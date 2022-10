Migration climatique : les inondations déplacent les villageois en Indonésie

MONDOLIKO, Indonésie (AP) – Toutes les cultures étaient mortes et les poissons d’élevage s’étaient échappés de leurs étangs. La seule route menant au village a été inondée et l’eau n’a cessé de monter, raconte Asiyah, 38 ans, qui, comme beaucoup d’Indonésiens, n’utilise qu’un seul nom.

Elle savait qu’elle devait quitter sa maison sur la côte nord de Java, tout comme de nombreux autres villageois l’avaient fait des mois plus tôt. Donc, il y a environ deux ans, après avoir angoissé la décision pendant des mois, elle a dit à son mari qu’il était temps de partir et a commencé à faire ses valises.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres choses causées ou exacerbées par le changement climatique.

Java, qui abrite quelque 145 millions d’habitants et la capitale indonésienne Jakarta, est l’île la plus peuplée du monde. Les scientifiques disent que des parties de l’île seront entièrement perdues dans la mer dans les années à venir.

On a beaucoup écrit sur la capitale qui coule, qui est déplacée en partie à cause d’inondations destructrices. D’autres parties du pays avec des inondations persistantes ont reçu moins d’attention.

À quelque 300 miles (500 kilomètres) de Jakarta, des villages entiers le long de la mer de Java sont submergés dans une eau brune trouble. Les experts disent que la montée des mers et les marées plus fortes en raison du changement climatique sont quelques-unes des causes. L’affaissement progressif des terres et le développement sont également à blâmer.

Mondoliko, d’où est originaire Asiyah, est l’un de ces villages.

Asiyah sourit en décrivant à quoi ressemblait Mondoliko quand elle était jeune : des rizières verdoyantes, de grands cocotiers et des buissons de piments rouges poussaient autour des quelque 200 maisons dans lesquelles les gens vivaient. Elle et d’autres enfants jouaient sur le terrain de football local, en regardant les serpents. glissent dans l’herbe tandis que les papillons volent dans les airs.

« Tout le monde avait des terres », dit-elle. “Nous avons tous pu grandir et avoir ce dont nous avions besoin.”

Mais il y a environ 10 ans, l’eau est arrivée – sporadiquement et à quelques centimètres de haut au début. En quelques années, il est devenu une présence constante. Incapables de pousser dans l’eau salée, les cultures et les plantes sont toutes mortes. Sans terre à mesure que l’eau montait, les insectes et les animaux ont disparu.

Asiyah dit qu’elle et d’autres villageois se sont adaptés du mieux qu’ils ont pu : les agriculteurs ont échangé leurs récoltes contre des étangs à poissons ; les gens utilisaient de la terre ou du béton pour élever les planchers de leurs maisons au-dessus de l’eau. Des clôtures en filet ont été placées dans les cours pour attraper les déchets que la marée apporterait.

Pendant sept ans, Asiyah, son mari Aslori, 42 ans, et leurs deux enfants ont vécu avec les inondations, l’eau augmentant chaque année. Mais ils ont également remarqué des changements : les voisins quittaient leurs maisons à la recherche de terres plus sèches. L’appel à la prière à la mosquée du village s’est tu. Même les nouveaux étangs à poissons devenaient futiles, l’eau montant si haut que les poissons sautaient par-dessus les filets.

Elle se souvient du jour où elle a décidé qu’ils devaient quitter sa maison pour toujours. Son père, qui vivait avec eux, luttait contre un cancer des os et des problèmes de prostate, et certains jours, il était si fragile qu’il ne pouvait pas se tenir debout. Son fils grandissait et faisait face à un trajet de plus en plus difficile et gorgé d’eau pour se rendre à l’école à plus de 2 miles (environ 3 kilomètres).

“J’étais inquiet quand la route a été inondée – comment pouvons-nous vaquer à nos occupations quotidiennes?” se souvient-elle s’être demandé. « Les enfants ne peuvent pas aller à l’école ou jouer avec leurs amis. … Nous ne pouvons pas vivre comme ça.

L’eau de crue augmentant, elle a dit à son mari qu’il était temps de partir.

Tôt un matin, sous une pluie battante, Asiyah et Aslori ont chargé ce qu’ils pouvaient dans leur bateau : des photos de leur mariage et de leur famille, des documents et un grand bol en plastique rempli d’ustensiles de cuisine. Elle a quitté sa maison une dernière fois, faisant le voyage de 3 miles (près de 5 kilomètres) jusqu’à Semarang, où elle avait trouvé à louer un appartement vide en béton d’une chambre.

La première nuit dans leur nouvel appartement, Asiyah a dormi par terre, essayant de calmer son fils désemparé.

« J’ai essayé de leur faire comprendre qu’il n’y avait pas d’autre option. Nous ne pouvons pas travailler et ils ne peuvent pas aller à l’école si nous restons à Mondoliko », dit-elle. “C’est inhabitable.”

Asiyah avoue que pendant qu’elle le réconfortait, elle voulait aussi rentrer chez elle. Mais même si elle avait voulu revenir, cela aurait été impossible : la route du village était inondée.

D’autres de Mondoliko ont abandonné leurs maisons depuis lors. Lorsque l’Associated Press a visité le village en novembre 2021, 11 maisons étaient encore occupées. En juillet 2022, ce nombre est tombé à cinq, alors que le village continue d’être englouti par la mer.

Asiyah et ses concitoyens ne sont que quelques-uns des quelque 143 millions de personnes susceptibles d’être déracinées par la montée des mers, la sécheresse, les températures fulgurantes et d’autres catastrophes climatiques au cours des 30 prochaines années, selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat publié par l’ONU. cette année.

Certains villageois de la région vivent encore dans leurs maisons inondées.

À Timbulsloko, à environ 2 miles (environ 3 kilomètres) du village d’Asiyah, les maisons ont été fortifiées avec des planchers surélevés et des allées en terre, obligeant les gens à s’accroupir lorsqu’ils franchissent des portes raccourcies. Certains habitants du village ont reçu une aide du gouvernement local, mais beaucoup n’ont toujours pas d’endroit sec où dormir, craignant qu’une forte marée au milieu de la nuit ne les entraîne vers la mer.

L’adaptation à sa nouvelle maison a été un processus continu, dit Asiyah. Aslori travaille toujours comme pêcheur près de chez eux et ramène tous les objets gorgés d’eau qu’il peut.

Début septembre, un jour où la marée était particulièrement basse, Asiyah retourna dans la vieille maison pour la première fois depuis son départ. Des mois plus tôt, elle avait pleuré lorsqu’elle avait vu une photo de sa maison sur un groupe de discussion de quartier, le pont qui menait autrefois à la maison complètement emporté.

Mais pendant qu’elle était dans la maison, elle a calmement trié de vieux livres scolaires, répétant le nom de son fils encore et encore tout en sélectionnant avec soin des articles comme des bouteilles d’eau et une cartouche de gaz rouillée à rapporter dans sa nouvelle maison.

Conscients que la marée allait bientôt monter et qu’ils risquaient de s’échouer, Asiyah, Aslori et les autres anciens villageois de Mondoliko venus chercher des objets ont commencé le voyage de retour vers des terres plus sèches.

« Ma maison me manque », dit-elle. “Je n’ai jamais imaginé que cela deviendrait un océan.”

