre vie peut changer en une seconde. Nous vivions bien. Maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer au jour le jour.

Après le coup d’Eta, Morazan a nettoyé des seaux de boue du salon, de la chambre, de la cuisine et de la salle de bain et a tenté de lui redonner vie. La pandémie nuisant à l’économie, elle avait déjà du mal à payer ses factures, notamment pour couvrir les frais médicaux de son neveu qui a un problème cardiaque.

Puis 13 jours plus tard, Iota a détruit le peu qu’elle avait réussi à sauver. Juarez, un camionneur long-courrier qui était parti en voyage, est revenu et a essayé d’aider. Mais tous deux ont fini par être licenciés et ils ont chacun commencé à emprunter de l’argent pour s’en sortir tout en essayant de réparer la maison. Morazan a emprunté environ 340 000 lempiras honduriens (14 000 dollars US), tandis que Juarez a emprunté environ 80 000 lempiras (3 200 dollars US) .

Ils ont fini par dormir dans les rues du quartier de San Pedro Sula. Puis elle et Juarez ont commencé à recevoir des menaces avec des demandes de débourser de l’argent ou la maison, même si Morazan la possédait entièrement, et ce n’était toujours qu’une coquille boueuse. Peu de temps après, Morazan a été battue par des agresseurs qui lui ont marché sur la cheville et elle a craint pour sa vie, a-t-elle déclaré. C’est alors qu’ils ont décidé de fuir le pays.

Être sur la route depuis un an n’a pas été facile. Dans le sud du Mexique, le couple a déclaré avoir été kidnappé par des bandits et détenu pendant deux jours dans une bananeraie jusqu’à ce qu’il renonce au peu d’argent dont il disposait.

“C’était horrible, moche, moche, moche”, a déclaré Morazan.

Ils ont déménagé à Guadalajara, où ils ont trouvé du travail à l’aéroport pour assurer la sécurité, mais ils ont été approchés par des trafiquants de drogue là-bas et ils ont donc démissionné et se sont dirigés vers le nord jusqu’à Tijuana.

Ils ont dormi sur un matelas gonflable au-dessus de boîtes en carton pliées pour ne pas être trempés lorsque la pluie pénètre par les interstices du toit fragile de l’abri et imbibe le sol. Morazan a été mordue par des punaises de lit et porte une couche lorsque les salles de bains du refuge deviennent si fétides qu’elles lui donnent envie de vomir. Le couple a brièvement travaillé à la collecte de matières recyclables dans une décharge.

“Nous espérons que les États-Unis ouvriront leurs portes car nous ne durerons pas ici”, a déclaré Juarez.

Une nuit, un autre migrant dormant dans une tente du refuge a été touché au cou par une balle perdue lors d’une fusillade qui a éclaté dans le quartier délabré.

“Il y a des cartels ici et beaucoup de criminalité”, a déclaré Juarez.

Morazan se bat pour garder le moral. Ils ont accueilli un Chihuahua errant et l’ont nommé Jabibi. Elle a essayé de s’habiller avec des vêtements donnés au refuge, mais la concurrence entre les migrants a été féroce et souvent les meilleures choses sont réclamées quelques secondes après avoir été déchargées.

Morazan s’est maquillée en tenant un miroir à l’intérieur de sa tente parce que “j’aime toujours me sentir jolie”, mais elle a admis qu’elle ne s’était baignée que tous les deux jours environ en raison du nombre limité de douches.

« C’est très difficile, dit-elle. « Je n’ai plus que des souvenirs dans ma tête. Au moins, ceux-là ne peuvent pas être anéantis.