Migration climatique : les producteurs d’Açai fuient les eaux salées de l’Amazonie

MACAPA, Brésil – Là où la mère de tous les fleuves rencontre l’océan Atlantique sur la côte brésilienne, il ne s’agit pas d’un seul canal, mais plutôt d’environ 230 kilomètres (142 miles) d’îles, dont l’archipel Bailique. Originaire de l’embouchure de l’Amazone, Elielson Elinho, 31 ans, sait que la lutte entre le fleuve majestueux et l’océan façonne la vie dans ces îles. A tel point qu’en début d’année, sa famille a senti que la mer gagnait, et qu’il était temps de partir.

Le fleuve Amazone décharge un cinquième de toute l’eau douce du monde qui ruisselle sur la surface terrestre. Malgré cette force, l’eau de mer a repoussé la rivière qui baigne l’archipel pendant la majeure partie de la seconde moitié de 2021, laissant des milliers de personnes se précipiter pour trouver de l’eau potable.

« Nous avons dû remonter le fleuve en bateau pendant deux heures pour aller chercher de l’eau douce. Et parfois, ça avait un goût salé même en allant aussi loin. Elinho a déclaré à l’Associated Press dans sa maison de la ville de Macapa, où il vit depuis août avec sa femme, Sabrina Fernandes, 25 ans, et leurs trois fils.

Le fleuve et la mer se poussent l’un contre l’autre avec des forces différentes selon les saisons. Lors d’une pleine lune, la mer envahit le fleuve avec une telle force qu’à certains endroits, elle se transforme en une seule vague géante pouvant atteindre 4 mètres (13 pieds), un phénomène connu sous le nom de pororoca. L’avancée de l’eau de mer se produit généralement à Bailique pendant la saison sèche lorsque le débit du fleuve Amazone diminue.

L’année dernière, l’eau de mer a poussé plus longtemps en amont, environ cinq mois. L’eau avait un goût plus salé et pour la première fois depuis plusieurs décennies, elle a atteint tout l’archipel, huit îles, où vivent environ 14 000 personnes réparties dans 58 villages.

“Je ne l’avais jamais vu comme ça auparavant. Même mes parents ne l’ont pas fait », a déclaré Elinho, qui, vivant maintenant à Macapa, est loin des îles pour la première fois de sa vie.

Les autorités de Macapa ont déclaré l’état d’urgence en octobre 2021. Mais l’aide était rare, selon Fernandes et d’autres habitants. Sa famille de quatre personnes (son troisième enfant est né cette année) ne recevait que 9 litres (2,3 gallons) d’eau minérale tous les deux mois. Même en le réservant à la consommation, il n’a duré que quelques jours.

Il n’y a pas d’eau courante dans les îles. Avec leur eau potable – la rivière – salée, de nombreux habitants du Bailique n’avaient d’autre choix que d’utiliser de l’eau salée pour laver les vêtements, se laver, cuisiner et se brosser les dents, une situation désagréable et malsaine.

« Nous évitions de nous nettoyer le visage. La peau devient sèche. Nous avons utilisé du savon, mais il ne fait pas de mousse. Quand nous nous sommes réveillés, notre peau était blanche. Pour mes fils et de nombreuses autres personnes, cela a provoqué des démangeaisons et ils ont dû utiliser une pommade », se souvient Fernandes.

En janvier, la famille d’Elinho a fait son premier déménagement dans une communauté plus éloignée de l’océan. Au cours de la semaine, il retourne travailler dans ses bosquets de palmiers açai, principal revenu de centaines de familles Bailique. Une grande partie de l’açaï aux États-Unis provient de l’embouchure de l’Amazone.

La qualité de l’eau était meilleure et les enfants fréquentaient une meilleure école, mais ils continuaient à faire face à un autre problème chronique dans la région : les pannes d’électricité — pendant des mois d’affilée.

Les lignes électriques qui alimentent Bailique sont suspendues à des poteaux le long du bord de la rivière. Mais l’érosion de la berge s’est intensifiée et de nombreux poteaux ont commencé à s’effondrer dans l’eau.

Il faut des semaines voire des mois pour rétablir le courant. La famille de Fernandes et d’Elinho dépensait environ 300 dollars américains par mois en essence pour le générateur. Ils ont donc pris la douloureuse décision de déménager à nouveau. Lorsque la famille part pour Macapa en août, les lumières n’ont toujours pas été restaurées.

