Migration climatique : les inondations obligent une famille bangladaise à fuir

BHOLA, Bangladesh (AP) – Lorsque la rivière Mehgna a englouti la maison familiale au toit de tôle de Mohammad Jewel et Arzu Begum pendant la nuit dans le sud du Bangladesh, il y a un peu plus d’un an, ils n’avaient d’autre choix que de quitter leur village ancestral.

Le couple s’est enfui le lendemain matin avec leurs quatre jeunes garçons vers la capitale, Dhaka, à plus de cent kilomètres (62 miles) de leur domicile dans le village de Ramdaspur dans le district de Bhola, l’une des zones côtières les plus durement touchées où de nombreux villageois perdent régulièrement leurs maisons et leurs terres aux rivières qui se jettent dans le golfe du Bengale.

« Nous avons grandi en voyant le fleuve, nous vivons sur le fleuve en pêchant des poissons. Mais maintenant, cela nous a tout pris », a déclaré Jewel.

« J’ai mal au cœur quand je pense à mon village, à mes ancêtres, à mes vieux jours. Je n’avais d’autre choix que de quitter ma ville natale.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres choses causées ou exacerbées par le changement climatique.

Les puissants fleuves qui traversent le Bangladesh, comme le Mehgna, prennent leur source dans l’Himalaya ou au Tibet, et traversent les régions du nord et du nord-est du pays avant de se jeter dans la mer au sud. Plus de 130 rivières sillonnent la nation de basse altitude, certaines d’entre elles sujettes à de graves inondations.

Les experts disent que le changement climatique provoque des conditions météorologiques erratiques dans le pays, entraînant un effondrement rapide des berges et la destruction de village après village. Pendant la saison de la mousson, qui s’étend de juin à octobre, de nombreuses rivières changent de cours, dévorant les marchés, les écoles, les mosquées et les maisons près de leurs rives.

Des millions de personnes risquent d’être déplacées et de devenir des «réfugiés climatiques» en raison de l’élévation du niveau de la mer, de l’érosion des rivières, des tempêtes cycloniques et de l’eau salée qui s’infiltre à l’intérieur des terres, selon les scientifiques. Le Bangladesh devrait accueillir environ un tiers des réfugiés climatiques internes d’Asie du Sud d’ici 2050, selon un rapport de la Banque mondiale publié l’année dernière.

Lorsque Jewel et Begum ont visité l’ancienne maison de leur famille à Ramdaspur un an plus tard, encore plus de maisons ont été emportées, la rivière traversant de nouvelles terres. Jewel a déclaré que la rivière ne s’était jamais sentie aussi proche dans son enfance, mais qu’elle se rapprochait chaque année.

« Au moment où nous avons grandi, toutes les terres et les maisons ont été détruites par la rivière. L’endroit où nous nous trouvons actuellement sera également érodé par la rivière dans quelques jours », a-t-il ajouté, à quelques mètres de leur ancienne maison familiale.

Il a dit que le village regorgeait autrefois de petites boutiques et de stands de thé, de marchés et d’espaces verts. La terre était fertile. Mais au fil des ans, les gens ont été contraints d’abandonner leurs maisons. Il estime que pas plus de 500 personnes vivent maintenant dans le village qui comptait autrefois 2 000 habitants.

En parcourant les vestiges de leur ancienne communauté, sa femme Arzu Begum ressent également de la douleur, même si l’eau abondante de ces dernières années a rendu la vie difficile à la famille.

« J’ai élevé mon plus jeune enfant en lui attachant les jambes avec une corde attachée à la porte de ma maison par peur de la noyade. Pendant la marée, la maison se remplissait d’eau et mon plus jeune enfant se dirigeait toujours vers l’eau », se souvient Begum.

“Tout cela a été détruit par l’érosion de la rivière et les gens se sont dispersés”, a-t-elle déclaré en désignant les maisons d’amis et de voisins.

« Certains vivent sur des plateformes surélevées, d’autres dans des maisons louées, d’autres dans des abris de fortune au bord des barrages, etc. J’ai déménagé à Dacca. Nous vivions dans une grande communauté. Maintenant, tout ce que vous pouvez voir, c’est la rivière et personne n’y vit.

«Nous sommes devenus des sans-abri», a-t-elle déclaré.

On estime que plus de 2 000 migrants arrivent chaque jour dans la capitale Dhaka, dont beaucoup fuient les villes côtières.

Dans la partie nord de la capitale du Bangladesh, les autorités construisent des abris pour les migrants climatiques et améliorent l’approvisionnement en eau, mais la famille de Jewel et Begum fait partie des nombreuses personnes incapables de bénéficier de ces projets. Les responsables travaillent également avec des villes plus petites pour être désignées comme des « paradis climatiques » qui accueillent les migrants.

Les experts disent que limiter les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète, en particulier dans les pays à fortes émissions comme les États-Unis, la Chine et l’Inde, contribuera à limiter les phénomènes météorologiques plus drastiques dans le monde.

Aujourd’hui, dans le quartier pauvre de Mirpur à Dhaka, vivant dans une hutte d’une pièce élevée au-dessus d’un marais, Begum et Jewel sont peut-être loin de Mehgna, mais disent qu’ils ne peuvent pas s’adapter à la vie difficile de la ville.

« Nous avions un logement à nous et nous n’avions pas à payer de loyer. Notre revenu mensuel était suffisant pour faire fonctionner notre famille », se souvient Begum, faisant référence à leur vie à Ramdaspur.

“Maintenant, nous sommes obligés de payer le loyer de la maison et de dépenser tant d’argent pour la nourriture que ce que nous gagnons n’est pas suffisant pour la famille”, a-t-elle déclaré.

Son mari gagne 12 000 takas (136 $) par mois en faisant du « sale boulot » en faisant du porte-à-porte et en triant les ordures ménagères tandis que Begum gagne encore 4 000 takas (45 $) en tant que femme de ménage pour deux maisons différentes. Son revenu paie le loyer de la famille et Jewel couvre à peine le reste des dépenses de la famille.

Jewel, qui pêchait du poisson dans son village, dit qu’ils y vivaient joyeusement et pensaient donner une vie meilleure à leurs enfants.

« J’avais un plan pour bien élever mes enfants, pour les envoyer à l’école. Mais maintenant, tout est si incertain que je ne sais pas comment nous pourrions survivre. Mes enfants grandissent mais je ne peux pas m’en occuper », a-t-il déclaré.

“Mon travail est très sale, je ne me sens pas bien de trier toutes les mauvaises choses que je récupère dans les ménages de mon quartier riche”, a-t-il ajouté.

“Je déteste mon travail. Mais quand je pense comment puis-je survivre sans travail, je reste calme. La vie n’est pas facile.”

