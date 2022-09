Migration climatique : les enfants indiens retrouvent l’espoir dans une nouvelle langue

BENGALURU, Inde – Jerifa Islam, huit ans, se souvient seulement que la rivière était en colère, que ses eaux rongeaient les terres agricoles de sa famille et que les vagues frappaient leur maison pendant les inondations de la saison des pluies. Puis un jour de juillet 2019, le puissant fleuve Brahmapoutre a tout englouti. Sa maison dans le district de Darrang, dans l’État indien d’Assam, a été emportée. Mais la calamité a lancé Jerifa et son frère, Raju 12, sur un chemin qui les a finalement conduits dans des écoles à près de 2 000 miles (3 218 kilomètres) de Bangalore, où les gens parlent la langue kannada qui est si différente du bangla natif des enfants.

Ces premiers jours ont été difficiles. Les cours dans les écoles publiques gratuites étaient enseignés à Kannada, et Raju ne pouvait pas comprendre un mot de l’instruction.

Mais il a persisté, estimant que le simple fait d’être en classe valait mieux que les mois passés en Assam lorsque des routes submergées l’éloignaient de l’école pendant des mois. « Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, puis avec le professeur qui m’expliquait lentement les choses, j’ai commencé à apprendre », dit-il.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire fait partie d’une série en cours explorant la vie des personnes du monde entier qui ont été forcées de se déplacer en raison de la montée des mers, de la sécheresse, des températures brûlantes et d’autres choses causées ou exacerbées par le changement climatique.

Les enfants sont nés dans un village de basse altitude, flanqué de l’Himalaya et de la rivière. Comme de nombreuses régions du nord-est de l’Inde, il n’était pas étranger aux fortes pluies et aux inondations naturelles.

Mais leur père, Jaidul Islam, 32 ans, et leur mère Pinjira Khatun, 28 ans, savaient que quelque chose avait changé. Les pluies étaient devenues plus irrégulières, les crues soudaines plus fréquentes et imprévisibles. Ils faisaient partie des 2,6 millions de personnes estimées dans l’État d’Assam touchées par les inondations l’année où ils ont décidé de déménager à Bengaluru, une ville de plus de 8 millions d’habitants connue sous le nom de Silicon Valley en Inde.

Personne dans leur famille n’avait jamais déménagé aussi loin de chez eux, mais les doutes persistants étaient compensés par les rêves d’une vie meilleure et d’une bonne éducation pour leurs enfants. Le couple parlait un peu hindi – la langue la plus utilisée en Inde – et espérait que cela suffirait pour se débrouiller dans la ville, où ils savaient que les villageois voisins avaient trouvé du travail.

Les deux hommes ont emballé le peu qu’ils pouvaient récupérer dans une grande valise qu’ils espéraient remplir un jour de nouvelles affaires. « Nous sommes partis de chez nous sans rien. Quelques vêtements pour les enfants, une moustiquaire et deux serviettes. C’était tout », a déclaré Islam.

La valise se remplit maintenant de cahiers d’exercices scolaires – et les parents, qui n’ont aucune éducation formelle, ont déclaré que leur vie était centrée sur le fait de s’assurer que leurs enfants aient plus d’opportunités. “Mes enfants ne seront pas confrontés aux mêmes problèmes que moi”, a déclaré le père.

La famille a fui le district bas de Darrang, qui reçoit de fortes pluies et des inondations naturelles. Mais la hausse des températures avec le changement climatique a rendu les moussons erratiques, la majeure partie des précipitations de la saison tombant en jours, suivies de périodes de sécheresse. Le district est l’un des plus vulnérables au changement climatique en Inde, selon un groupe de réflexion basé à New-Delhi.

Les inondations et les sécheresses se produisent souvent simultanément, a déclaré Anjal Prakash, directeur de recherche à l’Institut indien de politique publique Bharti. Les systèmes d’approvisionnement en eau naturels de la région himalayenne sur lesquels les gens comptaient depuis des millénaires sont maintenant “cassés”, a-t-il déclaré.

Au cours de la dernière décennie, a déclaré Prakash, le nombre de migrants climatiques en Inde a augmenté. Et au cours des 30 prochaines années, 143 millions de personnes dans le monde seront probablement déracinées par la montée des mers, la sécheresse et la chaleur insupportable, a rapporté cette année le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

L’Inde estime qu’elle compte environ 139 millions de migrants, mais on ne sait pas combien ont dû se déplacer à cause du changement climatique. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2021, d’ici 2050, des villes comme Bangalore devraient devenir la destination préférée de près de 40 millions de personnes en Asie du Sud contraintes par le changement climatique de quitter leur domicile.