Outre les lignes électriques, l’érosion marine avale également des maisons, des écoles et d’autres installations. L’un des endroits les plus visibles se trouve à Progresso, le plus grand village de la région de Bailique, situé à proximité de l’endroit où le fleuve Amazone touche l’Atlantique. Un matin de septembre, l’équipe AP est arrivée après un voyage fluvial de 14 heures entouré par la forêt tropicale luxuriante. La façade d’un marché venait de tomber à l’eau.

« Il y avait un terrain de football ici devant. Et après cela, il y avait une hutte. Et après cela, il y avait une rangée d’arbres », a déclaré le propriétaire de la boucherie Reginaldo dos Santos, pointant quelque part au milieu de la rivière.

L’érosion marine n’a même pas épargné l’école principale. En février, une partie de ses bâtiments s’effondre.

« D’abord, les gens sont venus vivre ici. Maintenant, ils partent », explique le propriétaire du marché Manoel Pantoja, 58 ans. Après 20 ans à Progresso, il prévoit de déménager dans une communauté plus proche de Macapa en décembre. « Le village touche à sa fin.

Les autorités de Macapa n’ont pas répondu aux nombreuses demandes d’informations sur Bailique de l’Associated Press.

Les changements dans la région constituent également une menace croissante pour les palmiers açai omniprésents. Dans de nombreux endroits, l’érosion marine les emporte. Et dans les zones plus proches de la mer, les baies d’açai ont commencé à avoir un goût différent.

“Certains açai ont un goût salé et les baies ont une couleur plus faible. Ce n’est plus un violet profond. La canopée est plus fine et les régimes sont plus petits », explique Alcindo Farias Júnior, 24 ans, qui travaille comme « peconheiro » ou cueilleur d’açai, un travail dangereux qui consiste à grimper en hauteur sur les palmiers élancés.

Selon le géologue Valdenira dos Santos, qui a étudié la région pendant plus de deux décennies, plusieurs facteurs contribuent aux dégâts, notamment le pâturage des buffles, les centrales hydroélectriques à proximité, la dynamique naturelle de l’estuaire et, en plus, le changement climatique.

« Nous sommes dans un système côtier, qui est influencé par ce qui se passe à la fois en mer et sur terre. C’est un système qui évolue rapidement tout seul. Et maintenant, les activités humaines modifient ce système », explique Santos, chercheur à l’Institut de recherche scientifique et technologique d’Amapa.

Les données sont limitées : Il n’y a pas de surveillance à l’embouchure du fleuve Amazone. La station de surveillance officielle la plus proche se trouve à Obidos, à environ 700 kilomètres (430 miles) en amont.

“Le Brésil ne dispose pas des informations les plus élémentaires pour faire face aux défis du changement climatique dans les zones côtières et maritimes”, a déclaré Santos. “Nous avons besoin d’une surveillance continue pour disposer d’un flux constant d’informations afin de planifier l’atténuation et l’adaptation.”

L’une des rares études de la région sur le changement climatique est dirigée par l’océanographe Wilson Cabral, de l’Institut de technologie aéronautique. Les recherches de terrain de son équipe se concentrent sur Marajo. Située au sud de Bailique, c’est la plus grande île fluviale du monde, à peu près de la taille de la Suisse.

Sur la base des scénarios du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, leur analyse estime qu’au moins la moitié de la municipalité de Marajo la plus exposée à la mer, Soure, devrait être sous l’eau d’ici la fin de ce siècle.

La diminution prévue des précipitations dans la région signifie une baisse du débit des rivières qui entourent les îles et déversent leurs eaux dans la baie de Marajo, selon l’étude. De plus, l’élévation du niveau de la mer augmentera probablement l’avancée de l’eau de mer vers l’intérieur de l’île. Les conséquences sont plus de sols salins et d’eau douce près de la côte.

Pour ceux qui quittent Bailique, une vie totalement différente dans la ville de Macapa, la capitale de l’État d’Amapa, est un choix évident, mais aussi difficile. Un quart de ses 520 000 habitants vivent dans des bidonvilles. Elle possède le pire système d’égouts parmi les plus grandes villes du Brésil et est la capitale la plus violente du pays.

Vivant compressé dans un tiers de l’espace de leur maison à Bailique, Elinho, qui travaille maintenant comme technicien électricien, dit qu’il s’inquiète quotidiennement pour la sécurité de sa famille. Au lieu du fleuve Amazone, les égouts à ciel ouvert passent maintenant devant leur porche dans un quartier ouvrier.

Il n’a pas abandonné Bailique et prévoit d’utiliser ses nouvelles connaissances techniques pour un retour. “En 2025, je m’occuperai de l’énergie de l’archipel et résoudrai le problème pour de bon.”