“Surtout si vous avez des aspirations pour votre deuxième génération, vous devez déménager”, a déclaré Prakash.

Dans la banlieue où Jerifa et sa famille vivent maintenant, la plupart des gens sont originaires de l’État d’Assam, beaucoup ont été contraints de migrer à cause du changement climatique et rêvent d’un avenir meilleur : il y a Shah Jahan, 19 ans, un agent de sécurité qui veut devenir YouTube influenceur. Il y a Rasana Begum, une femme de ménage de 47 ans qui espère que ses deux filles deviendront infirmières. Leurs maisons ont également été emportées par les inondations.

Pinjira et Jaidul ont tous deux trouvé du travail auprès d’un entrepreneur qui fournit du personnel d’entretien ménager aux bureaux d’entreprises technologiques américaines et indiennes. Jaidul gagne 240 dollars par mois et sa femme environ 200 dollars, contre 60 dollars qu’il gagnait grâce à l’agriculture. Les frais de scolarité de la nouvelle école privée de Raju coûtent un tiers de ses revenus et la famille n’économise rien. Mais, pour la première fois depuis des années, dans leur nouvelle maison – une pièce de 10 pieds sur 12 pieds (3 mètres sur 3,6 mètres) avec un toit en tôle et de l’électricité sporadique – ils se sentent optimistes quant à l’avenir.

« J’aime le fait de pouvoir travailler ici. Chez nous, il n’y avait pas de travail pour les femmes. … Je suis heureux », a déclaré Pinjira.

Pour l’instant, Raju rêve de réussir dans sa nouvelle école. Il a bénéficié d’un programme d’un an géré par Samridhi Trust, une organisation à but non lucratif qui aide les enfants migrants à réintégrer le système éducatif en leur enseignant les bases du kannada, de l’anglais, de l’hindi et des mathématiques. Les enseignants testent les élèves tous les deux mois pour les aider à faire la transition vers des écoles publiques gratuites qui enseignent en kannada – ou dans certains cas, comme celui de Raju, en anglais.

“Ma matière préférée est les mathématiques”, a déclaré le jeune de 12 ans, ajoutant que son moment préféré de la journée était le trajet en bus pour se rendre à l’école. “J’aime regarder par la fenêtre et voir la ville et tous les grands bâtiments.”

Sa sœur, qui veut être avocate un jour, a appris le kannada plus vite que lui et discute joyeusement avec de nouveaux camarades de classe dans son école gouvernementale voisine, passant facilement de sa langue maternelle à sa langue d’adoption.

Leurs parents travaillent en alternance pour s’assurer que quelqu’un est à la maison en cas d’urgence. “Ils sont jeunes et peuvent avoir des ennuis ou être blessés”, a déclaré Khatun. “Et nous ne connaissons personne ici.”

Leur anxiété n’est pas unique. De nombreux parents s’inquiètent pour la sécurité lorsqu’ils envoient leurs enfants dans des écoles de quartiers inconnus, a déclaré Puja, qui n’utilise qu’un seul nom et coordonne le programme parascolaire de Samridhi Trust.

Les enfants de migrants ont souvent tendance à décrocher, trouvant les cours trop difficiles. Mais Raju considère que la « discipline » de son école est rafraîchissante après une vie chaotique dans un quartier pauvre.

Sa mère s’ennuie de sa famille et leur parle au téléphone. « Peut-être que j’y retournerai pendant leurs vacances », dit-elle.

Son mari ne veut pas retourner en Assam – où les inondations ont tué neuf personnes dans leur district cette année – jusqu’à ce que les enfants soient dans une classe supérieure. “Peut-être en 2024 ou 2025”, a-t-il dit.

Chaque après-midi, le père attend patiemment, scrutant la rue à la recherche du bus jaune de Raju. Une fois à la maison, le garçon le régale d’histoires sur sa nouvelle école. Il dit qu’il sait maintenant comment dire « eau » en kannada, mais qu’aucun de ses nouveaux camarades de classe ne sait à quoi ressemble une « vraie inondation ».

Suivez Aniruddha Ghosal sur Twitter : @aniruddhg1